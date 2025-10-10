Zeleno morsko želvo so zahvaljujoč desetletjem globalnih prizadevanj uspeli rešiti pred izumrtjem, po poročanju britanskega BBC kažejo najnovejši podatki Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN). Ta je danes predstavila posodobljen seznam ogroženih vrst, zelene morske želve pa ni več med njimi, kar so znanstveniki izpostavili kot velik uspeh.

Na najnovejšem rdečem seznamu ogroženih vrst, ki so ga danes predstavili na svetovnem kongresu IUCN v Abu Dabiju, so zeleno morsko želvo iz ogrožene prerazvrstili v kategorijo najmanj ogrožene vrste. Na rdečem seznamu ogroženih je sicer zdaj 172.620 živalskih vrst, od katerih 48.646 grozi izumrtje.

Kažejo znake okrevanja

Profesor na Univerzi v Exeterju in strokovnjak za ohranjanje narave Brendan Godley je povedal, da populacije zelenih želv v mnogih delih sveta kažejo znake okrevanja. Čeprav bodo prizadevanja za njihovo ohranitev morali nadaljevati še vrsto let, pa je to razlog za optimizem, je dejal.

Zelene želve so ena od sedmih še živečih vrst morskih želv, med katerimi sta dve kritično ogroženi. V preteklosti so jih intenzivno lovili zaradi oklepov ter želvje juhe in jajc. Njihovo število je posledično strmo upadlo, zelena morska želva je bila od 80. let prejšnjega stoletja uvrščena na seznam ogroženih vrst.

Njihova populacija se znova povečuje

Zdaj, zahvaljujoč več desetletjem globalnih prizadevanj za ohranitev vrste – od zaščite jajc in spuščanja mladičev v morje do zmanjševanja naključnega ulova v ribiških mrežah – novi podatki kažejo, da se njihova populacija znova povečuje, poroča BBC.

IUCN je sicer danes na kongresu izpostavila, da so vse bolj ogroženi arktični tjulnji in ptice, predvsem zaradi človekovih dejavnosti, kot so intenzivna sečnja gozdov in širitev kmetijskih površin, pomorski promet, rudarstvo in črpanje nafte. Kot težavo so izpostavili tudi podnebne spremembe in hitro segrevanje, ki drastično krči ledene površine na območju Arktike.