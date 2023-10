Pirc Musar ob mednarodnem dnevu starejših: Aktivno staranje prinaša številne koristi celotni družbi in vsem generacijam

Kot je v poslanici zapisala predsednica republike, je "izjemno pomembno, da spodbujamo medgeneracijsko strpnost, sodelovanje in spoštovanje, saj vse generacije delujejo in sobivajo na podlagi solidarnosti ter načel socialne države".

"Pozdravljam začetek sistemskega urejanja področja dolgotrajne oskrbe, vendar nas čaka še veliko dela, da bomo omogočili storitve dolgotrajne oskrbe vsem, ki jih potrebujejo," je navedla. Letošnje geslo Združenih narodov, ki izpostavlja krepitev varstva človekovih pravic sedanjih in prihodnjih generacij starejših, nas po njenih navedbah spominja na našo odgovornost do starejših državljank in državljanov.

"Zato je naša dolžnost, da krepimo ozaveščanje o človekovih pravicah in aktivno sodelujemo pri preprečevanju njihovih kršitev. Naraščanje starizma ali staromrzništva po svetu zahteva nenehno ozaveščanje o kršitvah pravic starejših, še posebej o pojavu nasilja tako v različnih ustanovah kot žal tudi za domačimi zidovi," je opozorila.

Kot je zatrdila, si prizadeva za dostojno življenje vseh prebivalk in prebivalcev, zato zagovarja vključitev tematike človekovih pravic in preprečevanja vseh oblik nasilja v učne programe in izobraževanje ljudi od vrtca naprej. "Podpiram tudi prostovoljce in nevladne organizacije, ki se posvečajo preprečevanju nasilja nad vsemi generacijami, in si želim več povezovanja vladnih resorjev z organizacijami, ki nudijo podporo starejšim osebam," je zapisala.

Pomen starejših in njihov prispevek v družbi

"Naj bo starost tako lepa, kot je lepa jesen, ki prinaša plodove našega dela. Spomnimo se, da imamo vsi starše in da bomo nekoč tudi sami postali starejši. Zato si prizadevajmo, da bo življenje dostojno za vse, ne glede na starost," je pozvala predsednica republike. Ob tem se je še zahvalila vsem "za predanost in solidarnost do starejših prebivalk in prebivalcev ter za prispevke k boljši prihodnosti vseh generacij".

Mednarodni dan starejših, ki ga obeležujemo danes, je leta 1990 razglasila Generalna skupščina ZN, njegov namen je izpostaviti pomen starejših in njihov prispevek v družbi.