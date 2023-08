Bolečine v komolcu – kako jih pozdraviti s sodobno fizioterapijo?

Oglasno sporočilo

So se vam pojavile bolečine v komolcu, ki vas omejujejo pri nošnji vrečk iz trgovine, odpiranju vrat in umivanju zob? Čutite bolečine v komolcu ponoči in vam kratijo spanec?

Bolečine v komolcu so težava, ki vpliva na delovanje posameznika, saj omejujejo nemoteno izvajanje vsakodnevnih aktivnosti (pospravljanje, delo na vrtu, delo za računalnikom).

Bolečine v komolcu nastanejo zaradi travmatske poškodbe, ponavljajočih se obremenitev na komolec ali drugih sistemskih težav.

Najpogostejši vzroki za nastanek bolečih komolcev so teniški komolec, golf komolec, plezalski komolec in burzitis v komolcu.

Ali ste vedeli, da kar od 15 do 25 odstotkov svetovne populacije trpi zaradi določene oblike bolečin v komolcu?

Celostno zdravljenje bolečin v komolcu se začne z diagnostičnim pregledom, ki omogoča vpogled v vaše telo ter vzrok za nastanek bolečin in simptomov, ki so se pojavili.

Na podlagi diagnostike se zastavi individualni program fizioterapevtskega zdravljenja, ki se po uspešnem končanju nadaljuje v kineziološko in postkineziološko fazo rehabilitacije.

Kako v kliniki Medicofit vodijo pacienta od poškodbe in bolečin v komolcu do svobodnega gibanja brez bolečin in povrnitve polne funkcije komolca, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Anatomska zgradba komolca

Razumevanje anatomske zgradbe komolca pripomore k spoznanju, zakaj in kako se razvijejo bolečine v komolcu ter katere vse strukture jih povzročajo (so potencialni krivec).

Komolec je kompleksni sklep, ki je sestavljen iz treh kosti – nadlahtnice (lat. Humerus) in dveh podlahtnih kosti (lat. Radius in Ulna).

Vse kosti so obdane s sklepnim hrustancem, ki omogoča tekoče gibanje in lažji prenos obremenitev. Ob poškodbi oziroma obrabi sklepnega hrustanca nastanejo bolečine v komolcu.

Ligamenti v komolcu (medialni kolateralni ligament in lateralni kolateralni ligament) omogočajo statično stabilnost in zaustavljajo gibanje. V primeru poškodbe ali zvina ligamenta postanejo vzrok za bolečino v komolcu.

Komolec je obdan z mišicami in tetivami mišic, ki pripenjajo mišice na kost. Ekstenzorne mišice podlakti (izvajajo gib iztega) se pripenjajo na zunanjo stran komolca (lateralni epikondil) in ob vnetju tetive pride do teniškega komolca (lateralnega epikondilitisa).

Ob komolcu so tudi burse, ki si jih predstavljajte kakor mehurček, napolnjen s tekočino. Njihova funkcija je, da zmanjšujejo trenje med gibanjem. Ob vnetju burse nastanejo bolečine v komolcu in razvije se burzitis.

Vzroki za bolečine v komolcu

Ključnega pomena je skozi diagnostični pregled odkriti vzrok za nastanek bolečin v komolcu.

V kliniki Medicofit so specialisti za zdravljenje bolečin v komolcu in najpogostejši vzroki, ki jih dolgoročno uspešno zdravijo, so teniški komolec, golf komolec, plezalski komolec in burzitis v komolcu.

Teniški komolec

Teniški komolec (lateralni epikondilitis) je preobremenitvena poškodba, ki prizadene skupno tetivo ekstenzornih (iztegovalk) mišic podlakti, ki se pripenjajo na zunanjo stran komolca (lateralni epikondil).

Nastane zaradi ponavljajočih se obremenitev, ki se izvajajo na tetivo mišic (vsakodnevne obremenitve, delovni pogoji, šport). Teniški komolec nastane, kadar je hitrost samoobnavljanja tkiva manjša kakor hitrost obremenitev, ki se izvajajo nanjo.

Tipični simptomi so bolečina v komolcu, prisotno vnetje, zmanjšanja mišična moč, izguba moči oprijema, zmanjšan obseg gibljivosti in občasna oteklina.

Najpogosteje prizadene paciente, ki izvajajo poklice avtomehanika, proizvodnega delavca in pisarniškega delavca.

