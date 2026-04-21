Podjetje Müller je iz prodaje preventivno umaknilo otroško kašico HiPP korenček in krompir zaradi možne namerne kontaminacije s podganjim strupom.

Opis izdelka je HiPP korenček in krompir za dojenčke od 5. meseca, 190 g, EAN pa je 406230002112 (MAN 6855/0).

Podjetje kupce prosi, naj živila ne uporabljajo, če kozarčki niso originalno zaprti (pri originalnem pakiranju se mora ob odpiranju slišati značilen pok oz. klik, pokrov mora biti pred odpiranjem povlečen navznoter), če je embalaža poškodovana ali če ima neobičajen vonj, so še sporočili iz zdravstvenega inšpektorata.