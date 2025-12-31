Bomo v Sloveniji dobili nov praznik? Omenja se 7. avgust.

Koalicijski poslanci s prvopodpisanimi Natašo Avšič Bogovič, Meiro Hot in Matejem T. Vatovcem so danes v parlamentarno proceduro vložili predlog dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS, s katerim bi 7. avgust razglasili za državni praznik, imenovan dan Triglava, ki sicer ne bi bil dela prost dan.

Kot so poslanci zapisali v obrazložitvi predloga, je 7. avgusta 1895 Jakob Aljaž postavil sloviti stolp na vrhu Triglava, Aljažev stolp pa je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, narodne identitete in odpora proti potujčevanju. Predlagatelji zato menijo, da si Triglav kot simbol slovenskega naroda zasluži posebno mesto v koledarju državnih praznikov. Praznik bi tudi utrjeval zavest o kulturni in narodni identiteti Slovencev ter še posebej ljubezni do gora, so pojasnili predlagatelji iz vrst Gibanja Svoboda, SD in Levice.

Pobuda se je začela z Markom iz Bohinja

Pobudo za razglasitev omenjenega novega državnega praznika je v državni zbor že oktobra vložil Marko Viduka iz Bohinja, ki je želel, da bi šlo za državljansko pobudo, zato so za začetek postopka zbirali podpise. Pri tem pobudnikom ni šlo najbolje, saj jim je v 60-dnevnem roku uspelo zbrati 570 od potrebnih 5 tisoč podpisov.

Viduka je bil nad slabim odzivom državljanov na svojo pobudo precej razočaran, a so mu zdaj pomagali poslanci s svojim predlogom. Kot je danes povedal za STA, je bil nad novico nekoliko presenečen, vseeno pa pozdravlja njihovo potezo.

Presenečen, da nimamo praznika, ki bi slavil Triglav

Viduki se je ideja o dnevu Triglava porodila ob letošnji 130. obletnici postavitve Aljaževega stolpa na vrh Triglava. "Presenečen sem bil, da Slovenci nimamo praznika, ki bi slavil Triglav, ki ga imamo v grbu, naši zavesti in srcu," je izpostavil oktobra. Pobudo je najprej poslal predsednici republike Nataši Pirc Musar in nato še poslanskim skupinam. Kot je povedal, ni prejel nobenega negativnega odgovora, temveč pobudo vsi podpirajo, česar je zelo vesel.

"V prazniku bi se našel vsak Slovenec"

Že takrat se je zavedal, da bi postopek za dopolnitev zakona najlažje izpeljali, če bi ga začeli poslanci, vendar pa je bil prepričan, da bi morala biti to državljanska pobuda. "Triglav ne more biti politična zgodba, ne deli na levo in desno, na zgodovino in prihodnost, ampak absolutno povezuje narod," je poudaril ob predstavitvi ideje.

Viduka je prepričan, da bi se v prazniku našel vsak Slovenec. Triglav namreč ni le gora, temveč je simbol slovenstva, odpora, svobode, pripadnosti in narodove identitete. Praznik bi utrjeval narodno zavest, spoštovanje gora in narave ter spodbujal trajnostni turizem in osveščanje o varovanju Triglavskega narodnega parka.