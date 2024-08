Nasveti, ki vam bodo pomagali pri lajšanju menstrualnih krčev

Ko gre za lajšanje menstrualnih krčev, mnoge ženske poznajo klasične metode, kot so uporaba toplote, tablete in počitek. Vendar pa obstajajo tudi manj znani triki in nasveti, ki bodo prav tako učinkovito pomagali pri ublažitvi bolečine. V nadaljevanju vam razkrijemo nekaj načinov, ki vam bodo vsekakor pomagali v tem delu meseca.

Kalij ima pri lajšanju krčev pomembno vlogo

Kalij je mineral, ki pomaga uravnavati ravnovesje tekočin in mišično funkcijo v telesu. Nizek vnos kalija lahko poveča tveganje za krče. Živila, bogata s kalijem, kot so banane, avokado, sladek krompir in špinača, lahko pomagajo zmanjšati intenzivnost krčev. Uživajte živila, bogata s kalijem, pred in med menstruacijo in opazili boste spremembe.

Refleksoterapija stopal je metoda, ki bo zagotovo pomagala

Refleksoterapija je tehnika, ki vključuje pritisk na določene točke na stopalih, ki so povezane z različnimi deli telesa. Obstajajo točke na stopalu, ki so neposredno povezane z maternico in jajčniki, in masiranje teh točk lahko pomaga zmanjšati menstrualne krče. Ena od teh točk je na notranji strani stopala, nad lokom. Poskusite z nežnim pritiskom in krožnimi gibi masirati to območje in s tem ublažiti menstrualne bolečine.

Bolečine med menstruacijo so zelo neprijetne, zato je dobro vedeti, kako si lahko pomagate. Foto: Shutterstock

Eterična olja vmasirajte v spodnji del hrbta

Medtem ko je masaža trebuha z eteričnimi olji dobro poznana, lahko prav tako pomaga masaža spodnjega dela hrbta. Eterična olja, kot so rožmarin, sivka in žajbelj, imajo pomirjujoče in protivnetne lastnosti. Zmešajte nekaj kapljic eteričnega olja z na primer kokosovim oljem in ga nežno vmasirajte v spodnji del hrbta. Ta tehnika lahko pomaga sprostiti mišice in olajša pritisk na živce, kar posledično vodi do zmanjšanja krčev.

Akupresurne zapestnice ne pomagajo le za slabost pri vožnji, temveč tudi pri menstruaciji

Akupresurne zapestnice, ki jih pogosto uporabljamo za lajšanje slabosti pri vožnji, so lahko koristne tudi pri menstrualnih krčih. Te zapestnice delujejo tako, da pritiskajo na točko P6 na zapestju, ki je povezana s sproščanjem bolečine in uravnavanjem hormonov. Nošenje takšne zapestnice med menstruacijo lahko pomaga zmanjšati intenzivnost krčev.

Preden se odločite za tablete, poskusite naravne načine za blaženje krčev. Foto: Shutterstock

Fermentirana živila za uravnavanje hormonov

Fermentirana živila, kot so kimči, kefir, kislo zelje in kombuča, so bogata s probiotiki, ki lahko pozitivno vplivajo na prebavo in ravnovesje hormonov. Uravnotežen mikrobiom v črevesju lahko prispeva k boljši presnovi estrogena, kar lahko zmanjša bolečino in vnetje med menstruacijo. Vključite fermentirano hrano v svojo prehrano in opazili boste spremembe na več različnih področjih v telesu.

Vizualizacija in mentalno sproščanje

Vizualizacija je tehnika, kjer si predstavljate prijeten in sproščujoč scenarij, ki vam pomaga odvrniti misli od bolečine. To lahko vključuje predstavljanje mirnega kraja, kot je plaža ali gozd, ali pa si predstavljate, kako se vaša bolečina postopoma zmanjšuje. Kombinacija vizualizacije in globokega dihanja lahko bistveno prispeva k zmanjšanju občutka bolečine, zato vsekakor preizkusite to metodo.

