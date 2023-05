Kaj je tendinitis in kako ga prepoznamo?

Oglasno sporočilo

Tendinitis je akutno vnetje tetiv mišic , ki nastane zaradi neposredne poškodbe oziroma obremenitve na tetivo.

Tetiva oziroma kita je fibrozno tkivo, ki pripenja mišico na kost ter se ob vnetju občuti kot bolečina in občutljivost na dotik.

Vnetje kit nastane v katerikoli tetivi na telesu, vendar najpogosteje na tetivah pri ramenu, komolcu, zapestju, kolenu in peti.

Ali ste vedeli, da se tendinitis najpogosteje pojavi zaradi izvajanja ponavljajočih se aktivnosti, kakor so pleskanje, vrtnarjenje in kidanje snega?

Fizioterapevtsko zdravljenje tendinitisa v njegovi akutni fazi je ključnega pomena, saj preprečuje razvoj kroničnih bolečin in potrebo po operativnem posegu.

Kako se vodi pacienta od akutnega vnetja tetive/tendinitisa do svobodnega gibanja brez bolečin, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Kje na telesu se tendinitis najpogosteje pojavi?

Tendinitis oziroma vnetje kit se najpogosteje pojavi na kitah, ki se pripenjajo okoli ramenskega sklepa, komolčnega sklepa, zapestnega sklepa, kolenskega sklepa in gležnja.

Predstavljamo vam štiri najpogostejše tendinitise na telesu, ki jih uspešno in dolgoročno pozdravijo strokovnjaki v Kliniki Medicofit. To so golf komolec, teniški komolec, skakalno koleno in tendinitis ahilove tetive.

Golf komolec

Golf komolec (ali medialni epikondilitis) je preobremenitvena in degenerativna poškodba narastišča tetive mišic upogibalk (fleksorjev) zapestja, ki se pripenjajo na notranjo stran komolca.

Gre za preobremenitveno poškodbo, ki nastane zaradi ponavljajočega se obremenjevanja tkiva. Sposobnost telesne regeneracije je manjša kakor stopnja intenzivnosti obremenjevanja tkiva.

Pacienti občutijo bolečino, občutljivost na dotik, v tkivu nastane vnetje in zmanjša se obseg gibljivosti v komolcu.

Najpogosteje nastane zaradi ponavljajočega se gibanja, čezmerne obrabe, slabe tehnike treninga, starosti in genetike.

Diagnostični pregled potrdi diagnozo golf komolca in na podlagi pregleda se zastavi individualni fizioterapevtski program.

Fizioterapevtski program zdravljenja golf komolca poleg manualne terapije in instrumentalnih naprav vključuje izvajanje specialne terapevtske vadbe.

Specialna vadba je usmerjena v krepitev mišične vzdržljivosti upogibalk (fleksorjev) zapestja in krepitev moči pronacije ter supinacije zapestja. Ključnega pomena je vzpostavitev mišičnega ravnovesja med upogibalkami in iztegovalkami zapestja.

Teniški komolec

Teniški komolec (ali lateralni epikondilitis) je preobremenitvena in degenerativna poškodba narastišča mišic iztegovalk (ekstenzorjev) zapestja, ki se pripenjajo na zunanjo stran komolca.

Vnetje tetive nastane zaradi preobremenitve, napačnega izvajanja gibov, pisarniškega dela in športne tehnike.

Simptomi teniškega komolca so bolečina, občutljivost na dotik, zmanjšana moč oprijema in manjša gibljivost v komolcu.

Ali ste vedeli, da danes kar vsak drugi monter razvije teniški komolec?

Uspešno fizioterapevtsko zdravljenje vključuje manualno terapijo, aktivno kinezioterapijo, terapijo z globinskimi udarnimi valovi, lasersko terapijo SUMMUS, ultrazvok in nizkofrekvenčno elektroterapevtsko HiTOP stimulacijo.

Učinkovito zmanjšanje bolečine je temelj povečanja funkcionalnosti v kinezioterapiji. Pri teniškem komolcu se skozi specialno terapevtsko vadbo zagotovi razvoj proksimalne stabilnosti v ramenskem sklepu in lopatici.

