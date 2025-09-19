Hrvaški premier Andrej Plenković se mudi na uradnem obisku v Tokiu, kjer ga je tokrat spremljala tudi žena Ana Maslać Plenković.

Premier se je srečal z japonskim premierjem Šigerujem Išibo in prestolonaslednikom Akishinom, a kljub bogatemu političnemu programu je bila v središču pozornosti prav njegova žena. Ana Maslać Plenković se namreč redko pojavlja v javnosti, zato je njen prihod v palačo Akasaka požel veliko zanimanja.

At the Akasaka Palace in Tokyo, we had the honor of meeting Crown Prince, His Imperial Highness Prince Akishino, whom I took the opportunity to invite to visit Croatia.



At @expo2025_japan, we are participating under the theme “Croatia – Climate Diversity”, where our pavilion… pic.twitter.com/w3DG0PGNI6 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 19, 2025

Za svečano priložnost je izbrala elegantno svileno obleko priznane oblikovalke Alessandre Rich, vredno 1.950 evrov. Bela kreacija z vzorcem črnih vrtnic v vintage slogu je navdušila s krojem, ki spominja na komplet, zgornji del v slogu teliranega suknjiča z V-izrezom in kristalnimi gumbi ter spodnji del v obliki lahkotnega midi krila. Izstopajoča ramena in dovršena silhueta so še dodatno poudarili njeno eleganco.

Zaradi redke prisotnosti na uradnih potovanjih ter prefinjenega modnega izbora je Ana Maslać Plenković na Japonskem požela nemalo občudovanja.