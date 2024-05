Operacija hrbtenice, kaj morate nujno vedeti?

Foto: Medicofit

Nekirurške konservativne metode zdravljenja v akutni fazi zahtevajo analgetično podporo proti bolečinam, prilagoditev dnevnih aktivnosti, potreben čas za rehabilitacijo ter priporočajo fizioterapijo. Pri tem je nujno, da rehabilitacija zajema najsodobnejšo instrumentalno terapijo, izkušenega fizioterapevta z znanjem različnih manualnih tehnik, terapevtskih vaj ter je individualno prilagojena težavam vsakega posameznika posebej.

Če se težave kljub strokovni, individualni, posamezniku prilagojeni fizioterapevtski obravnavi, ki traja vsaj od treh do šestih mesecev ne popravljajo, je pri posameznikih, ki imajo simptome zaradi ožjega hrbteničnega kanala ( stenoza ), ki povzroča težave s hojo (nevrogena klavdikacijska razdalja) ali pritiskom na živčno korenino (hernia disci), ki povzroča pomembno zmanjšano funkcijo in mišično zmogljivost v roki ali nogi, bolečino v hrbtu zaradi segmentne nestabilnosti (mehanična bolečina), smiselno razmisliti o možnostih operativnega posega. Pred kirurškim zdravljenjem so ena možnost še še spinalne injekcije, kot sta epiduralna ali fasetna blokada.

Pomembno se je zavedati, da je bolečina v hrbtenici resno stanje, ki med rehabilitacijo od strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem posameznika z bolečino v hrbtenici (fizioterapevti, kineziologi, danes tudi nekateri osebni trenerji), zahteva nujno prepoznavanje urgentnih stanj, ki se lahko se pojavijo kadarkoli med rehabilitacijo in zahtevajo takojšnjo kirurško obravnavo.

Med ta stanja spadata prepoznavanje nevroloških senzoričnih in motoričnih izpadov, prepoznavanje sindroma caude equina, kjer pritisk na živčne korenine lahko vodi tudi do trajnih sfinkterskih motenj in je potrebna takojšna kirurška obravnava (znotraj osmih ur od nastanka sfinkterskih težav)!

Kaj sodi k dobri konservativni fizioterapevtski obravnavi pred operativnim posegom?

Pri obravnavi težav s hrbtenico vaš rezultat zdravljenja ni odvisen le od izbora fizioterapevtske klinike, ampak je pomembno, da boste pri zdravljenju aktivno sodelovali! Fizioterapija v akutni fazi, vključujoč terapevtsko vadbo, velja za ključni del zdravljenja vaših težav s hrbtenico. V Medicofit kliniki poskrbimo, da je fizioterapevtski program individualno prilagojen vašemu vzroku bolečine, omejitvam in sposobnostim. Naši strokovnjaki izvajajo manualno terapijo in sklepno mobilizacijo za izboljšanje gibljivosti hrbtenice. Za zmanjšanje mišične napetosti paravertebralne muskulature in bolečine pa uporabljamo miofascialno sproščanje in terapijo prožilnih točk.

S sodobnimi instrumentalnimi terapijami, med katere prištevamo terapijo TECAR WINTERCARE , visokoenergijski laser SUMMUS, globinske udarne valove ESWT, diamagnetoterapijo PERISO, visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP, aktivno zmanjšujemo bolečine ter pospešujemo naravne procese celjenja in regeneracije.

Prav tako vam nudimo nasvete o preprečevanju ponovitve težav, poskrbimo za izboljšanje vaše telesne drže med dnevnimi aktivnostmi in se z vami pogovorimo o prilagoditvah delovnega okolja. Ob vašem napredku vas usmerimo k našim specialistom kineziologom, ki vam bodo pomagali pri aktivnejšem življenju!

Foto: Medicofit

Kaj lahko storite sami, da izboljšate verjetnost uspeha kirurškega posega?

