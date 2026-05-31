Petkratni svetovni prvak Tim Gajser je po prvi vožnji VN Nemčije še v igri za zmago, svojo že peto na progi v Teutschenthalu. Končal jo je na drugem mestu, samo za vodilnim v letošnjem prvenstvu MXGP Lucasom Coenenom. Drugi v skupnem seštevku sezone Jeffrey Herlings je z okvaro motorja odstopil, po padcu in ugasnjenem motorju pa je več kot minuto izgubil tretji v prvenstvu Romain Febvre in bil samo 17. Jan Pancar je po dveh napakah končal na 19. mestu. Druga vožnja sledi ob 17.10.

V soboto je bilo v Teutschenthalu, nedaleč od Leipziga, še sončno. Tim Gajser (Yamaha), ki je prejšnjo nedeljo grdo padel na veliki nagradi Francije in je bil še v četrtek njegov nastop v Nemčiji negotov, dirkal vrhunsko. Najhitrejši je bil na obeh treningih, nato pa je osvojil drugo mesto na kvalifikacijski vožnji. Sicer je agresivno napadal Romaina Febvra (Kawasaki), a ga ni mogel prehiteti. Takoj za njima sta v soboto končala Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda), ki sta prvi in drugi v skupnem seštevku letošnjega prvenstva. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 15.

V prvi vožnji Coenen in Gajser razred zase, odstop Herlingsa

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Za prvo vožnjo je bilo oblačno, ni pa več deževalo. Razmere na progi niti niso bile tako slabe. Vseeno so bili skoraj 20 sekund na krog počasnejši kot v soboto. Vemo, da je Gajser odličen tudi v blatnih razmerah. Je pa štart v takih pogojih še bolj pomemben, saj je prehitevanje precej težje. Tim pa ima s štarti letos kar nekaj težav. Je pa ekipa v tem tednu naredila nekaj sprememb na motorju, da bi popravili speljevanje. In očitno je pomagalo. Štart prve vožnje je dobil Coenen, pred Rubenom Fernandezom (Honda) in Gajserjem, a je Tim nekdanjega ekipnega kolega prehitel že v prvem krogu. Pancar je bil 13., Herlings samo 15.

Lucas Coenen Foto: Guliverimage Po polovici prve vožnje je bil mladi Coenen le sekundo pred Gajserjem, Fernandez je po napaki zaostajal že 10 sekund. Herlings se je sicer hitro prebil na osmo mesto, a nato zapeljal v bokse in očitno s težavo na motorju odstopil. Dvakrat se je na tleh znašel Pancar in nazadoval iz prve dvajseterice, ki dobi točke. V 13. krogu je Timu ugasnil motor, tako da je izgubil stik s Coenenom, a zadržal drugo mesto, saj je imel že 20 sekund prednosti pred Fernandezom. Po trčenju z Maximom Renauxjem (Yamaha) se je na tleh znašel Febvre. Tudi njemu je ugasnil motor, ga pa nato več kot minuto ni mogel zagnati. Francoz je bil v cilju šele 17., dve mesti pred Pancarjem. Coenen, Gajser (pet sekund zaostanka) in Fernandez so mirno pripeljali skozi cilj na prvih treh mestih.

MXGP Nemčije, 1. vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Tim Gaser (Yamaha)

3. Ruben Fernandez (Honda)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Kay de Wolf (Husqvarna)

6. Alberto Forato Fantic)

7. Andrea Adamo (KTM)

8. Pauls Jonass (Kawasaki)

…

17. Romain Febvre (Kawasaki)

19. Jan Pancar (TEM JP253)

Nastop na dirki je odpovedal Tom Vialle (Honda), ki je v soboto sicer poskusil voziti, a so bile bolečine premočne. Rebra si je poškodoval ob padcu prejšnjo nedeljo v Franciji.

MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (6/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 319 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 291

3. Tim Gajser (Yamaha) 254

4. Romain Febvre (Kawasaki) 245

5. Maxime Renaux (Yamaha) 236

6. Tom Vialle (Honda) 219

7. Kay de Wolf (Husqvarna) 207

8. Ruben Fernandez (Honda) 202

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 51

Sacha Coenen dobil prvo vožnjo v MX2

Sacha Coenen Foto: Guliverimage Prva vožnja razreda MX2 ni bila posebej dramatična. Sacha Coenen (KTM) je vodil od štarta do cilja. Naredil ni nobene napake, ker pri njem ni nekaj običajnega. S petimi sekundami zaostanka je bil drugi Mathis Valin (Kawasaki), že tretji Camden McLellan (Triumph) pa je zaostal več kot pol minute. Pred dirko vodilni v prvenstvu in aktualni prvak Simon Längenfelder (KTM) je bil po dveh napakah šele osmi, zaostal je več kot minuto. Ko je zdrsnil v zadnjem krogu, mu je prek hrbta zapeljal Liam Everts (Husqvarna). Se je pa zgodilo pri nizki hitrosti in je brez težav lahko nadaljeval.