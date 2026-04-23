R. K.

Četrtek,
23. 4. 2026,
22.21

To je novi izbranec italijanske šampionke Federice Brignoni

Federica Brignone | Foto Reuters

Italijanska smučarska šampionka in dvakratna olimpijska prvakinja iz Cortine d'Ampezzo Federica Brignone je pokazala svojega novega izbranca, nekdanjega košarkarja in profesionalnega modela Jamesa Mbayea. Skupaj sta se sprehodila po rdeči preprogi na nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu.

Italijanska smučarska šampionka Frederica Brignone, ki je na letošnjih olimpijskih igrah spisala zgodovino, ko je osvojila zlato medaljo v veleslalomu in superveleslalomu, je srečno zaljubljena.

Srce ji je ukradel 36-letni nekdanji košarkar in profesionalni model James Mbaye, s katerim sta se sprehodila po rdeči preprogi na nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu in s tem tudi uradno potrdila razmerje. O novici je prvi poročal švicarski časnik Blick. 

Ugibanja so se izkazala za resnična

Prva ugibanja o njuni zvezi so se pojavila med letošnjimi olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo, kjer je na tribunah ob belih strminah za Italijanko navijal tudi Mbaye.

Pozornost je pritegnil predvsem zato, ker je 35-letno Federico podpiral v družbi njene družine, pa tudi s svojim izstopajočim stilom, s kavbojskim klobukom s tigrastim vzorcem. To ni bilo naključje, saj s čelado s podobo tigra smuča tudi 35-letnica, ki si je zaradi tega prislužila vzdevek Tigrica. 

