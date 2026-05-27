Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila preko sistema hitrega obveščanja v EU (RASFF) obveščena o odpoklicu iz prodaje divjega sečuanskega popra blagovne znamke Eaglobe, ki izvira iz Kitajske. V izdelku je bila namreč ugotovljena presežena mejna vrednost pesticidov.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je potrošnike pozvala, naj živila ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa. Uvoznik izdelka v Evropsko unijo je nizozemsko podjetje Asia Expres Food, medtem ko so za distribucijo v Sloveniji odgovorna podjetja Wenlan, Thai Asian Food in RoyalBao.

Odpoklic se nanaša na izdelke z rokom uporabe 30. 4. 2027 in 30. 6. 2027.