Kaj pomeni napad Unicredita na drugo največjo nemško banko?

Unicreditovo prevzemanje Commerzbank, druge največje banke v Nemčiji, predstavlja zapleteno finančno in politično zgodbo, ki sega v osrčje evropskega bančnega sektorja. Commerzbank je namreč ena ključnih finančnih ustanov v Nemčiji, zato je "italijanski napad" že sprožil ogorčenje znotraj nemške politike. Prevzem bi lahko imel dolgoročne posledice za nemško gospodarstvo in evropski finančni trg.

Nemški kancler Olaf Scholz je potezo Unicredita včeraj označil za "neprijazen prevzem", nemški politiki pa takšne tuje posege dojemajo kot grožnjo nacionalni finančni neodvisnosti. Vodja opozicije Friedrich Merz je kritiziral odziv nemške vlade, ki se po njegovem mnenju ni dovolj hitro odzvala na agresivne poteze italijanskega bančnega velikana, ki je prisoten tudi v Sloveniji. Z uspešnim italijanskim prevzemom Commerzbank bi namreč nastala največja bančna skupina v Nemčiji.

Povečanje Unicreditovega deleža z devet na okoli 21 odstotkov predstavlja resen izziv za nemško suverenost nad lastnimi bankami. Unicredit, ki že ima v lasti munchensko banko HypoVereinsbank (HVB), trenutno čaka še na dovoljenje Evropske centralne banke (ECB) za povečanje deleža na 29,9 odstotka.

Strateška prednost za širjenje na nemškem trgu

Glavni izvršni direktor Unicredita Andrea Orcel je napovedal, da nameravajo še naprej povečevati delež v drugi največji nemški banki. Pridobitev nadzora v Commerzbank bi za Unicredit pomenilo strateško prednost, zlasti pri širjenju italijanskega vpliva na nemški trg, kjer so priložnosti za organsko rast omejene, poročajo mediji.

Z ekonomskega vidika se pri prevzemu pojavlja več vprašanj. Povečevanje Unicreditovega deleža v nemški banki bi najverjetneje povzročilo izgubo delovnih mest, saj bi novi največji lastnik iskal sinergije in optimizacije, ki pogosto vodijo do zmanjšanja stroškov. Nemčija se prav tako boji, da bi Commerzbank v tuji lasti izgubila svojo finančno neodvisnost in bila prisiljena sprejemati odločitve, ki niso v skladu z nemškimi interesi. To pa bi pomenilo izgubo njene tradicionalne vloge v nemškem gospodarstvu.

Dogajanje del širših evropskih finančnih pretresov?

Poteza Unicredita se dogaja v ozadju širših evropskih finančnih pretresov, kjer se več bank združuje in išče strateške partnerje, da bi ostale konkurenčne v hitro spreminjajočem se globalnem finančnem okolju. Prevzem Commerzbank bi tako najverjetneje lahko vplival na preostanek evropske bančne industrije, kjer se že dlje časa čutijo pritiski zaradi nizkih obrestnih mer, visoke regulacije in vedno večje digitalizacije.

Foto: Guliverimage Nemška vlada je že napovedala, da bo pozorno spremljala dogajanje in razmislila o ukrepih za zaščito domačega finančnega sektorja. Pričakovati je, da bo razprava o tem prevzemu še naprej razburjala tako nemško kot tudi italijansko javnost, saj gre za ključno vprašanje, kako se bo razvijala prihodnja podoba evropskega bančnega sektorja.