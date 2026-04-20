Ameriški igralec Justin Theroux je pri 54 letih prvič postal očka, poroča revija People. Z ženo Nicole Brydon Bloom, ki je od igralca mlajša 23 let, sta se razveselila rojstva sina, čigar ime ni znano.

Da sta z ženo postala starša, je igralec na družbenem omrežju Instagram sporočil 18. aprila. "Tukaj je. Presrečna sva," je zapisal ob fotografiji s sinom, ki leži v njegovem naročju.

V komentarjih so paru čestitke izrekli številni znani obrazi, fotografijo pa je všečkala tudi igralka Jennifer Aniston, s katero je bil Theroux poročen med letoma 2015 in 2018.

Poročena dobro leto

Nosečnost je par naznanil decembra lani, ko je enaintridesetletna igralka na premiero druge sezone Amazonove serije Fallout prišla z zaobljenim trebuščkom. Po dobrih dveh letih zveze sta si marca lani obljubila večno zvestobo.

Justina Therouxa poznamo po njegovih vlogah v filmih Beetlejuice 2, Ameriški psiho (American Psycho) in Charliejevi angelčki: S polno brzino (Charlie's Angels: Full Throttle) ter serijah Fallout in Ostanki (The Leftovers).

