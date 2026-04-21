Nov odpoklic izdelka za dojenčke in otroke

Zdravstveni inšpektorat so prek sistema Safety Gate obvestili o odpoklicu kreme za sončenje za dojenčke in otroke SPF 50 proizvajalca Alma Babycare. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker je testiranje izdelka pokazalo, da ima zaščitni faktor 26,2, kar je manj od označenega SPF 50, tako da ne zagotavlja visoke zaščite pred soncem.