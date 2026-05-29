Petek, 29. 5. 2026, 14.00
1 ura, 1 minuta
Umik igrače Kiddo world Mega gradbišče
Zdravstveni inšpektorat je na osnovi preliminarnih rezultatov vzorčenja iz prodaje umaknil igračo Kiddo world Mega gradbišče kitajskega proizvajalca Shantou Ducky toys. Kinetičen pesek v senzoričnem setu vsebuje azbestna vlakna, ki predstavljajo tveganje za zdravje.
Uvoznik izdelka v Slovenijo je podjetje Alma trade iz Šenčurja. Črtna koda izdelka je 3830086780681.
Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto prodaje.