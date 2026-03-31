Slovenci prevzemajo upravljavca trgovin Humanic

Skupina Advance Capital Partners in skupina Mass sta po pridobitvi soglasij regulatorjev končali prevzem avstrijskega trgovca z obutvijo Leder & Schuh. Združena skupina po novem posluje na devetih evropskih trgih, z več kot 400 milijoni evrov letnih prihodkov se uvršča med deset največjih evropskih trgovcev z obutvijo. V prihodnjih letih načrtujejo odprtje 60 novih poslovalnic, do leta 2029 pa več kot pol milijarde evrov letnih prihodkov.

Trgovec Leder & Schuh bo tudi po prevzemu ohranil samostojno poslovanje in sedež v Gradcu, ob transakciji pa so slovenski upravljavec skladov tveganega kapitala Advance Capital Partners, obutveni trgovec Mass in matična družba Ponds zagotovili tudi refinanciranje obstoječih bančnih posojil za dolgoročno finančno stabilnost družbe.

Šestdeset novih poslovalnic

Ob tem je Sašo Apostolovski, direktor in ustanovitelj Massa, povedal, da je prevzem skupine Leder & Schuh pomemben korak pri uresničevanju njihove strategije. "Z zaključenim prevzemom se naše delo šele začenja, saj imamo v srednji in vzhodni Evropi velike ambicije. Pod okriljem matične družbe Ponds bomo združili mednarodne izkušnje skupin Mass in Leder & Schuh ter ustvarili pogoje za pospešeno organsko rast in širitev poslovanja."

V prihodnjih petih letih v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Nemčiji, Romuniji in Bolgariji načrtujejo odprtje 60 novih poslovalnic HUMANIC, SHOE4YOU, Mass in Skechers ter razširitev spletne prodaje.

"Partnerstvo bo dodatno okrepilo temelje celotne skupine in odprlo nove priložnosti za rast. Združena skupina bo soustvarjala prihodnost maloprodaje obutve v regiji, pri čemer se bo tudi v prihodnje osredotočala na kupce in inovacije," je dodal Armin Weger, glavni izvršni direktor skupine Leder & Schuh.

Načrti: ustvariti pol milijarde evrov prihodkov do leta 2029

"Povezovanje je logičen korak v nadaljnjem razvoju obeh podjetij in tudi odraz vizije Advance Capital Partners. Združena skupina z 2.300 zaposlenimi danes posluje v devetih državah, v katerih ima mrežo skoraj 290 poslovalnic, kar predstavlja trdno izhodišče za nadaljnjo krepitev v regiji. Naš cilj je, da obstoječe blagovne znamke še nadgradimo, do leta 2029 pa naj bi skupina ustvarila že več kot pol milijarde evrov letnih prihodkov," je ob zaključku prevzema dejal Aleš Škerlak, predsednik uprave Advance Capital Partners.