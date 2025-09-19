Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Petek,
19. 9. 2025,
19.07

16 minut

Japonska moda žena Andrej Plenković

Petek, 19. 9. 2025, 19.07

16 minut

Žena Andreja Plenkovića zablestela v obleki za skoraj dva tisoč evrov

Ka. N.

Foto: omrežje X

Foto: omrežje X

Hrvaški premier Andrej Plenković se mudi na uradnem obisku v Tokiu, kjer ga je tokrat spremljala tudi žena Ana Maslać Plenković.

Premier se je srečal z japonskim premierjem Šigerujem Išibo in prestolonaslednikom Akishinom, a kljub bogatemu političnemu programu je bila v središču pozornosti prav njegova žena. Ana Maslać Plenković se namreč redko pojavlja v javnosti, zato je njen prihod v palačo Akasaka požel veliko zanimanja.

Za svečano priložnost je izbrala elegantno svileno obleko priznane oblikovalke Alessandre Rich, vredno 1.950 evrov. Bela kreacija z vzorcem črnih vrtnic v vintage slogu je navdušila s krojem, ki spominja na komplet, zgornji del v slogu teliranega suknjiča z V-izrezom in kristalnimi gumbi ter spodnji del v obliki lahkotnega midi krila. Izstopajoča ramena in dovršena silhueta so še dodatno poudarili njeno eleganco.

Zaradi redke prisotnosti na uradnih potovanjih ter prefinjenega modnega izbora je Ana Maslać Plenković na Japonskem požela nemalo občudovanja.