Ali ste vedeli, da teniški komolec prizadene, kar od enega do tri odstotke svetovne populacije? Teniški komolec je najpogostejša preobremenitvena poškodba komolca .

Celostno zdravljenje teniškega komolca se zastavi na podlagi diagnostičnega pregleda. Fizioterapevtsko zdravljenje zajema:

specialno individualno vadbo (krepitvena vadba za iztegovalke prstov in zapestja s poudarkom na ekscentričnih kontrakcijah),

(krepitvena vadba za iztegovalke prstov in zapestja s poudarkom na ekscentričnih kontrakcijah), instrumentalno fizioterapijo (globinski udarni valovi, LASER terapija, TECAR terapija, elektrostimulacija HiTOP ) in

(globinski udarni valovi, LASER terapija, TECAR terapija, elektrostimulacija ) in manualno terapijo .

Golf komolec

Golf komolec (medialni epikondilitis) je preobremenitvena poškodba komolca, ki prizadene skupno tetivo flektornih (upogibalk) mišic podlakti, ki se pripenjajo na notranjo stran komolca (medialni epikondil).

Nastane zaradi preobremenitve tetive mišic in se pojavi redkeje v primerjavi s teniškim komolcem (zgolj pri od devetih do 20 odstotkih vseh epikondilopatij). Najpogosteje se pojavi pri pacientih, ki opravljajo poklic vodovodnega inštalaterja, monterja, mesarja in mizarja.

Glavni simptomi so bolečina na notranji strani komolca, ki pogosto izžareva proti zapestju ali proti rami. Čez čas se pojavita tudi zmanjšana mišična moč in zmanjšan obseg gibljivosti v komolcu.

Fizioterapevtsko zdravljenje golf komolca vključuje kombinacijo izvajanja manualne terapije, uporabe najsodobnejših aparatur in kinezioterapije (specialna terapevtska vadba, osredotočena na krepitveno vadbo fleksorjev (upogibalk) in pronatorske (dlan, obrnjena proti tlom) mišice zapestje).

Ali ste vedeli, da se večina primerov golf komolca uspešno pozdravi s sodobnim fizioterapevtskim zdravljenjem?

Celostno zdravljenje bolečin v komolcu

Celostno zdravljenje bolečin v komolcu zajema sodelovanje strokovnjakov s področja fizioterapevtske diagnostike, ortopedske fizioterapije in ortopedske kineziologije.

Strokovnjaki fizioterapije z vami izvajajo aktivno fizioterapijo, pri kateri je pacient aktivno vključen v proces zdravljenja.

Vsak pacient ima 90-minutno individualno obravnavo, ki zajema 60-minutno individualno delo s strokovnjakom fizioterapije in kasneje s strokovnjakom kineziologije ter 30-minutno instrumentalno terapijo.

Diagnostika

Vsako uspešno zdravljenje bolečin v komolcu se začne s specialnim diagnostičnim pregledom, ki omogoča vpogled v vzrok nastanka bolečin, simptomov, omejitev in sposobnosti pacienta.

Diagnostika se začne z uvodnim pogovorom (poglobljeno anamnezo), pri katerem vas povprašajo, kdaj so se težave začele, s kakšnimi stvarmi se ukvarjate vsakodnevno (npr. ponavljajoči se gibi), ocenite svojo bolečino in poveste, ali so prisotne še kakšne druge bolezni.

Klinični pregled se nadaljuje v inspekcijo in palpacijo, kjer diagnostik oceni prisotno oteklino in vnetje, vidno atrofijo mišic, barvo in temperaturo kože.

Opravijo meritve gibljivosti v komolcu in meritve mišične moči (ali so odstopanja od normativov pri moči in vzdržljivosti, kakšna je medmišična koordinacija in razmerje).

Opravijo specifične teste, ki preverijo točno določeno strukturo v komolcu, npr. Mills test, kjer diagnostik pasivno premakne dlan v gib iztega in prosi pacienta, naj se mu upre (v primeru bolečine v komolcu je test pozitiven).

Opravi se ocena obremenilne kapacitete komolca (sposobnost komolca prenašanja obremenitev, ki je ponavadi premajhna ali previsoka).

V določenih primerih se priporoča slikovno diagnostično slikanje z namenom dodatne potrditve diagnoze in ovržbe diferencialne diagnoze (poškodbe, ki imajo podobne simptome).

