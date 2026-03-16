Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
10.13

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Unicredit predložila ponudbo za prevzem Commerzbank

Nemčija, ki je Commerzbank med svetovno finančno krizo rešila pred propadom z milijardami evrov davkoplačevalskega denarja, ima v lasti nekaj več kot 12 odstotkov delnic in svojega deleža ne namerava prodati.

Nemčija, ki je Commerzbank med svetovno finančno krizo rešila pred propadom z milijardami evrov davkoplačevalskega denarja, ima v lasti nekaj več kot 12 odstotkov delnic in svojega deleža ne namerava prodati.

Italijanski bančni velikan Unicredit namerava prevzeti drugo največjo zasebno banko v Nemčiji Commerzbank. Delničarjem so predložili uradno ponudbo za prevzem, s katero želijo pridobiti vse delnice Commerzbank, so danes v Milanu sporočili iz Unicredita. Vrednost prevzema je ocenjena na 35 milijard evrov.

UniCredit je že zdaj največji delničar Commerzbank. Prevzemu vseh delnic nasprotuje tako vodstvo banke kot predstavniki zaposlenih in nemška vlada, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Cilj ponudbe je preseči 30-odstotni prag, ki ga določa nemški zakon o prevzemih, ter v "prihodnjih tednih spodbujati konstruktiven dialog s Commerzbank in njenimi deležniki", so sporočili iz italijanske banke. Prevzema popolnega nadzora ne pričakujejo.

Menjalno razmerje bodo določili v prihodnjih dneh. Pričakovati je, da bodo delničarji banke s sedežem v Frankfurtu za vsako delnico Commerzbank prejeli 0,485 nove delnice Unicredita, kar ustreza ceni 30,80 evra za vsako delnico Commerzbank oziroma štiri odstotke več, kot je bilo treba za delnico odšteti 13. marca.

Uradno naj bi ponudbo za prevzem vložili v začetku maja, trajala pa bo štiri tedne. Nato bo maja sklicana izredna skupščina, na katero bo Unicredit prišel po soglasje delničarjev.

Nemčija jo je pred propadom reševala z milijardami evrov davkoplačevalskega denarja

Unicredit, ki je na nemškem trgu že navzoč v banki HypoVereinsbank, si že mesece prizadeva za prevzem Commerzbank. Izvršni direktor Andrea Orcel vidi priložnosti v združenem poslovanju z malimi in srednje velikimi podjetji ter je že večkrat poudaril, da Evropa potrebuje večje banke, da bi lahko konkurirala močnim ameriškim bankam.

Bančna skupina s sedežem v Milanu je pomemben delež v Commerzbank pridobila septembra 2024, ko se je iz nje deloma umaknila država. Nato je postopoma povečevala svoj delež in izrinila državo z mesta največjega delničarja. Trenutno ima v njej približno 26-odstotni delež.

Država, ki je Commerzbank med svetovno finančno krizo rešila pred propadom z milijardami evrov davkoplačevalskega denarja, ima v lasti nekaj več kot 12 odstotkov delnic in svojega deleža ne namerava prodati. Kancler Friedrich Merz je poudaril, da so v Berlinu zavezani močni in neodvisni Commerzbank.

Ponudba Italijanov za prevzem ni nepričakovana. Unicredit je že marca lani od Evropske centralne banke prejela dovoljenje za povečanje svojega deleža na skoraj 30 odstotkov. Soglasje je dal tudi nemški zvezni urad za varstvo konkurence.

prevzemi UniCredit Commerzbank
VEČ NOVIC
