Potem ko je glasbenik Miki Vlahovič za revijo Lady razkril , da bo letos že drugič postal dedek, je novico potrdila tudi njegova hči Tia. "Končno vam lahko povem nekaj, kar v sebi držim že kar nekaj časa," je zapisala na družbenem omrežju Instagram in s svojimi sledilci delila, da bo kmalu prvič postala mamica.

"Vsaka ljubezenska zgodba dobi novo poglavje. Dojenček Repina prihaja to poletje," je zapisala pod posnetek, ki ga je delila.

Po lanskoletni poroki Tio tako letos čaka še ena življenjska prelomnica. S partnerjem Gašperjem Repino, s katerim sta se poročila lani junija, v zvezi pa sta dobri dve leti, bosta prvič postala starša.

V komentarjih so jima čestitke izrekli številni znani Slovenci in jima zaželeli obilo sreče v novih življenjskih vlogah.

Gašper in Tia Repina sta v zvezi dobri dve leti. Foto: Mediaspeed

Preberite še: