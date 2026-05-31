Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
14.23

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski Zaporožje

Nedelja, 31. 5. 2026, 14.23

38 minut

Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jedrska elektrarna Zaporožje | Nuklearka Zaporožje, največja jedrska elektrarna v Evropi, leži blizu frontne črte na jugu Ukrajine. | Foto Reuters

Nuklearka Zaporožje, največja jedrska elektrarna v Evropi, leži blizu frontne črte na jugu Ukrajine.

Foto: Reuters

Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X.

Rusko jedrsko podjetje Rosatom je po navedbah ruskih medijev sporočilo, da je napad povzročil luknjo v steni strojnice, ni pa poškodoval osrednje opreme. Ukrajino je obtožilo za namerni napad, kar so v Kijevu odločno zanikali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rosatom je v izjavi zatrdil, da so dron nadzirali preko optičnega kabla in da zato ni mogoče, da je bil napad slučajen. "Danes smo bili korak bliže incidentu, ki bi zelo verjetno prizadel celo tiste, ki živijo daleč onkraj meja Rusije in Ukrajine," je za ruske medije povedal generalni direktor Rosatoma Aleksej Likačev.y

Ukrajina obtožbe zavrača kot nelogične

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je obtožbe zavrnilo in zatrdilo, da te niso logične. "Ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno na svojem ozemlju, nad katero želi znova pridobiti suveren nadzor," je sporočilo.

Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je v izjavi na omrežju X v soboto zvečer izpostavil, da "iz elektrarne ali proti njej ne sme priti do nobenega napada", saj da so napadi na jedrske objekte "igranje z ognjem".

Nuklearka Zaporožje, največja jedrska elektrarna v Evropi, leži blizu frontne črte na jugu Ukrajine. Odkar jo je ruska vojska leta 2022 zasedla, sta se sprti strani večkrat medsebojno obtožili napadov nanjo.

Vladimir Putin
Novice Putin postavil ultimat: EU ali Rusija
napad na ruski tankar
Novice Ukrajina napadla naftni tanker in skladišče na jugu Rusije
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski Zaporožje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.