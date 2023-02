Igralcu se je s tem izpolnila prav posebna življenjska želja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu bo nocoj ob 22.30 komična drama Mrtvi kot (Blindspotting), ki bo na sporedu premierno na slovenskih televizijah. V njej igrata Daveed Diggs in Rafael Casal, ki sta se prvič preizkusila tudi v pisanju scenarija. Kako dobro jima je to šlo od rok in kaj sta želela s filmom sporočiti, pa vam razkrivamo v nadaljevanju.