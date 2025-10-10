Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 10. 2025,
16.27

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Populacija ogroženost ogrožene živali Zelena morska želva

Petek, 10. 10. 2025, 16.27

0 minut

Zelena morska želva ni več na seznamu ogroženih vrst

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zelena morska želva | Zelene želve so ena od sedmih še živečih vrst morskih želv, med katerimi sta dve kritično ogroženi. | Foto Guliverimage

Zelene želve so ena od sedmih še živečih vrst morskih želv, med katerimi sta dve kritično ogroženi.

Foto: Guliverimage

Zeleno morsko želvo so zahvaljujoč desetletjem globalnih prizadevanj uspeli rešiti pred izumrtjem, po poročanju britanskega BBC kažejo najnovejši podatki Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN). Ta je danes predstavila posodobljen seznam ogroženih vrst, zelene morske želve pa ni več med njimi, kar so znanstveniki izpostavili kot velik uspeh.

Na najnovejšem rdečem seznamu ogroženih vrst, ki so ga danes predstavili na svetovnem kongresu IUCN v Abu Dabiju, so zeleno morsko želvo iz ogrožene prerazvrstili v kategorijo najmanj ogrožene vrste. Na rdečem seznamu ogroženih je sicer zdaj 172.620 živalskih vrst, od katerih 48.646 grozi izumrtje.

Kažejo znake okrevanja 

Profesor na Univerzi v Exeterju in strokovnjak za ohranjanje narave Brendan Godley je povedal, da populacije zelenih želv v mnogih delih sveta kažejo znake okrevanja. Čeprav bodo prizadevanja za njihovo ohranitev morali nadaljevati še vrsto let, pa je to razlog za optimizem, je dejal.

Zelene želve so ena od sedmih še živečih vrst morskih želv, med katerimi sta dve kritično ogroženi. V preteklosti so jih intenzivno lovili zaradi oklepov ter želvje juhe in jajc. Njihovo število je posledično strmo upadlo, zelena morska želva je bila od 80. let prejšnjega stoletja uvrščena na seznam ogroženih vrst.

Njihova populacija se znova povečuje 

Zdaj, zahvaljujoč več desetletjem globalnih prizadevanj za ohranitev vrste – od zaščite jajc in spuščanja mladičev v morje do zmanjševanja naključnega ulova v ribiških mrežah – novi podatki kažejo, da se njihova populacija znova povečuje, poroča BBC.

IUCN je sicer danes na kongresu izpostavila, da so vse bolj ogroženi arktični tjulnji in ptice, predvsem zaradi človekovih dejavnosti, kot so intenzivna sečnja gozdov in širitev kmetijskih površin, pomorski promet, rudarstvo in črpanje nafte. Kot težavo so izpostavili tudi podnebne spremembe in hitro segrevanje, ki drastično krči ledene površine na območju Arktike.

Morska želva
Novice V priljubljeni turistični državi po zaužitju želve trije mrtvi in več hospitaliziranih
Populacija ogroženost ogrožene živali Zelena morska želva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.