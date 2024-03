Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavilo javno naročilo za usposabljanje starejših

Ministrstvo za digitalno preobrazbo želi z naročilom spodbujati digitalno vključenost prebivalcev. Cilji usposabljanj so pridobivanje in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc, spodbujanje zanimanja za uporabo digitalnih tehnologij in varne rabe spletnega okolja. Poleg tega želijo promovirati in ozaveščati o pomenu digitalnih tehnologij ter o prednostih in izzivih digitalizacije v sodobni družbi.

Ponudnik mora obiskati različne lokacije

Izbrani ponudnik mora med projektom uporabiti vozilo, prilagojeno izvajanjem usposabljanj na terenu. Preko mobilne učilnice želi ministrstvo doseči starejše, ki se običajno ne morejo udeležiti ali težje dostopajo do usposabljanj, digitalnih vsebin in izobraževalnih virov. Ponudnik mora med trajanjem projekta obiskati čim bolj različne lokacije, predvsem v ruralnih okoljih, v vseh slovenskih statističnih regijah.

Usposabljanja se bodo izvajala do 30. novembra. Ocenjena vrednost projekta (brez DDV) je 227.800 evrov. Rok za predložitev ponudb je 15. april.

Ministrstvo je lani projekt Mobilni heroji izvajalo v sodelovanju s socialnim podjetjem Simbioza in Ljudsko univerzo Velenje v več kot 20 mestih po državi.