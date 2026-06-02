Po hudi nesreči ob Soči: priča opisala podrobnosti dogajanja

Po sobotni nesreči ob reki Soči v Kobaridu, v kateri se je hudo poškodoval osemletni otrok iz Nemčije , se je oglasil moški, ki je bil priča dogodku, in opisal podrobnosti dogajanja. Med drugim je pojasnil, da se je nesreča zgodila ob 18.50, poškodovani otrok in njegova družina pa sta na helikopter, ki je v Kobarid priletel ob 19.48 in otroka odpeljal na zdravljenje v UKC Ljubljana, čakala skoraj eno uro. "Žalosti me, da se ne da dobiti namenskega helikopterja in dežurne ekipe, ki bi bila pozicionirana nekje blizu Bovca oziroma Kobarida, sploh v sezoni, ko se nesreče dogajajo druga za drugo," je zapisal.

Kot so v nedeljo sporočili z novogoriške policijske uprave, je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od slapa Kozjak prek brvi čez reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi se je osemletnik spotaknil, padel in se z mostu po skalnatem pobočju skotalil dobrih šest metrov globoko, pri padcu pa utrpel hude poškodbe.

Po navedbah policije so bili takoj po nesreči na kraj napoteni pripadniki Gorske reševalne službe Tolmin in poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. Nato so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin, kasneje pa so poškodovanca oskrbeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Prepoznavni krik, ob katerem se ti naježi koža

Nesreči je bil priča moški, ki se je predstavil kot poklicni gasilec, dogajanje pa je opisal v anonimnem zapisu v skupini Slovenski namenski reševalni helikopter na družbenem omrežju Facebook. V Kobaridu je bil z ženo, s katero sta bila na izletu ob prvi obletnici poroke. Šla sta do slapa Kozjak, kjer sta družino iz Nemčije srečala, med vračanjem proti parkirišču pa sta zaslišala "prepoznavni krik, ko se ti naježi koža". "Seveda takoj stečeva na pomoč, naletiva na prizor otroka, ki na koncu brvi leži na tleh in krvavi iz glave, zraven njega neutolažljiva mama, ki kriči, mali bratec prestrašen, kaj se sploh dogaja," je opisal.

Pojasnil je, da je bil ob otroku okrvavljeni prostovoljni gasilec iz Italije, ki je poškodovanega prinesel s skal do peš poti na koncu brvi. Ob prihodu na kraj nesreče je prisotne vprašal, ali je kdo poklical medicinsko pomoč, kar so mu pritrdili in pojasnili, da so klicali ob približno 18.55. Ker so bili vsi tujci, je pomoč ob 19.02 poklical še sam in dispečerju pojasnil, da je tudi sam gasilec in da bodo zaradi hudih poškodb glave potrebovali helikopter. V vmesnem času je otroku nudil pomoč, ženo pa po prvo pomoč poslal v bližnji kamp.

"Vmes zaustavljamo krvavitev na glavi otroka in, kolikor se da, glavo držimo pri miru. Zenice se mu širijo in ožijo, zateka na levo očko," je zapisal. Ob približno 19.15 so na kraj nesreče prišli pripadniki gorske reševalne službe (GRS), ki so prevzeli nudenje prve pomoči, nekdo izmed njih pa se je po navedbah moškega po telefonu prerekal, zakaj helikopterja še vedno niso aktivirali. Ker so nameravali otroka na helikopter dvigniti z mostu, ga je GRS pripravila na prenos, v tistem času pa je na kraj nesreče prispela ekipa nujne medicinske pomoči z zdravnikom, ki je prevzela zadevo. Otroka so nato odnesli do reševalnega vozila in ga prepeljali na bližnji travnik, kjer je ob 19.48 – malo manj kot eno uro po nesreči – pristal helikopter in ga odpeljal v UKC Ljubljana. Otrok je bil zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.

Moški, ki je bil priča nesreči, je v zapisu izpostavil odlično organiziranost GRS, medtem ko kobariški gasilci po njegovih besedah niso bili poklicani. "Kar se tiče helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), me pa žalosti, da se res ne da dobiti namenskega helikopterja in dežurne ekipe, ki bi bila pozicionirana nekje blizu Bovca oziroma Kobarida, sploh v sezoni, ko se nesreče dogajajo druga za drugo," je sklenil.

Pogodba o nakupu dveh namenskih helikopterjev je bila podpisana oktobra lani. Foto: STA

Poškodovani na pristanek helikopterja čakal skoraj eno uro

O nujnosti ureditve nujne medicinske pomoči z namenskimi helikopterji se v javnosti razpravlja že dlje časa. Po številnih zapletih in razpravah je generalni direktor policije Damjan Petrič oktobra lani s predstavnikom podjetja Leonardo Claudiem Vinettijem podpisal pogodbo o nakupu dveh namenskih helikopterjev. Prvega naj bi dobili oktobra 2027, drugega pa februarja 2028. Skupna vrednost posla (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV.

Takratna ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je podpis pogodbe označila za zgodovinski ter poudarila, da si ministrstvo in zdravstvena stroka za modernizacijo sistema nujne medicinske pomoči prizadevata že vrsto let. Dejala je še, da bosta helikopterja namenjena izključno reševanju življenj, s svojo notranjo medicinsko konfiguracijo pa bosta omogočala dostop do hitre in kakovostne nujne medicinske pomoči za vse, ki jo bodo potrebovali.

Predstavnik Leonarda je ob podpisu pogodbe zagotovil, da bo tip dobavljenega helikopterja najmodernejši in najboljši te kategorije, uporabljal pa se bo lahko v najtežjih okoliščinah. Zasnovan je namreč za reševalne akcije in pomoč pacientom, hkrati pa omogoča hiter prevoz do bolnišnic. Ob tem je izpostavil izkušnje, saj se helikopterji tega tipa uporabljajo za nujno medicinsko pomoč v 30 državah sveta, od tega večinoma v Evropi, kjer so standardi oskrbe najvišji.