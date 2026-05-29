Zdravstveni inšpektorat umik izdelka igrače otrok

Umik igrače Kiddo world Mega gradbišče

Otrok | Slika je simbolična. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zdravstveni inšpektorat je na osnovi preliminarnih rezultatov vzorčenja iz prodaje umaknil igračo Kiddo world Mega gradbišče kitajskega proizvajalca Shantou Ducky toys. Kinetičen pesek v senzoričnem setu vsebuje azbestna vlakna, ki predstavljajo tveganje za zdravje.

Uvoznik izdelka v Slovenijo je podjetje Alma trade iz Šenčurja. Črtna koda izdelka je 3830086780681.

Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto prodaje.

