Na Planetu si boste lahko v nocoj ob 20. uri ogledali romantično komedijo Ljubezen ne pozna ovir (Tout Le Monde Debout). Glavni igralec in režiser Franck Debosc je v intervjuju spregovoril o tem, kje je črpal navdih za filmsko zgodbo, česa se je bal med samim pisanjem in katero osebnostno lastnost je projiciral na lik, ki ga igra.

Ljubezen ne pozna ovir (Tout Le Monde Debout) je romantična komedija, v kateri Franck Dubosc igra v vlogi Jocelyna, ženskarja in osvajalca ženskih src. Nekega dne se odloči pretvarjati, da je hrom, da bi zapeljal mlado skrbnico. Niti sanjalo se mu ni, da se bo zaljubil v njeno sestro, ki pa je zares na invalidskem vozičku. Jocelyn se tako ujame v lastno prevaro.

Komik Franck Dubosc s tem filmom predstavlja svojo prvo produkcijo. "Po eni strani sem si že od nekdaj želel režirati, po drugi pa nikoli. Prvič sem se tega namreč lotil že pri 14 letih. Razlog, da nisem nikoli želel postati režiser, pa je ta, da sem se zavedal, da moram biti obenem tudi šef. Vseeno sem se opogumil in režiral to romantično komedijo. Priznati moram, da me nobeno moje drugo delo ni bolj veselilo, navduševalo in izpopolnilo."

Idejo za zgodbo je Franck črpal kar iz svojega življenja, saj je zaradi starosti na vozičku pristala tudi njegova mati. To jo je po eni strani rešilo, saj je lahko šla ven, po drugi strani pa je postalo ovira, saj ni mogla iti po stopnicah. "To mi je dalo misliti. Pomislil sem na vse ljudi, ki se s tem spopadajo. Vedno sem želel povedati ljubezensko zgodbo, ki temelji na razliki, ki ni družbena ali kulturna, temveč fizična," je sprva dejal Dubosc, nato pa nadaljeval:

"Vprašal sem se, kaj se zgodi, če se zaljubiš v nekoga na invalidskem vozičku. Skupna prihodnost je namreč milo rečeno precej bolj zapletena kot običajno. Bi bila ljubezen močnejša od razumskih pomislekov? Mislim, da, zato sem tudi posnel ta film."

Franck je priznal, da ga je že omenjena fizična razlika od nekdaj zanimala in privlačila: "Že kot otrok sem bil zaljubljen v dekle, ki je škililo. Vsi so se norčevali iz nje, jaz pa sem jo gledal skozi drugačne oči. Že zgodaj sem se zavedal, da je drugačnost prednost in da ima svoj čar, ampak vem, da moraš biti zelo pogumen, da lahko to sprejmeš in si ustvariš življenje z nekom drugačnim. Mislim, da jaz takrat še nisem imel dovolj poguma."

Franck Dubosc in Alexandra Lamy. Foto: promocijsko gradivo Glede na to, da je v filmu Ljubezen ne pozna ovir (Tout Le Monde Debout) invalidnost prikazana komično, pa so Francka povprašali tudi, ali ga je bilo kaj strah zaradi tveganja, ki ga mešanje teh dveh tem prinaša. Zvezdnik je odgovoril: "Da, na začetku me je bilo zelo strah. Vsako stran, ki sem jo napisal, sem večkrat prebral in popravljal. Ko pa sem se vživel v zgodbo, ni bilo več težko. Podobno se zgodi, ko spoznaš nekoga, ki ima invalidnost. Sprva paziš na vsako besedo, ko pa vzpostaviš temelje v odnosu, pa temu ne posvečaš več nobene pozornosti. Srčno upam, da bo jasno videti, da se nisem želel iz nikogar norčevati."

Franck pa je razkril, da se v filmu skriva še en pomemben avtobiografski element. Svojo osebno lastnost je namreč uporabil tudi za oblikovanje lika, ki ga igra v filmu. "Jocelyn je poln napak. V sebi skriva ogromno lepih in zanimivih lastnosti, ki pa jih gledalcu na zunaj ne pokaže. To izvira iz mene. Sam sebe namreč nimam preveč rad, četudi sem se v teku let začel bolj ceniti. Nikoli se nisem rad gledal v ogledalo, zato da sem nekoga pritegnil, pa sem se vedno pretvarjal, da sem nekdo drug, in se skrival za masko."