Skakalno koleno

Skakalno koleno (ali patelarni tendinitis) je bolezensko stanje, ki prizadene ligament, ki pripenja kost pogačice na kost golenice. Gre za ligament, ki je povezan s štiriglavo stegensko mišico.

Stegenska mišica, pogačica in patelarni ligament izvajajo gib iztega (ekstenzije) kolena in zagotavljajo dinamično stabilnost v kolenu.

Vnetni procesi v ligamentu povzročijo nastanek patelarnega tendinitisa in posledično bolečino ter občutek otrdelosti in omejene gibljivosti.

Ali ste vedeli, da je skakalno koleno pogosto pri športih, ki zahtevajo veliko skokov in doskokov, kot so tek, košarka in odbojka?

Akutno fizioterapevtsko zdravljenje zajema specialno protivnetno in protibolečinsko terapijo, modifikacijo aktivnosti (zmanjšanje izvajanja gibov, ki povzročajo bolečino), prečno frikcijo in specialno kineziološko vadbo.

Tendinitis ahilove tetive

Tendinitis ahilove tetive je akutno bolezensko stanje, ki prizadene tetivo dvoglave mečne mišice.

Najpogosteje nastane zaradi izvajanja ponavljajočega se gibanja, ki ustvarja neustrezno obremenitev na tetivo.

Pacienti občutijo bolečino in vnetje v tetivi, rdečino na koži, občasno oteklino in krepitacije (pokajoč zvok, ki se pojavi ob gibanju).

Ali ste vedeli, da se tendinitis ahilove tetive pogosteje pojavi pri ljudeh, starejših od 30 let, moških in ljudeh z anatomsko anomalijo stopala (visok stopalni lok, ploščato stopalo)?

Neustrezno zdravljenje tendinitisa vodi v kronično stanje (tendinozo), kar spodbudi degeneracijo tkiva v tetivi (posledično težja rehabilitacija).

Strokovnjaki fizioterapije pri svojem delu uporabljajo najsodobnejše naprave, kakor so globinski udarni valovi , ki so se izkazali za izredno učinkovite pri zdravljenju simptomov in hitrejšem globinskem celjenju obolelega tkiva.

Simptomi in dejavniki tveganja

Tendinitis tetive se najpogosteje občuti kot ostra bolečina, ki se poslabša med gibanjem, s povečano občutljivostjo na dotik in otečenim predelom.

Sčasoma se razvijeta tudi omejen obseg gibljivosti v sklepu in šibkejša mišična moč.

Dejavniki tveganja, ki pripomorejo k razvoju tendinitisa, so:

starost (s starostjo se naravni procesi obnavljanja tkiva zmanjšajo in hitreje se razvijejo degenerativni procesi v telesu),

(s starostjo se naravni procesi obnavljanja tkiva zmanjšajo in hitreje se razvijejo degenerativni procesi v telesu), delovno mesto (izvajanje ponavljajočih se obremenitev pri delu, na primer ob pleskanju, pisarniškem delu in pri proizvodnih delavcih),

(izvajanje ponavljajočih se obremenitev pri delu, na primer ob pleskanju, pisarniškem delu in pri proizvodnih delavcih), vsakodnevne aktivnosti (pleskanje, vrtnarjenje, kidanje snega),

(pleskanje, vrtnarjenje, kidanje snega), telesna drža (nepravilna razporeditev nateznih sil dodatno obremenjuje tkiva v telesu),

(nepravilna razporeditev nateznih sil dodatno obremenjuje tkiva v telesu), nepravilna športna tehnika in zunanje okoliščine (nepravilna obutev, trda podlaga, prekratek čas za regeneracijo).

Specialen diagnostični pregled

Začetek vsakega fizioterapevtskega zdravljenja je diagnostični pregled , na katerem se z vami najprej opravi pogovor o času trajanja težav, o tem, ali so simptomi stalno prisotni in kaj jih poslabša.

Opravi se inspekcija in palpacija obolelega področja (podroben pregled temperature, barve in potnosti kože, morebitne prisotne otekline in vidne atrofije mišičja).

