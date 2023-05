Vse, česar še niste vedeli o diskus herniji

Oglasno sporočilo

Imate bolečine v križu , ki se povečajo ob dolgotrajnem sedenju, dvigu predmetov in prepogibanju ? Vse težje izvajate vsakodnevne aktivnosti in je bolečina začela vplivati na vaš spanec ?

Foto: Medicofit

Diskus hernija je ena najpogostejših bolezni, ki se razvije v hrbtenici zaradi izbočenega medvretenčnega diska in spada med specifične vzroke za bolečino v hrbtenici.

Do izbočenja medvretenčnega diska oziroma diskus hernije pride zaradi premajhne obremenilne kapacitete hrbtenice (nezadostna sposobnost prenašanja obremenitev), porušenega mišičnega razmerja (neučinkovito delovanje muskulature), nepravilne telesne drže, ponavljajočih gibanj, debelosti in genetske predispozicije.

Ali ste vedeli, da 60 % vseh pacientov, ki trpijo zaradi diskus hernije, sočasno spremljajo simptomi utesnjenega živčevja (občutek mravljinčenja in otrpelosti)?

Specialna fizioterapevtska rehabilitacija se je po znanstvenih raziskavah izkazala za dolgoročno najučinkovitejšo metodo zdravljenja diskus hernije.

Kako v kliniki Medicofit uspešno vodijo pacienta od diskus hernije do svobodnega gibanja brez bolečin in vaši hrbtenici povrnejo polno moč in gibalno funkcijo, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Kako je sestavljena hrbtenica?

Če želimo razumeti, zakaj nastane diskus hernija, na prvem mestu moramo poznati anatomsko sestavo hrbtenice.

Hrbtenica je sestavljena iz 33 kostnih vretenc, ki so zložena drugo nad drugo in predstavljajo oporo celotnemu telesu. Vretenca ščitijo hrbtenjačo, ki prenaša sporočila med možgani in preostalim delom telesa.

Vretenca so razdeljena na vratni (C1–C7), prsni (T1–T12), ledveni (L1–L5) in medenični/sakralni del.

Vretenca so med seboj ločena s posebno medvretenčno ploščico ali diskom, ki ima mehko sredico, obdano s fibroznim (trdnejšim) obročem/tkivom.

Foto: Medicofit

Glavna naloga medvretenčne ploščice je učinkovitejši prenos sil in obremenitev, ki se vršijo na hrbtenico in omogočajo večjo mobilnost/gibanje v sami hrbtenici.

Vretenca in medvretenčni diski ostanejo na svojem mestu zaradi ligamentov, ki zagotavljajo statično stabilnost (zaustavljajo gib) in mišičja, ki izvaja gibanje (dinamična stabilnost).

Ali ste vedeli, da se diskus hernija lahko razvije kjerkoli v hrbtenici? Vendar najpogosteje nastane v ledvenem delu.

Kateri so tipični bolezenski znaki diskus hernije?

Najočitnejši znak, da se nekaj dogaja v hrbtenici, je ostra bolečina, ki se občasno širi skozi zadnjico v nogo (v primeru hernije v ledvenem delu) ali v roko (pri vratni herniji).

Diskus hernija v določenih primerih pritisne na živec, ki izstopa iz hrbtenjače, kar povzroči občutek mravljinčenja in odrevenelosti.

Bolečina, ki jo povzroči diskus hernija, zmanjša mobilnost oziroma sposobnost gibanja v hrbtenici (prepogibanje, obračanje, dvigovanje) in upad mišične moči (zaradi okvare živca ali dolgotrajne neaktivnosti povzroča hiter upad mišične mase).

Priporoča se obisk zdravnika, kadar se ob bolečini pojavijo tudi inkontinenca (nesposobnost zadrževanja urina), vročina, mrzel pot in nenadna izguba telesne teže.

Zakaj nastane diskus hernija?

