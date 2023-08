Spondiloza ledvene hrbtenice: kako s sodobno fizioterapijo povrniti polno moč in gibalno funkcijo?

Oglasno sporočilo

Imate bolečine v križu , ki so posledica spondiloze ledvene hrbtenice? Je vaše gibanje omejeno in vas spremlja občutek otrdelosti ter zakrčenosti? Imate občutek, da ne obstaja rešitve za vaše težave?

Foto: Medicofit

Spondiloza ledvene hrbtenice je degenerativno bolezensko stanje, ki prizadene vretenca in medvretenčne ploščice v ledvenem predelu.

Degenerativno stanje pomeni, da se tkivo v telesu zaradi vpliva različnih dejavnikov začne obrabljati in izgubi možnost zadostnega samoobnavljanja.

Ali ste vedeli, da se ob napredovanju degenerativnega stanja pojavijo sekundarne posledice, kot so zoženje spinalnega kanala (spinalna stenoza), nastanek kostnih izrastkov in vnetja?

Najpogostejši dejavniki tveganja, ki vplivajo na razvoj spondiloze ledvene hrbtenice so starost, genetska predispozicija, izvajanje obremenjujočih aktivnosti in življenjski slog.

Celostno zdravljenje spondiloze ledvene hrbtenice se začne z diagnostičnim pregledom, fizioterapevtskim zdravljenjem, kineziološko in pokineziološko fazo zdravljenja

Kako vas v kliniki Medicofit s sodobno fizioterapijo vodijo od spondiloze hrbtenice do svobodnega gibanja brez bolečin in vaši hrbtenici povrnejo polno moč in gibalno funkcijo, vam razkrijemo v nadaljevanju.

Anatomija hrbtenice in spondiloza

Hrbtenica je kompleksna anatomska struktura, ki je sestavljena iz vratnega, prsnega, ledvenega in medeničnega predela. Omogoča podporo, stabilnost in gibanje celotnemu telesu.

Spondiloza v ledvenem predelu vpliva na pet vretenc (L1−L5), ki se nahajajo v spodnjem predelu hrbtenice, medvretenčne ploščice in fasetne sklepe.

Medvretenčne ploščice so sestavljene iz mehke sredice in trdega obroča, kar omogoča prenos obremenitev in sil, ki se vršijo na hrbtenico. Spondiloza vpliva na degenerativne procese v ploščici, ki se začne tanjšati in počasi izgublja višino (kostna vretenca se približajo).

Degenerativni procesi v medvretenčni ploščici povzročajo, da se prostor med vretenci začne manjšati, kar pomeni, da se preostale strukture v hrbtenici začnejo približevati in utesnjevati.

Najpogosteje pride do utesnitve hrbteničnih živcev, ki potekajo iz hrbtenjače, kar povzroči nevrološke (motorične in senzorične) izpade v hrbtenici in po nogi.

Razvoj spondiloze ledvene hrbtenice negativno vpliva tudi na ligamente in mišice, ki postanejo šibkejši in počasi izgubljajo funkcionalnost, kar vodi v še večje bolečine in zmanjšano gibljivost.

Foto: Medicofit

Simptomi spondiloze

Najpogostejši simptom spondiloze je bolečina v križu, ki jo pacienti opisujejo kot ostro in zbadajočo, ki se občasno širi skozi zadnjico v stegna. Tipično se poslabša ob dolgotrajnem sedenju, stoji in po aktivnosti.

Bolečino v križu spremlja občutek otrdelosti, kar onemogoča normalno gibanje, kot sta izvedbi predklona (pobrati kaj s tal) in zaklona.

Kadar se utesni živčevje v hrbtenici, nastanejo nevrološki simptomi, ki povzročijo pekočo bolečino in mravljinčenje, ki izžareva vse do prstov na nogi, ter izgubo mišične moči.

V določenih primerih se zaradi utesnitve živčevja pojavi inkontinenca.

Ali ste vedeli, da spondiloza pojavi pri kar 85 odstotkih svetovnega prebivalstva po 65. letu starosti?

Zakaj nastane?

Točen vzrok, zakaj nastane spondiloza ledvene hrbtenice, še ni popolnoma pojasnjen, vendar poznamo dejavnike tveganja, ki vplivajo na njegov razvoj in poslabšanje stanja.

Spondiloza se razvije zaradi starosti in naravnih procesov staranja (telo se sčasoma ni sposobno obnavljati s hitrostjo in stopnjo kot v mladosti).

Ponavljajoča se gibanja in obremenitve negativno vplivajo na hrbtenico in povzročajo dodaten stres (prepogibanje, obračanje, dvigovanje težkih bremen).

Porušena biomehanika telesa (slaba telesna drža, ki obremenjuje celotno telo) in zmanjšana obremenilna kapaciteta hrbtenice (sposobnost hrbtenice prenašanje obremenitev in nateznih sil) sta dejavnika tveganja za nastanek spondiloze.

Travmatska poškodba (padec, prometna nesreča) poškoduje vretenca in medvretenčne ploščice, kar poveča možnost nastanka spondiloze.

Ali ste vedeli, da prevelika telesna teža negativno vpliva na hrbtenico (znatno poveča obremenitve, ki se vršijo nanjo) in povzroča nastanek spondiloze?

Celostno zdravljenje spondiloze ledvene hrbtenice

Celostno zdravljenje v kliniki Medicofit se začne z diagnostičnim pregledom, sodobno fizioterapijo in nadaljuje v kineziološko in pokineziološko fazo zdravljenja.