Opravijo se meritve obsega sklepne gibljivosti in ocena mišične moči, vzdržljivosti ter sorazmerja (ključnega pomena je, da mišični sistem deluje pravilno in usklajeno).

Izvedejo se funkcionalni testi, ki so specifični za določeno področje, na primer ob prisotnem sumu na teniški komolec se opravi Cozenov test.

Ključnega pomena je izključitev diferencialne diagnoze (simptomi, ki so sovpadajoči z bolezenskimi stanji, kot so burzitis, artritis in raztrganina kite rotatorne manšete).

V določenih primerih se priporoča diagnostično slikanje, kot so rentgen, ultrazvok in magnetnoresonančno slikanje, kjer se oceni stanje tetive.

Sodobno fizioterapevtsko zdravljenje

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi individualni program zdravljenja, ki se posebej prilagodi glede na vaš vzrok nastanka težav, simptomov bolezni, omejitev in sposobnosti.

Celostno zdravljenje vas vodi od diagnostičnega pregleda in aktivne fizioterapije do kinezioterapevtske faze rehabilitacije in preventivnega kineziološkega programa.

Vsaka fizioterapevtska obravnava traja 90 minut, saj le tako zagotavljajo dolgoročno učinkovite rezultate.

Fizioterapevtska faza zdravljenja

Akutna fizioterapevtska faza zdravljenja zahteva uporabo terapevtskih metod in tehnik za management simptomov (zmanjšanje bolečine, otekline in vnetja) ter izvajanje progresivnega programa vadbe (za krepitev mišic in povečanje obsega gibljivosti).

Izvajajo se manualna terapija, terapija prožilnih točk in miofascialno sproščanje z namenom zmanjšanja mišične napetosti in bolečine.

V kombinaciji z manualno terapijo se izvaja instrumentalna terapija, kjer se uporabljajo najsodobnejše naprave za pospešitev celičnih procesov celjenja in regeneracije v telesu, zmanjšanje bolečine in vnetja. Uporabljajo se:

diamagnetoterapija,

TECAR terapija,

terapija z visokoenergijskim SUMMUS laserjem,

visokotonska elektroterapija HiTOP.

Ključnega pomena je izvajanje specialne terapevtske vadbe, ki je usmerjena v progresivno krepitev tetive in krepitev asimetričnih mišičnih skupin.

Ali ste vedeli, da prilagojena specialna vadba uspešno preprečuje poslabšanje patelarnega tendinitisa pri profesionalnih športnikih?

Strokovnjaki fizioterapije vam bodo svetovali in modificirali aktivnosti/obremenitve, ki se izvajajo vsakodnevno na obolelo tkivo.

Kinezioterapevtska faza zdravljenja

Po uspešno opravljeni akutni fizioterapevtski fazi zdravljenja vas strokovnjaki kineziologije vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Ključnega pomena je nadaljevanje krepitvene vadbe in vaj za pridobitev optimalne mobilnosti. Ob ustreznem napredku se začne izvajati progresivno vadbo za propriocepcijo.

Potrebna je integracija poškodovanega dela v kompleksne motorične vaje.

Postopno se začne vključevati in vzpostavljati osnovne gibalne vzorce telesa, za pravilno razporejanje sil in obremenjevanje tkiv.

Dodatno se izvaja ustrezna aktivacija in stabilizacija trupa ter postopna krepitev preostalih delov telesa.

Preventivni kineziološki program

Pacienti se po zdravljenju tendinitisa v zasebni kliniki Medicofit pridružijo preventivnemu kineziološkemu programu.

Program je ustvarjen in namenjen za preprečevanje povrnitev starih bolečin in uspešno preprečuje nastanek novih poškodb.

Pacienti si okrepijo ozdravljen predel in celotno telo, ki je maksimalno pripravljeno na vsakodnevne in nepredvidljive obremenitve.

Skrivnost uspešnega zdravljenja je v vzajemnem in aktivnem sodelovanju med pacienti in strokovnjaki klinike Medicofit, ki vas vodijo po varni in kakovostni poti do boljšega zdravja. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA.

