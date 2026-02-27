Danska je postala prva država članica EU, ki je odpravila prenos virusa HIV in sifilisa z matere na otroka, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je to označila za velik dosežek države na področju javnega zdravja.

"Ta mejnik dokazuje, da lahko države z močno politično zavezanostjo in doslednimi naložbami v primarno zdravstveno varstvo ter integrirane storitve zdravstvenega varstva mater in otrok zaščitijo vsako nosečnico in novorojenčka pred temi boleznimi," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Po podatkih WHO je Danska izpolnila vse zahtevane cilje za odpravo virusa v letih od 2021 do 2024, "vključno z nizkimi stopnjami prenosa in visoko stopnjo pokritosti s prenatalnim testiranjem in zdravljenjem nosečnic". "Odprava pomeni testiranje in zdravljenje najmanj 95 od vsakih 100 nosečnic ter ohranjanje novih okužb dojenčkov pod 50 na sto tisoč rojstev," je povedal regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

Redke okužbe s HIV in sifilisom pri nosečnicah

Po podatkih WHO ima Danska nizko stopnjo okužb z virusom HIV in sifilisom med nosečnicami. Na Danskem živi približno 5.950 ljudi z virusom HIV, prizadetih pa je manj kot 0,1 odstotka nosečnic.

Prirojeni sifilis, kar pomeni, da se sifilis prenaša z matere na otroka, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prav tako redek. Leta 2024 je bilo zabeleženih skupno 626 primerov sifilisa, večina, 524, pri moških.

WHO je še sporočila, da je Danska na dobri poti, da izkorenini prenos virusa hepatitisa B z matere na otroka.