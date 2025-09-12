Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
12. 9. 2025,
14.16

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Dakota Johnson

Petek, 12. 9. 2025, 14.16

6 minut

Prosojno je v trendu: Dakota Johnson je oblekla le čipko

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Dakota Johnson | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Igralka Dakota Johnson se je na rdeči preprogi v New Yorku pokazala v opravi, o kateri se bo še dolgo govorilo.

Margot Robbie ni edina igralka, ki je v četrtek pritegovala pozornost v prosojni obleki, ki več razkriva kot skriva. Podobno drzno kreacijo je na dogodku dobrodelnega dogodka koncerna Kering v New Yorku oblekla tudi igralka Dakota Johnson.

Dakota Johnson | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Petintridesetletna igralka je bila gostja slavnostne večerje dobrodelne fundacije Kering Caring For Women, za to priložnost pa izbrala dolgo obleko iz črne čipke, ki jo je podpisala modna hiša Gucci. To verjetno ni naključje – koncern Kering je lastnik vrste prestižnih modnih hiš, ob Gucciju sta njihova tudi Saint Laurent in Balenciaga.

Dakota Johnson | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Dakota Johnson je sicer trenutno precej zaposlena s promocijo filmov, v katerih igra. Avgusta je bila to romantična komedija Popolna zveza (Materialists), sredi septembra v kinematografe prihaja še komedija Razhod (Splitsville).

Oglejte si še:

Dakota Johnson
Trendi Igralka Dakota Johnson v obleki, ki je pravi modni hit: tako jo lahko nosite tudi vi
Margot Robbie
Trendi Hollywoodska zvezdnica osupnila v prosojni obleki
Popolna zveza - Materialists
Trendi Popolna zveza: velikost je pomembna
Dakota Johnson
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.