Če aktivno zdravljenje, ki vključuje konservativne metode in spinalne injekcije, ne prinaša zadovoljivih rezultatov, je potreben kirurški poseg hrbtenice. Posledično to v posamezniku vodi do občutka nervoze, vznemirjenosti ter prestrašenosti, zato je pomembno, da izberete primernega kirurga in pridobite vse za vas pomembne informacije.

Vaš kirurg vam bo predstavil koristi, alternative in tveganja operacije. Potencialne koristi operacije morajo presegati morebitna osebna tveganja. Pred operativnim posegom smo za vas pripravili dejavnike, s katerimi lahko sami pozitivno vplivate na uspešnost izzida kirurškega zdravljenja.

Redna telesna aktivnost pred operativnim posegom (ključnega pomena je za splošno zdravje organizma, dobro počutje in razpoloženje, prav tako pa aerobna fizična vzdržljivost pomembno vpliva na zmanjšanje tveganj drugih kardiovaskularnih bolezni).

(ključnega pomena je za splošno zdravje organizma, dobro počutje in razpoloženje, prav tako pa aerobna fizična vzdržljivost pomembno vpliva na zmanjšanje tveganj drugih kardiovaskularnih bolezni). Zdrava telesna teža (ohranjanje zdrave teže prispeva k splošnemu zdravju ter vodi v boljše kirurške rezultate. Če imate prekomerno telesno težo, vam bo kirurg morda naročil, da shujšate, preden se lahko začne postopek. Debelost lahko vodi v neželene kirurške rezultate in postoperativne zaplete, nekateri od teh so lahko resni, kot so pljučna embolija, krvni strdki, infekcija rane).

(ohranjanje zdrave teže prispeva k splošnemu zdravju ter vodi v boljše kirurške rezultate. Če imate prekomerno telesno težo, vam bo kirurg morda naročil, da shujšate, preden se lahko začne postopek. Debelost lahko vodi v neželene kirurške rezultate in postoperativne zaplete, nekateri od teh so lahko resni, kot so pljučna embolija, krvni strdki, infekcija rane). Vpliv hrane (seveda je zaradi bolečin v hrbtu ali nogah samo z vadbo težje doseči želeno izgubo telesne teže. V tem primeru sta za vas priporočljiva obisk pri nutricionistu, da ustvarite načrt prehrane, in redna vodena obravnava, kinezioterapevtska vadba, ki je usmerjena v dlje časa trajajoče manj obremenilne vaje – na primer uporaba sobnega kolesa, vadba v vodi, plavanje).

(seveda je zaradi bolečin v hrbtu ali nogah samo z vadbo težje doseči želeno izgubo telesne teže. V tem primeru sta za vas priporočljiva obisk pri nutricionistu, da ustvarite načrt prehrane, in redna vodena obravnava, kinezioterapevtska vadba, ki je usmerjena v dlje časa trajajoče manj obremenilne vaje – na primer uporaba sobnega kolesa, vadba v vodi, plavanje). Sladkorna bolezen (vsaka operacija prinaša svoja tveganja, če imate sladkorno bolezen, še toliko večja, saj imate večje tveganje za srčno-žilne zaplete, okužbo in težave pri celjenju ran. Idealno bi bilo, da je raven vašega A1C pred operacijomanjša od 7,5).

(vsaka operacija prinaša svoja tveganja, če imate sladkorno bolezen, še toliko večja, saj imate večje tveganje za srčno-žilne zaplete, okužbo in težave pri celjenju ran. Idealno bi bilo, da je raven vašega A1C pred operacijomanjša od 7,5). Kajenje (uporaba tobaka ali nikotinskih izdelkov lahko privede do večjih možnosti kirurških zapletov, kot so težave pri celjenju ran in krvni strdki).

Foto: Medicofit

Pogosti dvomi in vprašanja posameznikov pred operativnimi posegi

1. Koliko podobnih operacij ste že izvedli? Izkušnje in strokovnost so ključne pri izbiri kirurga. Čeprav morda ne more zagotoviti točnega števila operacij v celotni karieri, vam lahko pove, koliko podobnih operacij je opravil v zadnjem tednu ali mesecu. Pri izbiri kirurga iščite specialista za vašo težavo, ki redno izvaja želeni postopek.

2. Ali bo moj kirurg užaljen, če poiščem drugo mnenje? Nikoli se ne počutite slabo zaradi iskanja dodatnega mnenja o svojem zdravju. Pridobivanje drugega ali tretjega mnenja lahko potrdi najboljšo pot pri vaših odločitvah in vam pomaga počutiti se udobneje.

3. Kakšni so cilji moje operacije? Pogovorite se s kirurgom o tem, kaj lahko pričakujete od operacije in česa ne. To vam bo pomagalo razumeti, kaj pričakovati od posega in kako oceniti uspeh operacije.

4. Ali bom še vedno čutil bolečino po operaciji? Po operaciji je pričakovati nekaj bolečine na mestu posega, vendar je ta običajno manjša od bolečine, ki ste jo čutili pred operacijo. Vaše bolečine bodo ustrezno obvladovane v bolnišnični oskrbi.

5. Ali bom v prihodnosti potreboval še eno operacijo hrbta? Možnost nadaljnjih operacij je odvisna od vašega individualnega stanja. Nekateri bolniki dolgo časa občutijo olajšanje, drugi morda potrebujejo nadaljnje posege zaradi degenerativnih procesov.

6. Koliko pomoči bom potreboval po operaciji? Potrebna pomoč po operaciji je odvisna od vrste posega in vašega stanja. Kirurg, fizioterapevti in medicinske sestre vam bodo pred operacijo dali priporočila za uspešno okrevanje.

7. Kako bo potekala moja nadaljnja rehabilitacija? Rehabilitacija je odvisna od vašega posega in fizičnega stanja. Pred operacijo se pogovorite s kirurgom in fizioterapevti o načrtu rehabilitacije ter času okrevanja.

Foto: Medicofit

Kaj me čaka po operativnem posegu?

Ne glede na vrsto posega je vsaj v prvih 14 dneh po operativnem posegu potrebna pravilna oskrba kirurške rane, da se ne bi okužila, kar bi lahko posledično zelo podaljšalo zdravljenje.

Pacienti po najpogostejših operativnih posegih, kot je odstranitev dela medvretenčne ploščice ( hernia disci ) ali širitve (dekompresija) hrbteničnega kanala (stenoza), kirurško kliniko zapustijo že isti ali naslednji dan.

Zdraviliško zdravljenje pri takšnih posegih je predvideno po približno štirih tednih. Večji posegi, kot je zatrditev vretenc, zahtevajo daljše obdobje hospitalizacije, prav tako je zdraviliško zdravljenje zamaknjeno za približno tri mesece po operativnem posegu.

Ali ste vedeli, da se rehabilitacija, ko zapustite zdravilišče, še zdaleč ne zaključi? Vsem pacientom po zaključku zdraviliške obravnavamo še strukturirano fizioterapijo v obdobju vsaj enega leta.

Pomembno se je zavedati, da je zdraviliško zdravljenje namenjeno le zgodnji rehabilitaciji zato je od posameznikov pomembno, da pridejo v zdravilišče kondicijsko dobro pripravljeni.

Omeniti velja dejstvo, da je posameznikom, ki so pred operativnim posegom opravljali fizioterapevtske obravnave, veliko lažje tudi po operativnem posegu. Predhodno se spoznajo z vajami, ki so prav tako nujno potrebne po operativnem posegu, pridobijo pomembne informacije glede dovoljenih aktivnosti po posegu.

Pri posameznikih, pri katerih je operativni poseg neizbežen, si kot najpomembnejšo stvar štejemo, da jih v Medicofit kliniki skozi dobro konservativno obravnavo dobro psihično in fizično dobro pripravimo na operativni poseg, kar je ključnega pomena za občutno lažjo in hitrejšo rehabilitacijo po posegu.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT.