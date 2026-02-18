Hrvaška pripravlja prepoved prodaje alkohola po 20. uri

Hrvaška vlada pripravlja spremembe zakona o trgovini, ki bodo lokalnim oblastem omogočile prepoved prodaje alkohola v trgovinah, kioskih in prek dostavnih služb med 20. in 6. uro zjutraj. Ukrep je namenjen ohranjanju javnega reda in miru, predvsem v turistični sezoni, in ne bi veljal za gostinske lokale, poroča portal Index.

Ključni razlog za obravnavan ukrep je motenje javnega reda in miru ter vandalizma zaradi uživanja alkohola, zlasti v turistični sezoni, ki močno vpliva na kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

Pred napovedanimi spremembami minister za gospodarstvo Ante Šušnjar pojasnjuje, da bodo odločitve glede prepovedi prodaje alkohola sprejemali na ravni lokalnih oblasti, saj da te najbolje poznajo potrebe svojih prebivalcev.

Mešani odzivi

Edini mesti, ki sta že napovedali uvedbo ukrepa za zaščito mestnih jeder, sta Zadar in Makarska. "Poudariti moram, da prepoved prodaje alkohola v večernih urah v Zadru ne bi veljala za gostinske lokale, temveč za trgovine, kioske in specializirane prodajalne, torej za obrate, ki omogočajo poceni in enostaven dostop do alkoholnih pijač v večernih urah," pojasnjuje župan Zadra Šime Erlić.

V drugih večjih mestih, kot so Zagreb, Split, Reka, Osijek in Pulj se bodo odločili šele po temeljiti analizi končne različice zakona. Na Reki so pojasnili, da mesto načeloma namerava podpreti vse ukrepe, ki prispevajo k zmanjšanju zlorabe alkohola, zlasti ko gre za zaščito mladoletnikov, pa tudi tiste, ki izboljšujejo varnost državljanov, a da bodo odločitve sprejeli po sprejetju zakona. Podobno razmišljajo v Splitu.

Na mestih na celini - v Slavonskem Brodu, Vukovarju, Bjelovaru in Čakovcu pa trenutno ne vidijo potrebe po takšnih omejitvah, saj hujših kršitev javnega reda in varnostnih problemov ne zaznavajo.

Med mesti pa se najde tudi izjema: Šibenik, kjer dodatne prepovedi ne načrtujejo, saj že od leta 2018 globe za pitje na javnih površinah, ki niso namenjene gostinstvu, znašajo približno 66 evrov.