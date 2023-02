Na snemanju te oddaje je Gordon Ramsay jokal od sramu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsako soboto in nedeljo ob 17. uri spremljate osmo sezono oddaje Mali kuharski mojster (Masterchef Junior), katere producent in ocenjevalec hrane je Gordon Ramsay. Slavni kuharski mojster je razkril, kdaj je bil na snemanju oddaje najbolj osramočen, in pojasnil, zakaj mu najmlajša hčerka povzroča sive lase.

Številni veliki umetniki trpijo zaradi svojega dela in slavni kuhar Gordon Ramsay ni izjema. Voditelj množice Foxovih resničnostnih kuharskih oddaj, vključno s Hell Kitchen in Masterchef, ni skrival podrobnosti, ko je pripovedoval o svojem najbolj ponižujočem in sramotnem trenutku na snemanju šeste sezone oddaje Mali kuharski mojster (Masterchef Junior).

"Poskakoval sem naokrog, oblečen kot preklet škrat v hlačnih nogavicah sredi božičih praznikov ter bil videti, kot da sem pravkar prišel z odra kakšne grozne predstave v Parizu. To me je povsem uničilo," je Ramsay za The Times opisal svoj podvig v prazničnem času snemanja oddaje.

Kuhar, ki nikoli ne skopari z besedami, pa je zgodbo nadaljeval. "Jokal sem," je priznal s težkim srcem. "Šel sem v svojo vilinsko hišo, se vrnil in jedel piškot. Sklonil sem se in zagledal ogromno luknjo v hlačnih nogavicah, tik pod zadnjico. Iskreno vam povem, da za otroke to ni bil prijeten prizor."

Kljub temu dogodku na eni od vaj se je Ramsay še vedno pripravljen pošaliti na svoj račun, čeprav velja za zadirčnega in neposrednega človeka. Tudi zaradi tega je tako dober kot sovoditelj oddaje Mladi kuharski mojster (Masterchef Junior). To kaže tudi nominacija za nagrado emmy, ki jo je za tisto sezono prejel prav zaradi svojih voditeljskih sposobnosti.

Toda Ramsayja bolj kot pridobivanje priznanj zanima, kako mlade kuharje, ki tekmujejo v oddaji, naučiti veščin, ki jim bodo prišle prav vse življenje. Tako v kuhinji kot zunaj nje. "Prvo, kar povem tem mladim otrokom, ki pridejo v kuhinjo, je to, da tam ni ne mame, ne očeta, ne učitelja," je pojasnil Ramsay. "Mi se bomo ukvarjali s težavami, vam pa bo zmanjkovalo časa, zaradi česar boste zelo razburjeni. Najpomembnejša stvar v tem tekmovanju je, da v stresnem trenutku najdete rešitev."

"To je bistveno tudi za življenje," je nadaljeval. "To, da se vedno vprašate, kakšna je rešitev." Čeprav se zdi, da je Ramsay zelo dober pri obvladovanju zlomov in nihanja razpoloženja otrok, je poudaril, da je to težka naloga.

Tudi sam ima namreč doma štiri otroke. Čeprav se v oddaji zdi, da drži vse vajeti v rokah, je doma nekoliko drugače. Njegova najmlajša hčerka Matilda, prav tako uspešna tekmovalka kuharskih šovov, mu namreč povzroča sive lase. "Stopila je v malce prevelike škornje," je razkril Ramsay, "zdaj mi poskuša zaračunati za hrano, ki jo skuha v moji hiši."

Se sprašujete, zakaj Matilda tako razmišlja? "No, ti zaračunavaš ljudem, ko pridejo v tvojo restavracijo, zakaj torej jaz ne morem zaračunati tebi?" je pojasnil njeno razlago.

Tekmovalno kuharsko oddajo Mali kuharski mojster (Masterchef Junior) lahko na Planetu spremljate vsako soboto in nedeljo ob 17. uri. V soboto si lahko za tem ob 20. uri ogledate premiero Ljubezen ne pozna ovir (Tout Le Monde Debout), v nedeljo ob 20. uri pa premiero Težave v motelu El Royale (Bad Times at the El Royale).

Več vsebin si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.