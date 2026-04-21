Torek, 21. 4. 2026, 13.52
54 minut
Nov odpoklic izdelka za dojenčke in otroke
Zdravstveni inšpektorat so prek sistema Safety Gate obvestili o odpoklicu kreme za sončenje za dojenčke in otroke SPF 50 proizvajalca Alma Babycare. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker je testiranje izdelka pokazalo, da ima zaščitni faktor 26,2, kar je manj od označenega SPF 50, tako da ne zagotavlja visoke zaščite pred soncem.
Serijska oznaka izdelka je L9998, EAN pa 9120071370206.
Zdravstveni inšpektorat kupcem svetuje, naj izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili z inšpektorata.