Poznamo več razlogov, zakaj nastane diskus hernija v hrbtenici:

nižja sposobnost prenašanja obremenitev (premajhna obremenilna kapaciteta v hrbtenici),

(premajhna obremenilna kapaciteta v hrbtenici), nepravilno delovanje mišic (mišično neravnovesje),

(mišično neravnovesje), neustrezno gibanje medenice (medenica je funkcijsko povezana s hrbtenico),

(medenica je funkcijsko povezana s hrbtenico), slaba vzdržljivost v moči rotacijskih stabilizatorjev (stabilizacijske mišice so neokrepljene in slabo vzdržljive),

(stabilizacijske mišice so neokrepljene in slabo vzdržljive), porušena biomehanika telesa,

degenerativne spremembe medvretenčne ploščice,

sedeč način življenja,

pomanjkanje telesne kondicije.

V kliniki Medicofit verjamejo, da je celostno zdravljenje diskus hernije učinkovito takrat, kadar se pozdravi vzrok njenega nastanka in ne zgolj simptomov.

Pri vsakem pacientu se diskus hernija in z njo povezana bolečina razvije na svoj način. Zakaj in na kakšen način je nastala diskus hernija, se odkrije skozi specialen diagnostični pregled.

Foto: Medicofit

Specialen diagnostični pregled

Vsako uspešno fizioterapevtsko zdravljenje se začne z uvodnim diagnostičnim pregledom, kjer fizioterapevt diagnostik z izvajanjem posebnih meritev in testov pridobi vpogled v vaše telo.

Diagnostični pregled se začne z uvodnim pogovorom (anamnezo) o zgodovini bolezni, času trajanja bolečin, stopnji bolečine in morebitni genetski predispoziciji.

Nadaljuje se s fizičnim pregledom, kjer opravi inspekcijo in palpacijo (občutljivost na dotik, prisotna oteklina, atrofija mišic, barva in temperatura kože).

Izvedejo se meritve gibljivosti in artrokinematike, ki pokažejo prisoten obseg gibljivosti v hrbtenici in meritve mišične zmogljivosti (moči, vzdržljivosti in mišičnega sorazmerja).

Ključnega pomena je določiti stopnjo obremenilne kapacitete hrbtenice, ki je v večini primerov prenizka (zmanjšana sposobnost prenašanja vsakodnevnih obremenitev, ki se vršijo na hrbtenico).

Opravi se oceno telesne drže in biomehaniko telesa ter hoje (odstopanja od normativov – položaj ušesa mora biti poravnan z ramenom, kakšna je lega vratne hrbtenice, prisotnost morebitne štrleče lopatice, prisotnost naprej ukrivljene prsne hrbtenice, kakšen je položaj medenice in ustreznost poravnave nog).

Opravijo se funkcionalni testi, ki so specifično usmerjeni v zaznavo diskus hernije v ledveni hrbtenici, kot so test dviga noge (oceni prisotnost kompresije na živčno korenino), test ledvene fleksije (ocena zmožnosti upogiba naprej) in test ledvene ekstenzije (ocena zmožnosti iztega nazaj).

V določenih primerih se priporoča magnetnoresonančno diagnostično slikanje za dodatno potrditev diagnoze in opustitev diferencialnih diagnoz (morebitnih prisotnosti drugih patologij).

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi individualen fizioterapevtski program, ki je usmerjen v odpravo vzroka nastanka diskus hernije ter povrnitev polne moči, gibalne funkcije in odpornosti v hrbtenici!

Celostno zdravljenje diskus hernije

Celostno zdravljenje diskus hernije v zasebni kliniki Medicofit v Ljubljani se začne s specialnim diagnostičnim pregledom in nadaljuje s programom fizioterapije v kombinaciji s kinezioterapijo.

Izvaja se aktivna fizioterapija, kjer pacient individualno s fizioterapevtom in kineziologom aktivno sodeluje pri svojem zdravljenju.

Dolgoročno učinkovito zdravljene dosegajo z individualno obravnavo, ki traja 90 minut.

Foto: Medicofit

Fizioterapija

Akutna fizioterapevtska faza zdravljenja je osredotočena v kontrolo simptomatike, kar pomeni, da se zmanjšata bolečina v hrbtenici in morebitno prisotno vnetje zaradi diskus hernije, poveča pa se obseg gibljivosti in vzpostavi pravilno mišično moč.

Strokovnjaki fizioterapije začnejo izvajati manualno terapijo, terapije prožilnih točk in miofascialno sproščanje za zmanjšanje mišične napetosti in bolečine v hrbtenici.

