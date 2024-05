Gumb, ki ohranja samostojnost in varnost seniorjev

Glede na trenutne čakalne dobe za mesto v domovih za starejše, kjer se na namestitev čaka mesece in tudi več, storitev E-oskrba prinaša drobno olajšanje. Ni namreč dovolj, da imajo priletne osebe urejeno prehrano, streho nad glavo in medicinsko oskrbo, neprecenljiv je tudi občutek, da so v svojem okolju vsaj približno varni, s čimer lahko dlje časa samostojno živijo v domačem okolju. Za določeno kvoto je E-oskrba do 30. junija 2025 na uporabo brezplačno, po tem datumu pa naj bi bila na voljo sistemsko, v okviru Zakona o dolgotrajni oskrbi.

E-oskrba je socialni servis, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, varnejše in bolj neodvisno bivanje doma, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oziroma zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.

Storitev v okviru projekta ministrstva za solidarno prihodnost "E-oskrba na daljavo" je uporabnikom na voljo do 1. julija prihodnje leto, ko naj bi stopil v veljavo Zakon o dolgotrajni oskrbi. V tem času je storitev za upravičence brezplačna, vendar pa so razpoložljive kvote oziroma sredstva, namenjena brezplačni uporabi, omejene. Storitev trenutno uporablja okoli 5.000 uporabnikov.

"Vsem, ki bi E-oskrbo potrebovali, svetujemo, da izpolnijo obrazec oziroma izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev in nam jo čim prej posredujejo, v Telekomu Slovenije pa bomo njihov interes zabeležili. Vse prejete izjave evidentiramo po vrstnem redu prejema in takoj, ko bomo imeli možnost, bomo upravičence vključili v projekt, jih kontaktirali in uredili vse potrebno," so povedali na Telekomu.

Foto: Bojan Puhek

Dostop do storitve je sicer možen tudi v okviru redne Telekomove ponudbe. Mesečna naročnina na osnovni paket, ki vključuje varovalni telefon in zapestnico z gumbom za klic na pomoč, znaša 29,77 evra.

Kako bo s storitvijo po 1. juliju 2025?

Bodo po tem datumu še vedno v veljavi kvote? "Razvite države v povprečju zagotavljajo e-oskrbo desetim odstotkom starejših od 65 let. Predvidevamo, da bo podoben obseg dostopnosti opredeljen tudi v zakonu o dolgotrajni oskrbi. Pri tem je predvideno, da bodo starejši od 80 let pravico do uporabe e-oskrbe iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo pridobili na relativno enostaven način z oddajo vloge na pristojni center za socialno delo," pojasnjujejo na Telekomu.

E-oskrbo svojim občanom sofinancirajo tudi nekatere občine, zato naj zainteresirani glede subvencij preverijo pri njih. Informacije oziroma seznam občin, ki storitev uporabnikom sofinancirajo, najdemo tudi na Telekomovi spletni strani.

Kako E-oskrba deluje?

Uporabnik ima na svojem domu nameščen varovalni telefon z zvočnikom, mikrofonom in velikim gumbom za klic na pomoč. S pritiskom nanj se na enostaven način takoj poveže z asistenčnim centrom, ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu.

Če uporabnik do varovalnega telefona ne more, na primer zaradi padca oziroma ni v njegovi bližini, lahko klic sproži s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč tudi s posebnim obeskom z gumbom za klic na pomoč, ki v primeru padca tudi samodejno sproži klic v asistenčni center.

V asistenčnem centru strokovno osebje organizira ustrezno pomoč. Če je treba, na dom uporabnika tudi napoti reševalce nujne medicinske pomoči, v primeru, ko ne gre za življenjsko ogroženost, pa obvesti svojce.

Pogoji za brezplačno prijavo na E-oskrbo

Do E-oskrbe na daljavo so upravičeni polnoletni posamezniki, ki živijo doma in niso vključeni v katero od oblik celodnevnega institucionalnega varstva.

Izpolnjevati morajo še enega od naslednjih pogojev: v skladu s predpisi jim je priznana invalidnost, prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo, zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj so ogroženi zaradi padcev oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju oziroma imajo omejeno sposobnost samooskrbe.

E-oskrba je namenjena tudi starejšim od 65 let, ki pretežni del dneva živijo sami.

Kaj vse vsebuje paket E-oskrba?

Ob priklopu storitve E-oskrba prejmejo uporabniki na dom varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč, zapestnico z gumbom za klic na pomoč, mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč, SIM-kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene dohodne in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe izvajanja storitve E-oskrba, storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in vse dni v letu, tehnično pomoč, vzdrževanje in servis.

Projekt financira ministrstvo za solidarno prihodnost, izvajalec pa je Telekom Slovenije skupaj s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Pred prijavo na storitev E-oskrba uporabnik izpolni izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

080 12 13 in e-naslovu: eoskrba@telekom.si, lahko pa se oglasite tudi v kateremkoli Telekomovem centru po Sloveniji.



Dodatne informacije in naročilo storitve zagotavlja tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, s klicem na številko 01 620 54 82 (vsak delovnik med 9. in 12. uro) ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.si oziroma v lokalnem društvu upokojencev.



Več informacij je na voljo tudi na spletni strani:



Pomembno je tudi vedeti, da je E-oskrba samostojna storitev, ki ni vezana na druge storitve operaterja, torej ni pomembno, pri katerem operaterju ima uporabnik storitve telefonije in interneta. Naročilo in informacije so na voljo na brezplačni številkiin e-naslovu:, lahko pa se oglasite tudi v kateremkolipo Sloveniji.Dodatne informacije in naročilo storitve zagotavlja tudi, s klicem na številko(vsak delovnik med 9. in 12. uro) ali prek e-pošteoziroma v lokalnem društvu upokojencev.Več informacij je na voljo tudi na spletni strani: E-oskrba - Telekom Slovenije Pomembno je tudi vedeti, da je E-oskrba samostojna storitev, ki ni vezana na druge storitve operaterja, torej