Slovenski glasbenik in pevec Alex Volasko je po poročanju revije Lady prvič postal očka. S partnerko Laro sta se razveselila deklice Nie, ki se je rodila v celjski porodnišnici.

Par, ki je svojo zvezo potrdil septembra 2023, ko sta objavila prvo skupno fotografijo, se je tako razveselil vloge starša. Ime Nia sta izbrala, saj jima je bilo zelo všeč, še bolj navdihujoč, kot je povedal glasbenik, pa je njegov pomen, "saj pomeni razsvetljena oziroma tista, ki prinaša smisel". "Zanj sva izvedela šele po tem, ko sva ga že izbrala, kar je le še potrdilo najino odločitev. Slišal sem, da se starši glede imen kdaj tudi sprejo, pri nama pa je bilo samo: to je to," je pojasnil.

Zaveda se, da bodo prišli tudi naporni trenutki

Želja, da si ustvari družino, je bila prisotna zadnjih nekaj let, s tem, ko je prvič postal starš, pa je prišla tudi velika odgovornost. "Očka sem šele kratek čas in zavedam se, da bodo prišli tudi naporni trenutki. Dojenček je povsem nebogljeno bitje, ki potrebuje budne in ljubeče skrbnike. Vsak jok ali zdravstvena nevšečnost te hitro spravi v paniko, a si govorim, da moram ohraniti trezno glavo. Verjamem pa, da bom naredil tudi kakšen ljubeč spodrsljaj," je povedal 34-letni Alex Volasko, ki se veseli, da bo lahko s hčerko ponovno odkrival otroške radosti.

Alex Volasko in njegova izbranka sta prvič postala starša. Foto: Mediaspeed

Ob rojstvu otroka pa je glasbenik napovedal tudi izid videospota za pesem Drugačen, ki bo izšel 8. marca, v njem pa je zaigrala njegova partnerka Lara, ki je bila takrat še noseča. "Noro luštno mi je, da je najina hčerkica še pred rojstvom, čeprav še v trebuščku, 'zaigrala' v videospotu za skladbo, ki govori o tem, kako tudi največji alfa samci prej ali slej srečajo osebo, ki jim obrne življenje na glavo. A morda z zelo dobrim razlogom," je novopečeni očka še povedal za omenjeno revijo.

Preberite tudi: