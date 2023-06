Bolečine v križu – odpravite jih s sodobno fizioterapijo!

Oglasno sporočilo

So se vam pojavile bolečine v križu? Se s težavo prepognete in težko dvignete predmete s tal? So vas začele bolečine omejevati pri vsakodnevnih aktivnostih?

Bolečine v križu so ena najpogostejših mišično-skeletnih težav v Evropi zaradi sedečega načina življenja in vsakodnevnih obremenitev na hrbtenico.

Ob bolečinah v križu se pogosto pojavijo tudi občutek mravljinčenja vse do prstov na nogi, zmanjšan obseg gibljivosti in mobilnosti v hrbtenici ter zmanjšana mišična moč obhrbteničnih mišic.

Bolečino v križu povzročajo sedeč način življenja, travmatska ali športna poškodba, nizka sposobnost prenašanja obremenitev, slaba vzdržljivost v mišični moči rotacijskih stabilizatorjev, porušeni biomehaniki telesa in fizična neaktivnost.

Ali ste vedeli, da se več kot 20 odstotkov akutnih bolečin v križu razvije v kronične bolečine v križu?

Celostno zdravljenje se začne z diagnostičnim pregledom hrbtenice, ki je osnova za pripravo individualnega fizioterapevtskega in kineziološkega programa zdravljenja.

Kako v kliniki za fizioterapijo in rehabilitacijo Medicofit vodijo paciente od bolečin v križu do svobodnega gibanja brez bolečin ter vaši hrbtenici povrnejo polno moč in gibalno funkcijo, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Anatomija hrbtenice in mehanizem nastanka bolečin v križu

Hrbtenica je sestavljena iz 33 hrbteničnih vretenc, predstavlja glavno oporo ter omogoča gibanje zgornjih in spodnjih udov.

Ledvena hrbtenica je sestavljena iz petih ledvenih vretenc (L1-L5), ki so anatomsko drugo nad drugim. Med vsakim vretencem je medvretenčni disk, ki je sestavljen iz mehke sredice in fibroznega obroča.

Izbočenje medvretenčnega diska je bolezensko stanje, ki se imenuje diskus hernija in povzroča bolečine v križu. Kadar pride do utesnitve živca in nevroloških simptomov (pekoča bolečina, občutek mravljinčenja do prstov na nogi), se pojavi bolezensko stanje, ki ga imenujemo IŠIAS .

Ligamenti povezujejo vretenca med seboj in zagotavljajo statično stabilnost v hrbtenici, medtem ko mišice zagotavljajo dinamično stabilnost v hrbtenici.

Ali ste vedeli, da poznamo specifične in nespecifične bolečine v križu? Specifične so tiste bolečine v križu, ki jih odkrijemo s pomočjo preiskav, medtem ko pri nespecifičnih bolečinah v križu ne odkrijemo vzroka s preiskavami.

Vzroki za bolečine v križu Bolečine v križu nastanejo zaradi več dejavnikov tveganja, kot so: patologije v hrbtenici (diskus hernija, išias, artroza hrbtenice, spinalna stenoza, protruzija diska),

premajhna obremenilna kapaciteta hrbtenice (nezmožnost prenašanja obremenitev),

mišično neravnovesje (nepravilno sorazmerje med krčenjem in raztezanjem mišic),

neustrezno gibanje medenice (nepravilno gibanje povzroči stres na hrbtenico zaradi kinetične povezave),

slaba vzdržljivost v mišični moči rotacijskih stabilizatorjev (slabo okrepljene mišice, katerih glavna funkcija je stabilizacija),

porušena biomehanika telesa (neučinkovito gibanje zaradi neustreznih gibalnih vzorcev in neustrezne vadbene tehnike),

pomanjkanje telesne kondicije,

fizična neaktivnost.

Celostno zdravljenje bolečin v križu

Celostno zdravljenje bolečin v križu v kliniki Medicofit je razdeljeno v štiri faze, ki se začnejo z diagnostičnim pregledom in akutno fizioterapijo ter nadaljujejo s postakutno kineziologijo in postkineziološkim programom.

Ali ste vedeli, da se je aktivna fizioterapija izkazala za učinkovitejši pristop pri zdravljenju bolečin v križu v primerjavi s pasivno fizioterapijo?

V kliniki Medicofit se izvaja aktivna fizioterapija, pri kateri je vsak pacient aktivno vključen v proces zdravljenja ter mu pripada 60-minutna individualna terapija s strokovnjakom fizioterapije in 30-minutna instrumentalna terapija.

Celostno zdravljenje je usmerjeno v odpravo vzroka nastanka bolečine v križu, ne zgolj simptomov, ki jih je vzrok povzročil.

Pred začetkom fizioterapevtskega zdravljenja se opravi diagnostični pregled, pri katerem fizioterapevt diagnostik pridobi podatke o funkcionalnem stanju vašega telesa.

