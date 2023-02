Zvezdnik se je na snemanju znašel v hudi zadregi

Na Planetu bo nocoj ob 20. uri kriminalni triler Težave v motelu El Royale (Bad Times at the El Royale), ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,1. Igrajo Jeff Bridges, Dakota Johnson, Cynthia Erivo in Chris Hemsworth. Slednji je razkril, da je bil to najboljši scenarij, ki ga je kadarkoli prebral, pojasnil pa tudi, zakaj se je na snemanju znašel v zadregi.

V kriminalnem trilerju Težave v motelu El Royale v preddverje motela, kjer je sijaj zbledel in smeh potihnil, prispejo duhovnik Daniel Flynn (Jeff Bridges), soul pevka Darlene Sweet (Cynthia Erivo), trgovski potnik Laramie Seymour Sullivan (Jon Hamm), hipijka Emily Summerspring (Dakota Johnson) in njena sestra Rose (Cailee Spaeny), menedžer Miles Millar (Lewis Pullman) ter skrivnostni Billy Lee (Chris Hemsworth).

V samo eni usodni noči bo vsak od njih imel samo eno priložnost, da se odkupi za svoje grehe, preden gre vse skupaj v pekel … Spoznajo namreč, da jih v tej noči združujeta temna preteklost in dogodek, ki se je zgodil pred desetletjem in ki mu nihče od njih ne more pobegniti.

"Nad tem scenarijem je bil zelo navdušen že moj agent, zato me je zelo zanimalo, za kaj gre. Kmalu mi ga je posredoval, in res je šlo za enega najboljših scenarijev, kar sem jih do zdaj prebral. Bil je svež, unikaten, poln drame, specifičnega humorja in divje kompleksen v primerjavi z vsem, kar jih je do zdaj prišlo v moje roke," je priznal Chris Hemsworth.

Prav tako ga je navdušila igralska zasedba, ki je bila po njegovih besedah neverjetna. "O vsakem sem že nekaj slišal, videl njegovo delo in bil oboževalec. Obenem so bili vsi ključni del sestavljanke tega scenarija, zato sam projekt ne bi uspel, če ne bi vsak vanj vložil več kot 100 odstotkov. Prav zato sem zelo hvaležen, da so vsi v ta film vložili vse, kar so lahko. Posledično je bila to najbolj povezana in ustvarjalna ekipa, s katero sem kadarkoli sodeloval. Res sem užival v delu z njo," je razkril Chris.

Vseeno pa se je na snemanju znašel v zadregi. Hemsworth je namreč sodeloval tudi z Jeffom Bridgesom, velikim imenom igralske industrije in z oskarjem nagrajenim igralcem. "Sprva me je bilo kar malce strah hoditi zraven Jeffa," je priznal, nato pa dodal: "Potem pa me je samo dogajanje potegnilo vase, predvsem pa me je ta strah pripravil do tega, da sem se želel dokazati v najboljši luči. Kaj takšnega se mi na snemanjih redko zgodi."

Chris Hemsworth v vlogi Billyja Leeja. Foto: promocijsko gradivo V kriminalnem trilerju Težave v motelu El Royale zvezdnik igra skrivnostnega Billyja Leeja. Kako pa ga opisuje sam? Chris je pojasnil:

"Želel sem, da bi bil Billy nepredvidljiv lik, ki bi se ravnal po globokih občutjih in ki bi bil odziven na dogajanje v okolici. Četudi je nastopač, mu nič ne uide izpred oči. Pozoren je na detajle, ki jih zazna in tudi komentira. Po eni strani je prava kača, saj je hipnotičen, po drugi strani pa napade, ko se počuti ogroženega."

Za zaključek pa je Chris Hemsworth podal še komentar na to, kaj želi s sodelovanjem pri tej uspešnici doseči pri gledalcih: "Želel sem, da bi oboževalci uvideli, da je to nekaj povsem drugačnega od tega, kar sem delal prej. Obenem pa sem jih želel presenetiti z dobro opravljenim delom. Mislim, da je za to ključen ta neverjetni scenarij, s katerim sem sicer zelo tvegal. A ne dvomim, da občinstvo ne bi bilo zadovoljno."

Kriminalni triler Težave v motelu El Royale bo na Planetu nocoj ob 20. uri, zatem ob 22.30 sledi še komična drama Mrtvi kot (Blindspotting). Oba filma bosta predvajana premierno na slovenskih televizijah.

