Pozdravite kalcinacijo v rami brez operacije!

Oglasno sporočilo

Foto: Medicofit

Kalcinacija rame ali kalcifični tendinitis je bolezensko stanje, ki prizadene tetive mišic okoli ramenskega sklepa. Kalcij v rami se nabira v tetivah mišic, ki izvajajo gibanje.

Tipičen simptom je bolečina v rami , ki se stopnjuje z aktivnostjo in je prisotna ponoči. Bolečine v rami spremlja tudi omejen obseg gibljivosti, ki pogosto preprečuje dvig roke nad horizontom oči.

Kalcinacija v rami nastane zaradi ponavljajočih se obremenitev, degenerativnih sprememb, starosti, spola ali kot sekundarna posledica primarne bolezni.

Ali ste vedeli, da je ključnega pomena pravočasno zdravljenje kalcija v rami, saj s tem preprečimo nastanek kroničnih težav in poslabšanje bolezenskega stanja?

Celostno zdravljenje v kliniki Medicofit se izvaja v štirih fazah, ki so razdeljene na diagnostični pregled, akutno fizioterapijo, postakutno kineziologijo in postkineziologijo.

Kako v kliniki Medicofit vodijo paciente od kalcinacije v rami do svobodnega gibanja brez bolečin in vašemu ramenu povrnejo polno moč in gibalno funkcijo, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Kaj je kalcinacija v rami?

Kalcinacija v rami (ali kalcifični tendinitis) je bolezensko stanje, pri katerem se kalcijevi kristali nabirajo v tetivah mišic rotatorne manšete.

Rotatorna manšeta je skupina mišic (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis), ki obdajajo ramenski sklep ter so odgovorne za dinamično stabilnost in gibanje.

Kalcinacija se najpogosteje razvije na tetivi mišice, ki jo imenujemo supraspinatus (približno 1,5-2 cm od mesta, kjer se pripenja na nadlahtno kost).

Foto: Medicofit

Kalcifični tendinitis razvrščamo v tiho kalcinirajočo fazo (v kateri prihaja do odlaganja kalcijevih kristalov, vendar pacient še ne občuti simptomov), akutno bolečinsko fazo (v kateri se občuti močna bolečina zaradi vnetnih procesov, ki nastanejo, kadar telo ni sposobno reabsorbirati kalcijevih kristalov) in mehansko bolečinsko fazo (v kateri se akutno vnetje umiri, vendar je bolečina prisotna zaradi mehanskega pritiska kalcinacije v tetivi).

Točen razlog, zakaj se začne kalcij nabirati v tetivi, nam je trenutno še nepoznan, vendar na njegov razvoj vplivajo ponavljajoča se gibanja, ki obremenjujejo tkivo, in degenerativne spremembe v tetivi.

Prav tako na njegov razvoj vplivajo starost (najpogosteje se razvije med 30. in 50. letom), spol (pogostejši je pri ženskah) in sekundarne bolezni (kot je sladkorna bolezen).

Ali ste vedeli, da se kalcinacija pogosteje pojavi v desni rami kakor v levi? Pri približno desetih odstotkih pacientov se pojavi sočasno v obeh ramenih.

Kako prepoznamo kalcinacijo v rami?

Najpogostejši simptom kalcinacije je bolečina v rami, ki se sčasoma in z aktivnostjo stopnjuje. Značilno je, da je prisotna ponoči, zaradi česar se pacienti večkrat zbudijo, zmanjšuje jim kakovost spanca.

Pacienti opisujejo občutek zakrčenosti v rami in omejeno gibljivost, kar onemogoča izvajanje vsakodnevnih aktivnosti (urejanje pričeske, oblačenje, pospravljanje itd.).

Skupaj z omejeno gibljivostjo se razvije mišična šibkost, ki dodatno otežuje izvajanje vsakodnevnih aktivnosti (npr. dvigovanje težkih predmetov, nošenje vrečke iz trgovine itd.).

Občasno se pojavita oteklina v ramenskem sklepu in krepitacija (občutek preskakovanja in pokanja v ramenu).

Ali ste vedeli, da vam diagnozo kalcinacije v rami lahko postavi zgolj specialist medicine?

Sodobno fizioterapevtsko zdravljenje kalcinacije v rami

Celostno zdravljenje v kliniki Medicofit se začne z diagnostičnim pregledom in akutno fizioterapijo ter nadaljuje v postakutno kineziologijo in postkineziologijo.

Izvaja se aktivna fizioterapija , pri kateri je vsak pacient aktivno vključen v proces zdravljenja in se na njem ne izvaja zgolj pasivna fizioterapija.

Dolgoročno učinkovite rezultate zdravljenja dosegajo z individualno obravnavo vsakega pacienta, ki ima 60-minutno terapijo s fizioterapevtom in kasneje specialno vadbo s kineziologom ter 30-minutno instrumentalno terapijo.

Ključnega pomena je zdravljenje vzroka nastanka kalcinacije v rami, ne zgolj simptomov, namreč pri zdravljenju simptomov se pozdravi bolečina in poveča gibljivost, vendar se razlog nastanka ne odpravi.

Ali ste vedeli, da je, kadar se ne odpravi vzroka, možnost nastanka ponovnega pojava kalcinacije v rami veliko večja?

Foto: Medicofit

Diagnostika

Vsako fizioterapevtsko zdravljenje in rehabilitacija se začneta z diagnostičnim pregledom, pri katerem fizioterapevt diagnostik pridobi vpogled v funkcionalno stanje vašega telesa.

Pregled se začne z uvodnim pogovorom oziroma poglobljeno anamnezo, pri kateri se pridobi podatke o času trajanja vaših težav, prisotnih simptomih, oceni bolečine in morebitnih drugih prisotnih boleznih.

Diagnostični pregled se nadaljuje z inspekcijo ramenskega obroča (barva kože, temperatura in potnost kože, vidno prisotna atrofija mišic, ali je prisotna oteklina) ter palpacijo ramena (občutljivost na dotik).

Izvedejo se pasivne meritve gibljivosti, pri katerih diagnostik izvede gib, in aktivne meritve gibljivosti, pri katerih izvedeti gib sami.

Opravijo se meritve mišične moči, pri katerih se ocenijo mišična moč, vzdržljivost in razmerje v medmišičnem delovanju.

Oceni se obremenilna kapaciteta ramenskega sklepa (sposobnost ramena, da prenaša vsakodnevne obremenitve - lahko je premajhna, ustrezna ali previsoka).

Priporoča se izvedba specialnega diagnostičnega slikanja, kot so rentgen (omogoča določitev lokacije, velikosti in oblike kalcijevega depozita v tkivu), ultrasonografska preiskava (deluje na podlagi zvočnih valov, ki ustvarijo sliko in prikažejo lokacijo ter velikost kalcijevega depozita v tkivu) ali magnetnoresonančno slikanje (omogoča podroben vpogled v mehko tkivo in morebitno škodo, ki je nastala zaradi kalcinacije).

Foto: Medicofit

Akutna fizioterapija

Strokovnjaki fizioterapije v primarni fazi izvajajo kontrolo simptomatike, pri kateri aktivno zmanjšajo bolečino v rami, zmanjšajo morebitno prisotno vnetje in oteklino, povečajo obseg gibljivosti v rami in povečajo mišično moč.

Izvajajo manualno terapijo, terapijo prožilnih točk in sklepno mobilizacijo z namenom sproščanja prenapete muskulature, zmanjšanja bolečine v rami in povečanja gibljivosti.

