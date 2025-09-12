Igralka Dakota Johnson se je na rdeči preprogi v New Yorku pokazala v opravi, o kateri se bo še dolgo govorilo.

Margot Robbie ni edina igralka, ki je v četrtek pritegovala pozornost v prosojni obleki, ki več razkriva kot skriva. Podobno drzno kreacijo je na dogodku dobrodelnega dogodka koncerna Kering v New Yorku oblekla tudi igralka Dakota Johnson.

Foto: Guliverimage

Petintridesetletna igralka je bila gostja slavnostne večerje dobrodelne fundacije Kering Caring For Women, za to priložnost pa izbrala dolgo obleko iz črne čipke, ki jo je podpisala modna hiša Gucci. To verjetno ni naključje – koncern Kering je lastnik vrste prestižnih modnih hiš, ob Gucciju sta njihova tudi Saint Laurent in Balenciaga.

Foto: Guliverimage

Dakota Johnson je sicer trenutno precej zaposlena s promocijo filmov, v katerih igra. Avgusta je bila to romantična komedija Popolna zveza (Materialists), sredi septembra v kinematografe prihaja še komedija Razhod (Splitsville).

