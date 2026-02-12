Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Četrtek,
12. 2. 2026,
18.39

1 ura

Hči Mikija Vlahoviča potrdila: prvič bo postala mamica

Sa. B.

Tia Vlahovič | Po lanskoletni poroki Tio letos čaka še ena življenjska prelomnica. | Foto Mediaspeed

Po lanskoletni poroki Tio letos čaka še ena življenjska prelomnica.

Foto: Mediaspeed

Potem ko je glasbenik Miki Vlahovič za revijo Lady razkril, da bo letos že drugič postal dedek, je novico potrdila tudi njegova hči Tia. "Končno vam lahko povem nekaj, kar v sebi držim že kar nekaj časa," je zapisala na družbenem omrežju Instagram in s svojimi sledilci delila, da bo kmalu prvič postala mamica.

Miran Miki Vlahovič, glasbenik; Petra Vlahovič
Trendi Miki Vlahovič bo ponovno dedek

"Vsaka ljubezenska zgodba dobi novo poglavje. Dojenček Repina prihaja to poletje," je zapisala pod posnetek, ki ga je delila.

Po lanskoletni poroki Tio tako letos čaka še ena življenjska prelomnica. S partnerjem Gašperjem Repino, s katerim sta se poročila lani junija, v zvezi pa sta dobri dve leti, bosta prvič postala starša.

V komentarjih so jima čestitke izrekli številni znani Slovenci in jima zaželeli obilo sreče v novih življenjskih vlogah.

Gašper in Tia Repina sta v zvezi dobri dve leti. | Foto: Mediaspeed Gašper in Tia Repina sta v zvezi dobri dve leti. Foto: Mediaspeed