Klinični fizioterapevtski pregled se začne s pogovorom (poglobljeno anamnezo) o pojavu bolečin v križu, času trajanja težav, oceni bolečine po VAS-lestvici in drugih prisotnih boleznih. Fizioterapevt diagnostik vam pojasni vaše specialistične izvide.

V naslednji fazi kliničnega pregleda se izvedeta inspekcija in palpacija hrbtenice, pri čemer se preveri občutljivost na dotik, ali sta prisotna vnetje in rdečina in ali je vidna atrofija mišic hrbtenice.

Izvedejo se artrokinematika ter meritve pasivne sklepne gibljivosti (kjer gib opravi fizioterapevt diagnostik) in aktivne sklepne gibljivosti (kjer gib izvedete sami).

Izvedejo se meritve mišične moči, pri katerih se pridobi vpogled v delovanje mišičnega sistema (morebitna odstopanja mišične moči in vzdržljivosti od normativov).

Opravi se ocena obremenilne kapacitete hrbtenice in preverijo funkcionalni gibalni vzorci.

Priporoča se diagnostično slikanje hrbtenice, kot je rentgen ali magnetnoresonančno slikanje.

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi takšen individualen fizioterapevtski program, ki je prilagojen vsakemu pacientu.

Akutna fizioterapija

Strokovnjaki fizioterapije v primarni fazi izvedejo nadzor simptomov, pri čemer se zmanjša bolečina v križu, zmanjša se vnetje, poveča se gibljivost v hrbtenici in mišična moč obhrbteničnih mišic.

Izvajajo se manualna terapija, terapija prožilnih točk in sklepna mobilizacija z namenom sproščanja prenapete muskulature, povečanja gibljivosti v hrbtenici in zmanjšanja bolečine v križu.

V kombinaciji z manualno terapijo se izvaja instrumentalna terapija, pri kateri se uporabljajo najsodobnejše naprave, ki spodbujajo procese celjenja v telesu, pospešijo prekrvavitev, pospešijo celični metabolizem in zmanjšajo bolečine. Uporablja se:

terapijo TECAR WINTECARE,

diamagnetoterapijo PERISO,

visokoenergijsko lasersko terapijo SUMMUS,

SUMMUS, visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP.

Ob pojavu bolečin v križu se s specialno fizioterapevtsko vadbo okrepi, stabilizira in poveča obremenilno kapaciteto hrbtenice (njeno sposobnost prenašanja vsakodnevnih obremenitev).

Izvaja se vadba za krepitev globokih stabilizatorjev ledvene hrbtenice s poudarkom na vadbi s fleksijskim (upogib) in ekstenzijskim (izteg) gibalnim vzorcem v nebolečih položajih (s ciljno usmerjeno vadbo pripravimo hrbtenico na prenašanje večjih obremenitev).

Krepilna vadba se usmeri v izvajanje hrbteničnih vzorcev v smereh antilaterofleksije in antirotacije, ki so tipično šibkejši pri pacientih z bolečinami v križu.

Postakutna kineziologija

Faza postakutne kineziologije nastopi po akutni fizioterapiji. Prevzamejo vas strokovnjaki kineziologije in vas vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Specialna kineziološka vadba je osredotočena na krepitev globokih stabilizatorjev hrbtenice ter okrepitev fleksijskih in ekstenzijskih gibalnih vzorcev.

S progresivno vadbo se začne ledveni predel hrbtenice vključevati v motorično kompleksnejšo vadbo z namenom povečanja obremenilne kapacitete hrbtenice.

S krepilno vadbo se vzpostavi mišični nadzor medeničnega obroča v vseh položajih in poveča mišična vzdržljivost trebušnih mišic (vzpostavi se pravilno sorazmerje v mišicah trupa, obhrbteničnih mišicah in spodnjih udih).

Postopno se začne vključevati osnovna vadba za krepitev spodnjih udov in celega telesa.

Na koncu kineziološke faze zdravljenja se izvede aplikacija TESTNE BATERIJE za hrbtenico, pri kateri strokovnjaki kineziologije pridobijo vpogled v gibalno učinkovitost in pripravljenost na vsakodnevne obremenitve.

Postkineziološki program

Po uspešno končanem zdravljenju bolečin v križu so v kliniki Medicofit pripravili postkineziološki program, ki se ga udeležijo pacienti.

Izvaja se specialna krepilna vadba, ki zmanjša možnost pojava ponovnih bolečin v križu in nastanka novih bolečin na telesu.

kliniki Medicofit vodijo od bolečin v križu do svobodnega gibanja brez bolečin ter vašemu križu povrnejo polno moč, gibalno funkcijo in odpornost. Ker verjamejo v celostno zdravljenje, vas vvodijo od bolečin v križu do svobodnega gibanja brez bolečin ter vašemu križu povrnejo polno moč, gibalno funkcijo in odpornost.

