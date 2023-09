Klic državi: Potrebe so ogromne, fizioterapevtov pa je premalo

Svetovni dan fizioterapije, ki je vsako leto 8. septembra, letos osvetljuje artritis ter pomen fizioterapevta pri njegovem zdravljenju in obravnavi. Artritis, ki je opredeljen kot akutno ali kronično vnetje sklepov, lahko prizadene ljudi vseh starosti, ne glede na njihovo telesno pripravljenost, tudi otroke, najstnike in športnike.

Svetovni dan fizioterapije, ki je vsako leto 8. septembra, letos osvetljuje artritis ter pomen fizioterapevta pri njegovem zdravljenju in obravnavi. Artritis, ki je opredeljen kot akutno ali kronično vnetje sklepov, lahko prizadene ljudi vseh starosti, ne glede na njihovo telesno pripravljenost, tudi otroke, najstnike in športnike. Foto: Thinkstock

V povprečju je na leto v Sloveniji diagnosticiranih okrog 12.600 primerov različnih vrst artritisa. Fizioterapevti lahko pacientom pomagajo pri obvladovanju simptomov artritisa in povrnitvi kakovosti življenja. Za še bolj učinkovito, hitro in varno oskrbo pacientov fizioterapevti v Združenju fizioterapije Slovenije izpostavljajo nujnost sprejetja kadrovskih normativov in zagotovitve javnih pooblastil krovnemu združenju, so sporočili pred svetovnim dnevom fizioterapije.

Pri artritisu ne gre za eno samo bolezensko stanje, saj obstaja veliko različnih vrst. Najpogostejše vrste artritisa so: revmatoidni artritis, protin (putika), spondilitis in juvenilni idiopatski artritis, ki prizadene enega od tisoč otrok.

Brez fizioterapevta ne gre

Fizioterapevt pacientu svetuje in oblikuje najprimernejši program terapevtske vadbe, ki je skladen s trenutnimi gibalnimi zmožnostmi ter vključuje vaje za gibljivost, moč, vzdržljivost, raztegljivost, premičnost, ravnotežje in preostale gibalne sposobnosti.

Združenje fizioterapevtov Slovenije se zavzema za nenehno izboljševanje kakovosti izvajanja fizioterapevtske dejavnosti kot ene izmed poklicnih skupin znotraj zdravstvene dejavnosti, pa tudi za učinkovitejši neposredni dostop pacientov do fizioterapevtskih storitev, so poudarili na novinarski konferenci.

"Zato so potrebne določene zakonodajne spremembe, s čimer bi prav tako skrajšali čakalne dobe. Glede na trenutne čakalne dobe pričakujemo čimprejšnje sprejetje pripravljenih kadrovskih normativov in standardov in njihovo čimprejšnjo implementacijo, saj na vseh ravneh zdravstva, predvsem pa na primarni ravni, potrebujemo povečanje števila fizioterapevtov. Prav tako bomo letos na ministrstvo za zdravje naslovili ponovno pobudo za začetek postopka podelitve javnih pooblastil Združenju fizioterapevtov Slovenije, kar bo združenju omogočilo, da v okviru svojih strokovnih kadrov organizira ter izvaja programe strokovnih nadzorov s svetovanjem, sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih podlag za uvedbo izdajanja, podaljševanja in odvzema licenc za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti," je podaril predsednik strokovnega združenja Tine Kovačič.

S takšno ureditvijo, še meni, se aktivno spodbuja fizioterapevta k stalnemu poklicnemu razvoju, s čimer se zvišuje kakovost in varnost z dokazi podprtih obravnav pacienta, kar predstavlja javno korist.

Močan vpliv na posameznikov vsakdan

Artritis prizadene ljudi na različne načine in vsako stanje ima specifične simptome, ki se spreminjajo dnevno ali v daljših časovnih obdobjih. Vsem oblikam artritisa so skupni bolečina v sklepih, okorelost, vnetje in otekline, topla in pordela koža na prizadetem sklepu in šibkost ter izguba mišične mase.

Artritis lahko negativno vpliva na življenje posameznika, saj zmanjša mobilnost in oteži izvajanje vsakodnevnih dejavnosti ter je pogosto povezan z depresijo ali tesnobo.

S pacientom fizioterapevt poišče ravnovesje med počitkom in dejavnostjo, pomaga pri obvladovanju bolečine, otekline in okorelosti ter morda svetuje obisk pri drugih zdravstvenih delavcih. Pri ljudeh z artritisom sta telesna nedejavnost in sedenje pogosta. Pri revmatoidnem artritisu je manj kot 14 odstotkov ljudi zadovoljivo telesno dejavnih, so opozorili v združenju.

Cilj fizioterapevtske obravnave je tudi opolnomočiti pacienta, da si bo znal pomagati tudi ob morebitnih nadaljnjih izbruhih bolezni in pojavljanju simptomov, kot sta bolečina in oteklina. Pomembni sta torej vzpostavitev aktivnega življenjskega sloga in redna telesna vadba, še pravijo. Foto: Thinkstock

Za redni pregled do 448 dni čakanja

V javni zdravstveni mreži je dostop do fizioterapevtskih storitev pri težavah z artritisom mogoč prek delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik specialist splošne ali družinske medicine, ali z napotitvijo na fizioterapevtsko obravnavo drugih zdravnikov specialistov.

Trenutne čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo so po podatkih ZZZS za redno obravnavo do 448 dni za prvi termin, za zelo hitro obravnavo pa do več kot 150 oz. celo več kot 200 dni pri posameznih izvajalcih, ter za hitro do 373 dni.

Izvajalci nimajo vpliva na napotitve in posledično tudi ne na čakalne dobe. Na samoplačniško obravnavo se lahko uporabniki naročijo neposredno pri fizioterapevtu, pri čemer je treba preveriti, ali je fizioterapevt vpisan v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti pri ministrstvu za zdravje, s čimer mu je bila podeljena licenca za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti.

Poiščite pomoč, ki je na voljo

Za pomoč pri spremembi gibalnih navad in pripravo individualiziranega programa telesne vadbe lahko pacienti obiščejo tudi fizioterapevta, zaposlenega v Centru za krepitev zdravja ali Zdravstvenovzgojnem centru, ki delujejo znotraj zdravstvenih domov po Sloveniji v sklopu nacionalnega programa integrirane preventive kroničnih bolezni Skupaj za zdravje.

Za individualne posvete pacient ne potrebuje napotitve zdravnika, na voljo pa ima tudi številne skupinske delavnice. Krajših delavnic se ravno tako lahko udeleži brez napotitve, medtem ko mora za udeležbo na daljših delavnicah (npr. Gibam se, Zdravo hujšanje) predhodno opraviti preventivni pregled v ambulanti družinske medicine pri svojem osebnem zdravniku ali njegovi pripadajoči referenčni medicinski sestri.

Pacienti tudi na URI Soča

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča fizioterapevti v sodelovanju z zdravniki ter drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci obravnavajo paciente z različnimi oblikami artritisa.

Kadar je pacient v obravnavi zaradi različnih oblik artritisa, je obravnavan na oddelku za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji ali v ambulantno-rehabilitacijski službi. Ker pa so artritisi cela vrsta različnih bolezni in so te pogosto pridružene drugemu stanja ali bolezni pacienta, se z artritisom srečujejo tudi na drugih bolnišničnih rehabilitacijskih oddelkih, ko je indicirana obravnava na URI Soča.