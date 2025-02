Commerzbank v ukinitev 3.900 delovnih mest

Nemška banka Commerzbank je sporočila, da bo do konca leta 2027 ukinila približno 3.900 delovnih mest, od tega okoli 3.300 v Nemčiji. Na globalni ravni se številno zaposlenih ne bo bistveno spremenilo, saj načrtujejo vzpostavitev novih delovnih mest drugod, med drugim na Poljskem in v Aziji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so sporočili iz Commerzbank, bodo ukinitve delovnih mest v Nemčiji večinoma vplivale na sedež banke in druge lokacije po Frankfurtu. Druga največja nemška banka na domačem trgu trenutno zaposluje okoli 20 tisoč ljudi.

V banki so ob tem zagotovili, da se število redno zaposlenih na svetovni ravni ne bo bistveno spremenilo in se bo še naprej gibalo okoli številke 36.700. Po trenutnih načrtih bodo namreč ustvarjena nova delovna mesta na drugih področjih poslovanja, med drugim pri poljski banki mBank in na lokacijah v Aziji.

Izvršna direktorica Bettina Orlopp trenutno sicer skuša italijanski bančni skupini Unicredit preprečiti prevzem Commerzbank, pri čemer naj bi ji po poročanju dpa pomagali ambicioznejši srednjeročni cilji glede dobička.

Upravni odbor Commerzbank je doslej načrtoval, da bo do leta 2027 povečal dobiček na dobre tri milijarde evrov in povečal tudi donosnost. Z novimi cilji naj bi zvišali ceno delnice banke in tako otežili prizadevanja Unicredita za povečanje deleža v njej.

Unicredit je lani med drugim povečevala svoj lastniški delež v nemški Commerzbank, trenutno je pri 28 odstotkih.