V New Yorku se je že začel eden najbolj pričakovanih modnih dogodkov leta, New York Fashion Week, ki vsako sezono privabi modne navdušence, urednike, oblikovalce in svetovno znane obraze. Letos je posebno pozornost pritegnila otvoritev modne revije Ralph Lauren, kjer se je po modni brvi kot prva sprehodila ena najbolj prepoznavnih manekenk današnjega časa.

Gigi Hadid kot prva, ki se je sprehodila po modni brvi

Modno revijo Ralph Lauren je otvorila slavna manekenka Gigi Hadid, ki je s svojo pojavnostjo in stajlingom takoj postavila ton celotni kolekciji. Nosila je obleko iz žametnega materiala, ki je v kombinaciji s pasom ustvarila izjemno eleganten in strukturiran videz. Celoten stajling je bil vseboval tople rjave odtenke, ki so delovali brezčasno, prefinjeno in popolnoma v duhu modne hiše Ralph Lauren. Prav takšni kosi dokazujejo, da prava eleganca ne potrebuje pretiravanja, temveč premišljeno obliko, kakovosten material in predvsem jasno vizijo.

Gigi Hadid navdušila v žametni obleki znamke Ralph Lauren. Foto: Profimedia

Kdo je sedel v prvi vrsti modne revije Ralph Lauren?

V prvi vrsti modne revije so sedela številna znana imena, ki že dolgo veljajo za modne ikone. Med povabljenci so bili Anne Hathaway, Lana Del Rey, Lili Reinhart, Sydney Carlson, Izzi Allain, Kate Love in Aimee Song. Njihova prisotnost je dodatno potrdila pomen revije in pokazala, da Ralph Lauren še vedno ostaja ena izmed ključnih referenc svetovne mode.

Ralph Lauren predstavil nove modne smernice

Ralph Lauren je na letošnjem tednu mode v New Yorku jasno predstavil nove modne smernice, ki temeljijo na zemeljskih barvah, naravnih materialih in dovršenih kombinacijah. Noben stajling ni bil sestavljen le iz enega ali dveh kosov, temveč je vsak videz deloval celostno, premišljeno in bogato. Videli smo veliko žametnih materialov, usnja, ovčje preje ter igranja s pasovi, ki so poudarjali silhueto in dodajali strukturo. Kolekcija je delovala izjemno glamurozno, a hkrati nosljivo in uporabno.

Moda, ki hodi med obdobji

Ralph Lauren že desetletja ustvarja modo, ki presega trende in sezonske omejitve. Njegovi kosi vedno temeljijo na ameriški dediščini, podeželski eleganci in urbano prefinjenem življenjskem slogu.

Ralph Lauren, ameriški modni oblikovalec in ustanovitelj istoimenske modne znamke. Foto: Guliverimage

Prav zato so takšne kolekcije zasnovane tako, da jih lahko nosimo več sezon zapored, saj ne sledijo trenutnim muham, temveč gradijo trajno garderobo. Ta filozofija se odraža tudi v letošnji kolekciji, kjer vsak kos pripoveduje zgodbo o tradiciji, kakovosti in spoštovanju materialov.

Predstavljeni so bili brezčasni kosi, ustvarjeni z mislijo na trajnost, tradicijo in kakovost, ki presegajo sezonske trende. Foto: Guliverimage

Pridih podeželja na ulice

V ospredje znova stopajo kosi, ki jih navdihuje podeželski življenjski slog, a so interpretirani na način, ki brez težav deluje tudi v urbanem okolju. Govorimo o strukturiranih plaščih, toplih pleteninah, usnju, žametnih materialih, robustnejših jaknah in pasovih, ki celoten videz povežejo v premišljeno celoto. To so oblačila, ki delujejo trpežno, a hkrati elegantno, in prav zato jih z lahkoto vključite v vsakodnevne ulične stajlinge. Odlično se kombinirajo s sodobnimi pomladnimi kosi, kot so lahkotne srajce, preproste hlače ali minimalistični dodatki.

Podeželski navdih, ki se naravno prepleta s sodobnim mestnim življenjem. Foto: Guliverimage

Takšen slog že desetletja oblikujejo modne hiše, ki gradijo na tradiciji in kakovosti. Med njimi so znamke, ki izhajajo iz podeželskih korenin, kot je britanski Barbour, pa tudi modne hiše, ki so ta estetski jezik prenesle v luksuzno urbano modo, med njimi Ralph Lauren. Podobno filozofijo negujejo tudi druge znamke, ki stavijo na brezčasne silhuete, naravne materiale in kose, ki niso vezani na eno samo sezono. Prav zato ta moda velja za klasiko, ki jo lahko nosite danes, prihodnje leto ali čez desetletje, brez občutka, da bi izgubila svojo aktualnost.

Dogodek je znova potrdil, da moda, ki temelji na tradiciji in kakovosti, nikoli ne izgubi svoje vrednosti. Foto: Guliverimage