Manualna terapija se izvaja v kombinaciji z uporabo najsodobnejših naprav, ki aktivno spodbujajo procese regeneracije in samozdravljenja v telesu. Strokovnjaki fizioterapije pri svojem delu uporabljajo:

diamagnetoterapijo PERISO (prvi v Sloveniji, ki omogočajo zdravljenje z najsodobnejšo tehnologijo diamagnetoterapije in spodbuja hitrejše celjenje tkiva v hrbtenici),

(prvi v Sloveniji, ki omogočajo zdravljenje z najsodobnejšo tehnologijo diamagnetoterapije in spodbuja hitrejše celjenje tkiva v hrbtenici), terapijo TECAR WINTECARE (najnovejša tehnologija TECAR, ki globinsko segreva tkiva, spodbuja prekrvavitev in celični metabolizem),

(najnovejša tehnologija TECAR, ki globinsko segreva tkiva, spodbuja prekrvavitev in celični metabolizem), visokoenergijski SUMMUS LASER (spodbuja hitrejše celjenje tkiva in aktivno zmanjšuje bolečino),

(spodbuja hitrejše celjenje tkiva in aktivno zmanjšuje bolečino), visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP (vpliva na razdražene bolečinske receptorje v hrbtenici in aktivno zmanjšuje bolečino).

Specialna terapevtska vadba, ki poveča obremenilno kapaciteto hrbtenice, se je izkazala kot najuspešnejša konzervativna metoda zdravljenja diskus hernije.

Pri specialni terapevtski vadbi je osredotočenost usmerjena v ustrezno aktivacijo in stabilizacijo mišic trupa, povečanje mišične vzdržljivosti antirotatorskih in ekstenzorskih mišic trupa ter pridobitev optimalne mobilnosti hrbtenice.

Kineziologija

Po uspešno končani akutni fizioterapevtski fazi vas strokovnjaki kineziologije vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Progresivna kineziološka vadba je nadaljnjo osredotočena na vadbo za krepitev globokih stabilizatorjev hrbtenice do dosega normativnih vrednosti in polne obremenilne kapacitete hrbtenice.

Strokovnjaki kineziologije začnejo vključevati poškodovan predel v izvajanje motorično kompleksnejše vadbe in z vpeljevanjem fleksijskih gibalnih vzorcev hrbtenice (prilagajanje hrbtenice na obremenitev pri upogibanju telesa).

Pred koncem zdravljenja se opravi testna baterija za hrbtenico, ki pokaže napredek gibalne učinkovitosti in sposobnost prenašanja vsakodnevnih obremenitev.

Foto: Medicofit

Postkineziološki program

Ali ste vedeli, da se diskus hernija ponovno pojavi v 21 % primerov po neučinkovitem zdravljenju?

V kliniki Medicofit so ustvarili postkineziološki program, ki uspešno preprečuje ponovni nastanek starih poškodb in aktivno preprečuje pojav novih težav. Učinkovito pripravlja telo na vsakodnevne in nepričakovane obremenitve.

Preventivni kineziološki program je osredotočen v krepitveno vadbo celega telesa in odpravo morebitnih prisotnih šibkosti v telesu.

Ker verjamejo v celostno zdravljenje, vas vodijo od diagnostičnega pregleda do kineziologa, ki zgradi v vaši hrbtenici močno odpornost. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA.

Viri:

Al Qaraghli MI, De Jesus O. Lumbar Disc Herniation. [Updated 2022 Aug 22]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560878/ Dydyk, A. M., Ngnitewe Massa , R., & Mesfin, F. B. (2022). Disc Herniation. In StatPearls. StatPearls Publishing. Jeong DK, Choi HH, Kang JI, Choi H. Effect of lumbar stabilization exercise on disc herniation index, sacral angle, and functional improvement in patients with lumbar disc herniation. J Phys Ther Sci. 2017 Dec;29(12):2121-2125. doi: 10.1589/jpts.29.2121. Epub 2017 Dec 7. PMID: 29643588; PMCID: PMC5890214. Shepard, N., & Cho, W. (2019). Recurrent Lumbar Disc Herniation: A Review. Global spine journal, 9(2), 202–209. https://doi.org/10.1177/2192568217745063

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT D.O.O.