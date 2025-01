Slaba novica za Remca Evenepoela

Belgijski kolesarski šampion Remco Evenepoel ima obilico nevšečnosti v sklopu priprav na letošnje leto. Padec v decembru in poškodba ramena sta ga za nekaj časa odstranila s kolesa. Prejšnji teden je opravil pregled ramena in prvi rezultati so bili pozitivni, vendar se je zdaj izkazalo, da ni tako.