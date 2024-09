Ob svetovnem dnevu fizioterapije o njeni vlogi pri bolečini v spodnjem delu hrbta

Svetovni dan fizioterapije, ki ga vsako leto obeležujejo 8. septembra, letos osvetljuje bolečino v spodnjem delu hrbta in pomen fizioterapevtov pri zdravljenju in obravnavi ljudi s tovrstno zdravstveno težavo, saj je strokovna fizioterapevtska obravnava pri lajšanju teh težav izjemno pomembna, ob dnevu poudarjajo strokovnjaki.

Fizioterapevti nudijo strokovne nasvete, usmerjanje in zdravljenje, pomagajo pa tudi izboljšati splošno zdravje in hkrati zmanjšati možnosti ponovitve bolečin v spodnjem delu hrbta, so pred svetovnim dnevom izpostavili v Združenju fizioterapevtov Slovenije.

Kot navajajo v sporočilu za javnost, je imelo po podatkih Svetovne zveze fizioterapevtov leta 2020 na svetovni ravni 619 milijonov ljudi težave z bolečino v spodnjem delu hrbta, kar predstavlja 60-odstotni porast od leta 1990. Bolečina v spodnjem delu hrbta prizadene enega od 13 ljudi.

Zaradi bolečine v spodnjem delu hrbta in drugih kroničnih okvar hrbta tudi v Sloveniji vsako leto zdravnika in fizioterapevta obišče vse večje število odraslih, predvsem žensk, so opozorili. Naraščajo pa tudi hospitalizacije in bolniški dopusti zaradi tovrstne zdravstvene problematike, kar vpliva na kakovost življenja prizadetih oseb in hkrati predstavlja veliko ekonomsko breme.

Kronična bolečina, če traja dlje kot tri mesece

Bolečino v spodnjem delu hrbta v življenju doživi skoraj vsak človek, prizadene pa ljudi v vseh starostnih obdobjih. Kronična bolečina, ki jo opredeljuje stanje, ki traja več kot tri mesece, pa medtem prizadene le manjšino, za njeno obravnavo so razviti programi, kjer sodelujejo interdisciplinarni zdravstveni timi, so zapisali v združenju.

Slovenski fizioterapevti želijo na ta dan tudi povečati zavedanja o pomembnosti fizioterapije, in sicer o njenih koristih za zdravje ljudi in o tem, kakšne sistemske spremembe so potrebne, da bo ustrezno prepoznana in dostopna.

Urejajo področje

Urediti želijo pridobitev javnih pooblastil na področju fizioterapije (licence, vodenje registra fizioterapevtov in izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem), kar bi neposredno prispevalo k odpravi številnih sistemskih pomanjkljivosti in dvigu kakovosti fizioterapevtskih storitev za prebivalce Slovenije, pri čemer z ministrstvom za zdravje že konstruktivno sodelujejo, so zatrdili v združenju.

V okviru svetovnega dneva v ponedeljek pripravljajo osrednji novinarski dogodek, ki bo potekal v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča. Po pogovoru s strokovnjaki bo v fizioterapiji ambulante za rehabilitacijo oseb s kronično nerakavo bolečino potekal ogled vodene vadbe s pacienti. V dneh okrog svetovnega dneva pa bodo številne aktivnosti potekale po vsej Sloveniji.