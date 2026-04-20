Ponedeljek, 20. 4. 2026, 6.56

Sanjski moški Gregor Čeglaj prvič postal očka

Gregor in Katlyn Čeglaj | Da bosta prvič postala starša, je par sporočil oktobra lani, dobro leto pa njuni poroki. | Foto Instagram/gregor_ceglaj21

Gregor Čeglaj, ki smo ga spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, je prvič postal očka. Z ženo Katlyn, ki je Američanka in s katero živita v ZDA, sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Kai Lucas.

"Najin mali princ je prispel! Dobrodošel, Kai Lucas Čeglaj," je na družbenih omrežjih sporočil Čeglaj. Dojenček je ob rojstvu tehtal 4.350 gramov in bil velik 54 centimetrov. "Po 30 urah poroda je končno tukaj. Mamica in dojenček sta zdrava, mi pa smo presrečni," je še dodal.

Da bosta prvič postala starša, je par sporočil oktobra lani, dobro leto pa njuni poroki. Večno zvestobo sta si obljubila maja 2024 na plaži na Floridi, poročil pa ju je Gregorjev brat dvojček Uroš Čeglaj.

Gregorja Čeglaja poznamo iz resničnostnega šova Sanjski moški, ki se je na televiziji POP TV predvajal leta 2021. Zadnjo rdečo vrtnico je takrat podelil Anji Širovnik, danes uspešni podjetnici in vplivnici, a so se njune poti kmalu po koncu šovu razšle.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.