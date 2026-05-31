Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Nedelja,
31. 5. 2026,
14.55

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Tim Gajser Tim Gajser motokros MXGP Yamaha Jan Pancar KTM Honda Jeffrey Herlings Lucas Coenen Kawasaki Romain Febvre

Nedelja, 31. 5. 2026, 14.55

0 minut

MXGP Nemčije, Teutschenthal

Tim Gajser po prvi vožnji v borbi za zmago, odstop Jeffreyja Herlingsa

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Tim Gajser Nemčija Yamaha | Tim Gajser je bil v soboto drugi na kvalifikacijski vožnji. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je bil v soboto drugi na kvalifikacijski vožnji.

Foto: Yamaha Racing

Petkratni svetovni prvak Tim Gajser je po prvi vožnji VN Nemčije še v igri za zmago, svojo že peto na progi v Teutschenthalu. Končal jo je na drugem mestu, samo za vodilnim v letošnjem prvenstvu MXGP Lucasom Coenenom. Drugi v skupnem seštevku sezone Jeffrey Herlings je z okvaro motorja odstopil, po padcu in ugasnjenem motorju pa je več kot minuto izgubil tretji v prvenstvu Romain Febvre in bil samo 17. Jan Pancar je po dveh napakah končal na 19. mestu. Druga vožnja sledi ob 17.10.

Tim Gajser Nemčija Yamaha
Sportal Neuničljivi Gajser: šest dni po padcu premagal najboljša voznika sezone

V soboto je bilo v Teutschenthalu, nedaleč od Leipziga, še sončno. Tim Gajser (Yamaha), ki je prejšnjo nedeljo grdo padel na veliki nagradi Francije in je bil še v četrtek njegov nastop v Nemčiji negotov, dirkal vrhunsko. Najhitrejši je bil na obeh treningih, nato pa je  osvojil drugo mesto na kvalifikacijski vožnji. Sicer je agresivno napadal Romaina Febvra (Kawasaki), a ga ni mogel prehiteti. Takoj za njima sta v soboto končala Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda), ki sta prvi in drugi v skupnem seštevku letošnjega prvenstva. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 15.

V prvi vožnji Coenen in Gajser razred zase, odstop Herlingsa

Tim Gajser | Foto: Yamaha Racing Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Za prvo vožnjo je bilo oblačno, ni pa več deževalo. Razmere na progi niti niso bile tako slabe. Vseeno so bili skoraj 20 sekund na krog počasnejši kot v soboto. Vemo, da je Gajser odličen tudi v blatnih razmerah. Je pa štart v takih pogojih še bolj pomemben, saj je prehitevanje precej težje. Tim pa ima s štarti letos kar nekaj težav. Je pa ekipa v tem tednu naredila nekaj sprememb na motorju, da bi popravili speljevanje. In očitno je pomagalo. Štart prve vožnje je dobil Coenen, pred Rubenom Fernandezom (Honda) in Gajserjem, a je Tim nekdanjega ekipnega kolega prehitel že v prvem krogu. Pancar je bil 13., Herlings samo 15.

Lucas Coenen | Foto: Guliverimage Lucas Coenen Foto: Guliverimage Po polovici prve vožnje je bil mladi Coenen le sekundo pred Gajserjem, Fernandez je po napaki zaostajal že 10 sekund. Herlings se je sicer hitro prebil na osmo mesto, a nato zapeljal v bokse in očitno s težavo na motorju odstopil. Dvakrat se je na tleh znašel Pancar in nazadoval iz prve dvajseterice, ki dobi točke. V 13. krogu je Timu ugasnil motor, tako da je izgubil stik s Coenenom, a zadržal drugo mesto, saj je imel že 20 sekund prednosti pred Fernandezom. Po trčenju z Maximom Renauxjem (Yamaha) se je na tleh znašel Febvre. Tudi njemu je ugasnil motor, ga pa nato več kot minuto ni mogel zagnati. Francoz je bil v cilju šele 17., dve mesti pred Pancarjem. Coenen, Gajser (pet sekund zaostanka) in Fernandez so mirno pripeljali skozi cilj na prvih treh mestih.

MXGP Nemčije, 1. vožnja:

1. Lucas Coenen (KTM)
2. Tim Gaser (Yamaha)
3. Ruben Fernandez (Honda)
4. Maxime Renaux (Yamaha)
5. Kay de Wolf (Husqvarna)
6. Alberto Forato Fantic)
7. Andrea Adamo (KTM)
8. Pauls Jonass (Kawasaki)

17. Romain Febvre (Kawasaki)
19. Jan Pancar (TEM JP253)

Nastop na dirki je odpovedal Tom Vialle (Honda), ki je v soboto sicer poskusil voziti, a so bile bolečine premočne. Rebra si je poškodoval ob padcu prejšnjo nedeljo v Franciji.

MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (6/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 319 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 291
3. Tim Gajser (Yamaha) 254
4. Romain Febvre (Kawasaki) 245
5. Maxime Renaux (Yamaha) 236
6. Tom Vialle (Honda) 219
7. Kay de Wolf (Husqvarna) 207
8. Ruben Fernandez (Honda) 202

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 51

Sacha Coenen dobil prvo vožnjo v MX2

Sacha Coenen | Foto: Guliverimage Sacha Coenen Foto: Guliverimage Prva vožnja razreda MX2 ni bila posebej dramatična. Sacha Coenen (KTM) je vodil od štarta do cilja. Naredil ni nobene napake, ker pri njem ni nekaj običajnega. S petimi sekundami zaostanka je bil drugi Mathis Valin (Kawasaki), že tretji Camden McLellan (Triumph) pa je zaostal več kot pol minute. Pred dirko vodilni v prvenstvu in aktualni prvak Simon Längenfelder (KTM) je bil po dveh napakah šele osmi, zaostal je več kot minuto. Ko je zdrsnil v zadnjem krogu, mu je prek hrbta zapeljal Liam Everts (Husqvarna). Se je pa zgodilo pri nizki hitrosti in je brez težav lahko nadaljeval.

Drago Predan
Sportal Ne boste verjeli, kaj pri 75 letih počne legendarni slovenski motokrosist
Tim Gajser Nemčija Yamaha
Sportal Po grdem padcu je Gajser že nazaj na motorju! #video
Jeremy Seewer Ducati
Sportal Večkratni podprvak zaradi slabih rezultatov zapušča Ducati
Thibault Benistant thumb
Sportal Po poškodbi hrbtenice operiran: "Začnimo zdaj to bitko"
Tim Gajser Francija Yamaha
Sportal Gajser: Koleno me zelo boli. Ko pridem domov, bom naredil preiskave.
Tim Gajser Francija Yamaha
Sportal Gajser nesrečno, a grdo padel. Niso mu dovolili na ponoven štart.
Tim Gajser Tim Gajser motokros MXGP Yamaha Jan Pancar KTM Honda Jeffrey Herlings Lucas Coenen Kawasaki Romain Febvre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.