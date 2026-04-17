Kakšnemu ljubimcu se vaš znak horoskopa ne more upreti?

Vsakogar privlači drugačen tip ljudi, astrologi pa so prepričani, da tudi zvezde vplivajo na to, kdo vas bo osvojil. Kakšna oseba vam torej dvigne srčni utrip? Preverite pri svojem nebesnem znamenju.

Oven

Ovni se ne morejo upreti izzivu. Nočejo partnerja, ki ga lahko nadvladajo, temveč iščejo nekoga, ki jim bo enakopraven in jih bo spodbujal, da bodo še boljši. Idealni partner podpira njihove ambicije in jih ne ovira.

Bik

Biki se ne morejo upreti osebi, ki zna počakati. Radi imajo počasen razvoj odnosa in cenijo partnerja, ki je potrpežljiv, obenem pa spoštuje njihove meje. Ljubezen najdejo v stabilnosti in čustveni varnosti.

Dvojčka

Dvojčke pritegnejo dobri sogovorniki. Privlačijo jih ljudje, ki jih intelektualno vznemirjajo in s katerimi lahko imajo dolge, duhovite pogovore. Njihov jezik ljubezni je intelektualna povezanost, osvoji pa jih duhovit partner.

Rak

Raki se ne morejo upreti osebi, ki potrebuje pomoč. So rojeni skrbniki in negovalci, izpolnjuje jih skrb za druge. Tudi če odnos, v katerem so, ni zdrav, se ranljivim ljudem preprosto ne morejo upreti.

Lev

Leve privlačijo ljudje, ki jih občudujejo in jim dajejo pozornost, zato se pogosto obkrožajo s snubci. Željni so pozornosti in ne morejo se upreti osebi, ki jim dovoli, da zablestijo.

Devica

Device se ne morejo upreti "projektu". Privlačijo jih zmedene, a dobronamerne osebe, ki jim lahko pomagajo, da dosežejo svoj potencial. V tem najdejo smisel in občutijo zadovoljstvo, ko vidijo rezultate svojega truda.

Tehtnica

Romantične tehtnice se le stežka uprejo šarmantnim ljudem, še posebej tistim, ki jim na začetku zveze dajejo veliko pozornosti. Takšne geste jih zlahka osvojijo, zato se hitro zaljubijo v idejo o ljubezni.

Škorpijon

Škorpijoni se lahko uprejo marsičemu, ne pa tudi čustveni globini. Privlačijo jih intenzivnost in skrivnostnost ter ljudje, ki lahko sledijo njihovi energiji in strasti.

Strelec

Strelci obožujejo oziroma potrebujejo svobodo, zato jih najbolj privlačijo pustolovski in nekoliko nedostopni ljudje. Želijo si spontanosti, novih doživetij in ljubezni, ki jih ne bo omejevala.

Kozorog

Kozorogi se ne morejo upreti samozavestnim, ambicioznim in stabilnim osebam. Ob takšnih ljudeh se počutijo varne in se ob njih lahko sprostijo, česar v življenju sicer ne storijo pogosto.

Vodnar

Vodnarji lahko delujejo zelo distancirano, ne morejo pa se upreti osebi, ki izstopa iz množice. Privlačijo jih nekonvencionalni ljudje, ki so podobni njim, a na svoj edinstven način.

Ribi

Ribe se težko uprejo ljudem nasploh. So sanjači, ki se povsem predajo odnosu. Najbolj jih privlačijo čustveno odprte in ustvarjalne osebe, s katerimi lahko spletejo globoko, skorajda usodno povezanost.