Izvaja se instrumentalna fizioterapija, pri kateri se uporablja najsodobnejše naprave, ki vplivajo na celični metabolizem, pospešijo naravne procese celjenja v telesu in zmanjšajo bolečino. Uporablja se:

terapijo TECAR WINTECARE (globinsko se segreje tkivo, pospeši se prekrvavitev in zmanjša se bolečino),

(globinsko se segreje tkivo, pospeši se prekrvavitev in zmanjša se bolečino), terapija z udarnimi globinskimi valovi (ki z zvočnimi valovi vplivajo na kalcinat in ga "razbijajo"),

(ki z zvočnimi valovi vplivajo na kalcinat in ga "razbijajo"), visokoenergijski laser SUMMUS (vpliva na hitrejše celjenje brazgotin),

(vpliva na hitrejše celjenje brazgotin), visokotonska elektrostimulacija HiTOP (aktivno zmanjšuje bolečino).

V kombinaciji z manualno terapijo in instrumentalno fizioterapijo se izvaja specialna fizioterapevtska vadba, usmerjena v izboljšanje gibljivosti v ramenu in krepitev mišic rotatorne manšete.

Ključnega pomena je vzpostavitev zadostne obremenilne kapacitete v ramenu in pravilnega medmišičnega razmerja.

Foto: Medicofit

Postakutna kineziologija

Po uspešno končani fazi aktivne fizioterapije vas prevzamejo strokovnjaki kineziologije, ki vas vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Specialna kineziološka vadba je usmerjena v krepitev mišic rotatorne manšete in oblopatičnih mišic v vseh smereh gibanja.

Vadba se izvaja progresivno od izometrične faze (pri kateri se krepi mišica brez izvajanja giba) do ekscentrične (krepitev med izvajanjem gibanja, pri katerem se mišica podaljšuje) in koncentrične faze (krepitev med izvajanjem gibanja, pri katerem se mišica krči).

Skozi izvajanje specialne kineziološke vadbe se odpravi vsak primanjkljaj moči mišic rotatorne manšete in doseže popolno simetrijo medmišičnega delovanja.

Pomembno je izvajati vadbo, ki poveča gibljivost v ramenu in izboljša proprioceptivne sposobnosti ramena (sposobnost zaznave v prostoru).

Ob zadostnem napredku se začne vključevati obolelo ramo v kompleksnejšo motorično izvedbo vadbe in postopno vračati k izvajanju osnovnih krepitvenih vaj za vse telo.

Pred koncem zdravljenja se izvede aplikacija TESTNE BATERIJE za ramenski sklep, ki prikaže gibalno učinkovitost in pripravljenost ramena na vsakodnevne obremenitve.

Foto: Medicofit

Postkineziološki program

V kliniki Medicofit so pripravili tudi postkineziološki program, ki se ga udeležijo pacienti po fizioterapevtskem zdravljenju kalcinacije v rami.

Postkineziološki program je sestavljen iz krepitvene vadbe, ki preprečuje ponovni pojav starih bolečin in morebitni pojav novih.

Postkineziološki program vas aktivno pripravlja na vsakodnevne in nepredvidljive obremenitve na ramo in celotno telo.

Ker verjamejo v celostno zdravljenje, vas vodijo od kalcinacije v rami do svobodnega gibanja brez bolečin in vašemu ramenu povrnejo polno odpornost. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA!

Viri:

Darrieutort-Laffite, C., Blanchard, F., & Le Goff, B. (2018). Calcific tendonitis of the rotator cuff: From formation to resorption. Joint bone spine, 85(6), 687–692. https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2017.10.004. ElShewy MT. Calcific tendinitis of the rotator cuff. World J Orthop. 2016 Jan 18;7(1):55-60. doi: 10.5312/wjo.v7.i1.55. PMID: 26807357; PMCID: PMC4716572. Kim MS, Kim IW, Lee S, Shin SJ. Diagnosis and treatment of calcific tendinitis of the shoulder. Clin Shoulder Elb. 2020 Nov 27;23(4):210-216. doi: 10.5397/cise.2020.00318. PMID: 33330261; PMCID: PMC7726362. Umamahesvaran B, Sambandam SN, Mounasamy V, Gokulakrishnan PP, Ashraf M. Calcifying Tendinitis of Shoulder: A Concise Review. J Orthop. 2018 May 20;15(3):776-782. doi: 10.1016/j.jor.2018.05.040. PMID: 29946204; PMCID: PMC6014564.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT D.O.O.