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi individualni fizioterapevtski program, ki je prilagojen vsakemu pacientu posebej.

Specialna fizioterapija

Strokovnjaki fizioterapije se v akutni fazi zdravljenja osredotočijo na kontrolo simptomatike in aktivno zmanjšajo bolečino v komolcu, zmanjšajo vnetje in oteklino, povečajo sklepno gibljivost ter povečajo mišično moč.

Pri svojem delu izvajajo manualno terapijo, terapijo prožilnih točk, sklepno mobilizacijo in miofascialno sproščanje, ki zmanjša mišično napetost in bolečino v komolcu ter poveča sklepno gibljivost.

Fizioterapevtsko zdravljenje golf komolca zajema izvajanje manualne terapije za zmanjšanje mišične napetosti v fleksorjih (upogibalkah) zapestja in povečanje gibljivosti v komolcu.

Manualna terapija se izvaja v kombinaciji z instrumentalno fizioterapijo, pri kateri uporabljajo najsodobnejše naprave za spodbujanje celjenja tkiva, hitrejši celični metabolizem in aktivacijo naravnih procesov celjenja v telesu:

TECAR WINTECARE terapija na področju komolca (v primeru burzitisa se izvaja atermično – brez toplote),

na področju komolca (v primeru burzitisa se izvaja atermično – brez toplote), visokoenergijski SUMMUS laser na področju obolelega tkiva (npr. zunanji del komolca pri teniškem komolcu),

na področju obolelega tkiva (npr. zunanji del komolca pri teniškem komolcu), ESW stolp z radialnimi in fokusnimi globinskimi udarnimi valovi na področju komolca in mišic podlahti,

na področju komolca in mišic podlahti, visokotonska elektrostimulacija HiTOP.

Terapija z globinskimi udarnimi valovi se je izkazala za izredno učinkovito pri zdravljenju teniškega in golf komolca, saj s svojim delovanjem ponovno poškoduje obolelo tkivo in ga spodbudi k hitrejšemu celjenju.

Izvaja se specialna fizioterapevtska vadba, pri kateri je primarni cilj povečati mišično moč, vzpostaviti ustrezno obremenilno kapaciteto komolca in pravilno mišično razmerje (npr. pri fizioterapevtskem zdravljenju teniškega komolca se izvaja krepitvena vadba za ekstenzorje (iztegovalke) zapestja).

Kineziologija

Po uspešno končani fizioterapevtski fazi se zdravljenje nadaljuje v kineziološko fazo , pri kateri vas strokovnjaki kineziologije vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Specialni kineziološki program po fizioterapiji teniškega komolca zajema nadaljnjo krepitev ekstenzorjev (iztegovalk) zapestja in aktivno odpravljanje mišičnega deficita med obema komolcema, medtem ko se pri golf komolcu osredotoča na krepitev fleksorjev (upogibalk) in pronatorjev (gib, kjer je dlan obrnjena proti tlom) zapestja.

Z napredkom pacienta se progresivno stopnjuje vključevanje obolelega predela (komolca) v zahtevnejše motorične naloge.

Aktivno se začne izvajati proprioceptivno vadbo (zaznavanje v prostoru) in vključevati preostale dele telesa v specialno vadbo.

Pred koncem zdravljenja se izvede aplikacija testne baterije za komolec, ki prikaže podatke o gibalni učinkovitosti in sposobnosti prenašanja vsakodnevnih obremenitev.

Postkineziološki program

Po uspešno končanem zdravljenju bolečin v komolcu se pacienti udeležijo posebnega postkineziološkega programa, ki so ga pripravili v kliniki zasebne fizioterapije Medicofit .

Namen specialnega postkineziološkega programa je uspešno preprečiti ponoven pojav bolečin v komolcu ter zaustaviti nastanek novih poškodb in bolečin.

Preventivni kineziološki programi vas aktivno pripravljajo na vsakodnevne in nepredvidljive obremenitve, ki se izvajajo na komolec in celotno telo.

V kliniki Medicofit verjamemo v celostno zdravljenje, zato vas vodijo od fizioterapevtske diagnostike do ortopedske fizioterapije in ortopedske kineziologe ter vašemu komolcu povrnejo polno moč, gibalno funkcijo in odpornost. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA BREZ BOLEČIN!

