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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
4. 6. 2026,
10.07

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Jure Leskovec Nvidia start-up prevzemi nakup

Četrtek, 4. 6. 2026, 10.07

7 minut

Velik večstomilijonski prevzem Nvidie: kupila start-up Jureta Leskovca

Avtor:
A. P. K.

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Jure Leskovec, računalničar, podjetnik, profesor na računalničar, podjetnik, profesor na Univerzi Stanford | Jure Leskovec, redni profesor na univerzi Stanford, je Kumo AI pred petimi leti soustanovil z Josifovskim in Raghavan. | Foto Mediaspeed

Jure Leskovec, redni profesor na univerzi Stanford, je Kumo AI pred petimi leti soustanovil z Josifovskim in Raghavan.

Foto: Mediaspeed

Po poročanju časnika Fortune je ameriški proizvajalec čipov Nvidia prevzel start-up Kumo AI, ki ga je pred petimi leti soustanovil tudi Slovenec Jure Leskovec, redni profesor na Univerzi Stanford. Prevzem oz. nakup naj bi bil po poročanju portala The Information vreden vsaj 400 milijonov dolarjev (okoli 344 milijonov evrov).

Start-up Kumo AI je Jure Leskovec, redni profesor na ameriški univerzi Stanford, pred petimi leti soustanovil skupaj z dolgoletnima znancema Vanjo Josifovskim in Hemo Raghavan, s katerima se poznajo že več kot 15 let. Po navedbah časnika Fortune so zdaj vsi trije soustanovitelji zaposleni pri Nvidii.

Večstomilijonski prevzem zagonskega podjetja

Pri časniku Fortune finančnih pogojev prevzema oz. nakupa Kuma AI niso izvedeli, je pa The Information poročal, da naj bi bil posel vreden vsaj 400 milijonov dolarjev (okoli 344 milijonov evrov). Start-up Kumo AI razvija temeljne modele, namenjene natančnim poslovnim napovedim in rešitve za analizo internih podatkov podjetij (o zalogah in transakcijah, odločevalcem pomaga napovedovati), je poročal portal Forbes Slovenija.

V Kumo AI gradijo napovedne modele

Leskovec je v intervjuju za omenjeni portal razložil delovanje start-upa Kumo AI: "Orodje lahko napove, koliko zalog boste imeli prihodnji teden, kaj morate danes naročiti, da bo pravočasno v skladišču, ali pa zazna tveganje za zamudo pri dobavi. Podlaga za dobro odločanje je dobro razumevanje učinka teh odločitev v prihodnosti. To pa pomeni, da morate napovedati prihodnost. In mi gradimo napovedne modele," je na primeru razložil Leskovec.

Leskovec je za Forbes Slovenija pojasnil, da se ti modeli danes gradijo ročno, za kar je potrebnih mnogo podatkovnih znanstvenikov in inženirjev. "Ko je bil Vanja na Airbnb, je imel pod sabo okoli 600 podatkovnih znanstvenikov, ki so skrbeli za več sto takih modelov. To je zelo drago in terja veliko časa. Le redka podjetja zmorejo tako velike vložke," je še povedal. "Naša tehnologija pa omogoča veliko hitrejšo gradnjo teh modelov, ki so obenem tudi natančnejši," je za Forbes še pojasnil Leskovec.

Modele Kuma AI, ki ima sedež v Mountain Viewu v Kaliforniji, so do zdaj uporabljala številna podjetja, med njimi aplikacija za dostavo hrane DoorDash, Reddit in britanska veriga trgovin z živili Sainsbury's.

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