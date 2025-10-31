Poklukar in Petrič obiskala Novo mesto

Minister za notranje zadeve v odhodu Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič sta danes obiskala Novo mesto, kjer sta se seznanila z delom policistov na tem območju. Kot so po obisku sporočili z ministrstva za notranje zadeve, policija z okrepljenimi silami nadaljuje zagotavljanje varnosti v Novem mestu in na širšem območju.

Okrepitev policijskih enot na jugovzhodu Slovenije je napovedal direktor novomeške policijske uprave Igor Juršič, potem ko je v soboto po nasilnem napadu pred enim od lokalov v Novem mestu umrl 48-letnik. Dejanja je osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti.

Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto napovedali sprejetje posebnega zakona, ki bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, pa tudi zaostritev kaznovalne politike za povratnike, možnost izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Na ministrstvu so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali, da policisti iz različnih enot opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih in tam, kjer je njihova prisotnost potrebna. S svojo prisotnostjo in delom tako skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med lokalnim prebivalstvom.