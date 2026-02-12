Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
12. 2. 2026,
8.14

Osveženo pred

31 minut

Rokometaš Domen Makuc bo postal oče

Domen Makuc, rokometaš | Domen Makuc je odlične predstave za Slovenijo nanizal na nadavnem evropskem rokometnem prvenstvu. | Foto Guliverimage

Domen Makuc je odlične predstave za Slovenijo nanizal na nadavnem evropskem rokometnem prvenstvu.

Foto: Guliverimage

Slovenski rokometni reprezentant Domen Makuc je na družbenem omrežju oznanil veselo novico, da bosta z zaročenko Tijo letos postala starša.

25-letni slovenski rokometni reprezentant Domen Makuc, ki v letošnji sezoni na klubski ravni brani barve španskega velikana Barcelona, je skupaj z zaročenko Tijo Ocvirk, s katero sta par že vrsto let, svojim sledilcem sporočil veselo novico, da bosta letos postala starša. Da se bosta v letu 2026 preizkusila v novi vlogi, sta s preprosto objavo fotografij ultrazvoka in pripisom "Mama in očka" sporočila na omrežju Instagram.

Slovenski rokometni reprezentant Makuc, ki je tudi na letošnjem evropskem prvenstvu zaigral za Slovenijo, je s svojo izbranko Tijo Ocvirk, sicer atletinjo, v razmerju že nekaj let, saj se poznata še iz srednje šole, kjer sta bila sošolca. Makuc je lani poleti svojo izbranko tudi zaročil.

Osrednji branilec, ki še vedno igra za slovito Barcelono, s katero je pred kratkim postal tudi pokalni prvak, bo letos poleti zamenjal klubske barve in igral za nemškega velikana Kiel, s katerim se je dogovoril za sodelovanje do konca junija 2030.

