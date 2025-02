Neverjetni prizori v Montrealu! Žvižgi ob ameriški himni, pretepi in zmaga ZDA. #video

Severnoameriška hokejska liga NHL trenutno počiva zaradi turnirja štirih narodov, ki je zamenjal tekmo zvezd. V soboto je bil v Montrealu na sporedu tradicionalen derbi med Kanado in ZDA, državama, ki imata v zadnjem času tudi politična nesoglasja, obeležili pa so ga žvižgi ob ameriški himni, pretepi na igrišču in zmaga ZDA s 3:1.

Žvižgi ameriški himni so po izvolitvi Donalda Trumpa postali stalnica na tekmah lige NHL, tokrat pa so bili ob prisotnosti kanadskega premiera Justina Trudeauja še posebno glasni.

Canada booed the American anthem 🏒



US would go on to win the game 3-1 🇺🇸pic.twitter.com/QqmsHBOkXw — OutKick (@Outkick) February 16, 2025

Napetost se je prenesla tudi na led, kjer so se merili tradicionalni tekmeci. Tako je v kratkem času prišlo do treh telesnih spopadov, ob glasnih vzklikih sta pesti najprej zavihtela Kanadčan Brandon Hagel in Američan Matthew Tkachuk, nato je na sceno stopil Matthewjev brat Brady, ki se je stepel s Samom Bennettom, za konec sta se spopadla še Colton Parayko in J. T. Miller.

Junak tekme, ki nikakor ni bila revialna, je bil Jake Guentzel, dosegel je dva gola, enega je k zmagi v prazno mrežo prispeval Dylan Larkin. Za Kanadčane je mrežo zatresel Connor McDavid.

Canada boos the US anthem.



Three fights in first nine seconds.



Massive hits.



🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸

pic.twitter.com/rSqIOBf0o4 — Will Cain (@willcain) February 16, 2025

"Tekma je bila ena najboljših izkušenj v mojem življenju. Izstopala je po kakovosti in tudi po emocijah. Lepo je, da smo vse to kronali z zmago. A nismo še končali, želimo zmagati tudi na preostalih dveh tekmah," je dejal Larkin, njegov soigralec Matthew Tkachuk pa ga je dopolnil: "Igrali smo na sovražnem teritoriju, hoteli smo pokazati, da se nismo ustrašili. Uspelo nam je, najprej s pretepi, nato še z zmago."

Brady Tkachuk is a human wrecking ball.💥 pic.twitter.com/YAsHTQe8Hl — OutKick (@Outkick) February 16, 2025

Za ZDA je bila to prva zmaga na medsebojnih tekmah mednarodnih turnirjev po skupinskem delu olimpijskih iger v Vancouvru leta 2010. Z njo so si ZDA že zagotovili mesto v četrtkovem finalu v Bostonu.

Drugi finalist bo znan po tekmah zadnjega kroga. Za zdaj imajo ZDA šest točk, s 6:1 so premagale tudi Finsko, Kanada, Švedska in Finska pa po dve. Kanada ju je osvojila z zmago po podaljšku nad Švedsko, Finska pa na isti način.