Foto: Medicofit

Dolgoročno učinkovite rezultate zdravljenja dosegajo z izvajanjem aktivne fizioterapije, kjer je pacient aktivno vključen v proces zdravljenja, in individualne obravnave (vsak pacient ima 60 minut individualnega dela s fizioterapevtom in 30 minut instrumentalne terapije).

Ker verjamejo v celostno zdravljenje, so osredotočeni na zdravljenje in odpravo vzroka nastanka težav in simptomov.

Diagnostika

Začetek vsakega uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja se začne z diagnostičnim pregledom, kjer se pridobi vpogled v funkcionalno stanje vašega telesa.

Začne se z uvodnim pogovorom (poglobljeno anamnezo), kjer pridobijo podatke o simptomih bolezni, času trajanja, oceni bolečine in morebitnih drugih prisotnih bolezni.

Sledi klinični pregled z inspekcijo in palpacijo (ali je boleč predel občutljiv na pritisk, kakšne barve in temperature je koža, ali je vidna atrofija mišic).

Ocenita se sklepna gibljivost in mišična moč (ali delujejo mišice v pravilnem sorazmerju).

Opravijo se testi, ki ocenijo obremenilno kapaciteto hrbtenice, ki prikaže sposobnost prenašanja obremenitev, ki se nanjo vršijo (lahko je premajhna ali previsoka).

Pred pregledom dodatno priporočamo rentgensko slikanje in magnetno resonančno slikanje, na podlagi katerega razdelimo spondilozo v tri faze:

v prvi fazi je višina medvretenčnega diska normalna, vendar so prisotni kostni izrastki;

je višina medvretenčnega diska normalna, vendar so prisotni kostni izrastki; v drugi fazi je višina medvretenčnega diska zmanjšana in prisotni so kostni izrastki;

je višina medvretenčnega diska zmanjšana in prisotni so kostni izrastki; v tretji fazi pride do združenja kostnih izrastkov, kar povzroči povezavo dveh sosednjih vretenc in izgubo mobilnosti v hrbtenici.

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi individualni program fizioterapevtskega zdravljenja, ki je popolnoma prilagojen vsakemu pacientu posebej (njegovemu vzroku bolezni, prisotnim simptomom, omejitvam in sposobnostim pacienta).

Foto: Medicofit

Sodobna fizioterapija

Strokovnjaki fizioterapije se v primarni fazi osredotočijo na nadzor simptomatike spondiloze ledvene hrbtenice (zmanjšanje bolečine, zmanjšanje vnetja in otekline, povečanje gibljivosti in povečanje mišične moči).

Izvajajo manualno terapijo, sklepno mobilizacijo, terapijo prožilnih točk, miofascialno sproščanje, ki aktivno zmanjšajo mišično napetost obhrbteničnih mišic, povečajo obseg gibljivosti v hrbtenici in zmanjšajo bolečino v križu.

Manualna terapija se izvaja v kombinaciji z instrumentalno terapijo, ki aktivno spodbuja naravne procese celjenja, celični metabolizem in zmanjšuje bolečine. Pri instrumentalni terapiji se uporabljajo:

terapija TECAR WINTECARE na področju ledvene hrbtenice in celotnem bolečem področju,

na področju ledvene hrbtenice in celotnem bolečem področju, VISOKOENERGIJSKI LASER SUMMUS na področju ledvene hrbtenice in celotnem bolečem področju,

na področju ledvene hrbtenice in celotnem bolečem področju, VISOKOTONSKA ELEKSTROSTIMULACIJA HITOP.

Specialna fizioterapevtska vadba se v primarni fazi osredotoča na aktivacijo obhrbteničnih mišic in mišic jedra trupa. Izvaja se vadba za krepitev globokih stabilizatorjev ledvene hrbtenice in glutealne muskulature.

Glavni cilj je vzpostaviti zadostno obremenilno kapaciteto hrbtenice in doseči ustrezno medmišično razmerje.

Kineziologija

Po uspešnem fizioterapevtskem zdravljenju vas prevzamejo strokovnjaki kineziologije, ki vas vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Specialna kineziološka vadba progresivno stopnjuje krepitev globokih stabilizatorjev ledvene hrbtenice in glutealne muskulature.

Ključnega pomena je odpraviti vsako mišično nesorazmerje in doseči popolno simetrijo mišične moči globokih stabilizatorjev ledvene hrbtenice.

Dodatno se izvajajo vadba za izboljšanje gibljivosti ledvene hrbtenice in vadbe za propriocepcijo (zaznavanje v prostoru).

Foto: Medicofit

Progresivno se vključuje poškodovani predel v kompleksnejšo izvedbo motoričnih vaj, prav tako pa se postopno vrača k izvajanju osnovnih vaj za krepitev preostalih delov telesa.

Pred zaključkom zdravljenja se izvede aplikacija testne baterije, kjer strokovnjaki kineziologije pridobijo vpogled v gibalno učinkovitost in vašo pripravljenost na vsakodnevne obremenitve.

Pokineziološka faza

V kliniki Medicofit so razvili poseben pokineziološki program, ki se ga udeležijo pacienti po uspešnem zdravljenju spondiloze ledvene hrbtenice.

Glavni namen pokineziološkega programa je preprečevanje ponovnega pojava starih bolečin in morebitnega pojava novih.

Aktivno vas pripravi na vsakodnevne in nepredvidljive obremenitve, ki se konstantno vršijo na vašo hrbtenico.

V kliniki Medicofit verjamejo v celostno zdravljenje, zato vas vodijo od spondiloze ledvene hrbtenice do svobodnega gibanja brez bolečin. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA.

