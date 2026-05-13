Igralec in nekdanja športna plezalka, ki sta se spoznala v šovu Zvezde plešejo, po osmih letih zveze pričakujeta otroka.

Revija Lady poroča, da igralec Rok Kunaver in njegova žena, nekdanja športna plezalka Natalija Gros Kunaver pričakujeta dojenčka, ki naj bi se rodil poleti.

Rok in Natalija sta se pred osmimi leti spoznala v TV-šovu Zvezde plešejo in se zaljubila, leta 2022 pa ljubezen kronala s poroko .

To bo njun prvi skupni otrok. Natalija je pred 11 leti z režiserjem Juretom Breceljnikom dobila hčer Elo, ki pa je le nekaj mesecev po rojstvu hčerke nenadoma umrl.

