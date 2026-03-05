Kdo je lepa iranska princesa, ki živi razkošno življenje v New Yorku?

Kdo je lepa iranska princesa, ki nosi drage obleke in v New Yorku v družbi elit živi razkošno življenje, hkrati pa opozarja na razmere v svoji matični državi?

Triintridesetletna iranska princesa Noor Pahlavi, znana tudi kot pripadnica družbene smetane, politična aktivistka in ameriška podjetnica, ki ima na Instagramu več kot dva milijona sledilcev, živi drugače kot ženske v Iranu, kjer v teh dneh vladajo vojne razmere. Po ameriško-izraelskih napadih na Iran so se razmere še zaostrile in v regiji v zadnjih dneh vladajo vojne razmere, v katere so vpletene številne države.

A kdo je Noor Pahlavi, ki jo omenjamo? Gre za iransko princeso, vnukinjo zadnjega iranskega šaha, ki danes v ZDA živi razkošno življenje izobražene ženske. V New Yorku nosi razkošne večerne obleke, obiskuje elitne dogodke in se druži s pripadniki visokih družb ter zelo pogosto komentira (tudi na svojih družbenih omrežjih) dogajanje in razmere v svoji matični državi, Iranu.

Kdo je princesa Noor?

Princesa Noor Pahlavi je rojena 3. aprila 1992 v Washingtonu v ZDA kot najstarejša hči Reze Pahlavija, sina zadnjega iranskega šaha in izgnanega prestolonaslednika, ter je vnukinja Mohameda Reze Pahlavija, zadnjega iranskega šaha, ki je bil strmoglavljen v islamski revoluciji leta 1979. Njena družina v izgnanstvu živi vse od islamske revolucije, ki je strmoglavila monarhijo.

Njen oče je svoje otroštvo preživel v cesarskem okolju v Teheranu, Noor pa je odraščala v Združenih državah Amerike. Pahlavi se je šolala na prestižnih ameriških ustanovah, diplomirala je iz psihologije na univerzi Georgetown, kasneje pa je nadaljevala podiplomski študij poslovne administracije na univerzi Columbia. Počasi, a vztrajno je ob študiju in karieri gradila tudi poznanstva in postala prepoznavno ime v newyorški elitni družbi.

Noor ima dve mlajši sestri, princeso Iman Pahlavi (rojeno leta 1993) in princeso Farah Pahlavi (rojeno leta 2004), ki sta se rodili v zakonu Reze Pahlavija in njegove žene, princese Yasmine Pahlavi.

Pahlavi ne izbira konservativnih kosov oblačil, kot jih nosijo ženske v Iranu, ampak na družbenih dogodkih rada obleče svečane večerne toalete. Foto: Profimedia

Življenje iranskih žensk pred islamsko revolucijo

Pahlavi ne izbira konservativnih kosov oblačil, kot jih nosijo ženske v Iranu, ampak na družbenih dogodkih rada obleče svečane večerne toalete z globokimi izrezi in pisanih barv ter tudi sodobne kroje in prestižne modne kreacije. Princesa je večkrat poudarila, da jo je za njen modni slog navdihnila njena babica, nekdanja iranska cesarica Farah Pahlavi. Ta je v času monarhije veljala za eno najbolj glamuroznih žensk na svetovnem političnem prizorišču. Da se mlada princesa Pahlavi danes oblači po smernicah zahodnega sveta, pravzaprav ni presenečenje, saj so bile iranske ženske pred islamsko revolucijo v Iranu že oblečene po zahodnih modnih smernicah, prav tako ni bilo obvezno pokrivanje las. Drznejša izbira, tudi krajših oblačil, v glavnem mestu tako ni bila redkost. To pa se je po revoluciji spremenilo.

Po iranski revoluciji se je položaj žensk bistveno spremenil, saj so uvedli stroga pravila oblačenja v skladu z islamskim slogom življenja. Poleg pravil oblačenja so v Iranu znova v ospredje prišle številne druge omejitve, ki so zaznamovale vsakdanje življenje slehernega prebivalca.

Foto: Profimedia

Gostja prestižnih prireditev in druženje v vplivnih krogih

Danes je Noor Pahlavi znana kot predstavnica moderne iranske ženske s pridihom zahodnjaškega življenjskega sloga. Med drugim je stalna gostja raznih dobrodelnih prireditev, umetniških razstav in drugih dogodkov v velikem jabolku. Udeležuje se tudi odprtij razstav v uglednih galerijah in dražbenih hišah, kot sta znani dražbeni hiši Sotheby’s in The Frick Collection. Noor se druži z vplivnimi posamezniki iz sveta umetnosti, financ in aktivizma ter po poročanju tujih medijev pogosto potuje po svetu in dopustuje na prestižnih destinacijah. Je izrazita podpornica iranske kulture ter dialoga in razprav o prihodnosti Irana.

Noor na svojih platformah in v svojih javnih nastopih govori o človekovih pravicah, položaju žensk in prihodnosti demokratičnega Irana. Izraža se v angleškem in perzijskem jeziku ter nagovarja tako Irance kot mednarodno skupnost. V zadnjem napetem obdobju si, čeprav živi v ZDA, želi ohraniti iranske vrednote. Jasno izraža podporo Irancem, ki si želijo političnih sprememb, a se hkrati zaveda svobode, ki ji jo ponuja življenje v razvitem in modernem zahodnem svetu.

