Sanjski moški Gregor Čeglaj prvič postal očka

Gregor Čeglaj, ki smo ga spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, je prvič postal očka. Z ženo Katlyn, ki je Američanka in s katero živita v ZDA, sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Kai Lucas.

"Najin mali princ je prispel! Dobrodošel, Kai Lucas Čeglaj," je na družbenih omrežjih sporočil Čeglaj. Dojenček je ob rojstvu tehtal 4.350 gramov in bil velik 54 centimetrov. "Po 30 urah poroda je končno tukaj. Mamica in dojenček sta zdrava, mi pa smo presrečni," je še dodal.

Da bosta prvič postala starša, je par sporočil oktobra lani, dobro leto pa njuni poroki. Večno zvestobo sta si obljubila maja 2024 na plaži na Floridi, poročil pa ju je Gregorjev brat dvojček Uroš Čeglaj.

Gregorja Čeglaja poznamo iz resničnostnega šova Sanjski moški, ki se je na televiziji POP TV predvajal leta 2021. Zadnjo rdečo vrtnico je takrat podelil Anji Širovnik, danes uspešni podjetnici in vplivnici, a so se njune poti kmalu po koncu šovu razšle.

