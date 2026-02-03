Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Pevka Klara Jazbec v veselem pričakovanju

Pevko Klaro Jazbec smo spoznali leta 2013 v oddaji Je Bella Cesta, ki jo je vodil Klemen Slakonja.

Pevko Klaro Jazbec smo spoznali leta 2013 v oddaji Je Bella Cesta, ki jo je vodil Klemen Slakonja.

Foto: Mediaspeed

Slovenka pevka Klara Jazbec, ki smo jo pred leti spoznali v oddaji Je Bella Cesta, kasneje pa je nastopila tudi v šovu Slovenija ima talent, je na družbenih omrežjih sporočila, da s partnerjem pričakujeta naraščaj. Z izbrancem Gregom, nekdanjim hokejistom, sta v zvezi že od najstniških dni, po 13 letih pa sta se odločila, da v svojo družino pozdravita še enega člana.

"O tebi se pogovarjava že 13 let, zdaj pa je že skoraj čas, da te spoznava," je 28-letna pevka zapisala pod posnetek, ki ga je objavila na družbenem omrežju Instagram.

Pevko Klaro Jazbec smo spoznali leta 2013 v oddaji Je Bella Cesta, ki jo je vodil Klemen Slakonja, kjer so se še neznani pisci in pevci pomerili v pisanju in petju himn posamezne epizode. Kasneje je sodelovala tudi v oddaji Slovenija ima talent, kjer je predstavila svojo prvo pesem Milijon in ena, ta pa je postala uspešnica. V letu 2017 je bila med najbolj predvajanimi slovenskimi pesmimi, na platformi YouTube pa je zbrala več kot tri milijone ogledov.

