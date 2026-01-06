Naročanje k osebnemu zdravniku bo kmalu drugačno

Od pomladi bo elektronska komunikacija med pacienti ter družinskimi zdravniki in zobozdravniki potekala izključno prek portala in mobilne aplikacije za paciente zVEM (zdravje – Vse na Enem Mestu). To pomeni konec dosedanjih razdrobljenih praks, kot so naročanje prek elektronske pošte, ločeni portali zdravstvenih domov ali nepregledni komunikacijski kanali. Sprememba bo od pacientov sicer zahtevala nekaj prilagoditev, a bo prinesla večjo dostopnost, enotno izkušnjo, večjo varnost in manj administrativnega kaosa.

Gre za del širšega preoblikovanja slovenskega zdravstvenega sistema, ki ga določa lani sprejet zakon o digitalizaciji zdravstva. Ta med drugim predvideva, da bo portal zVEM postal edini uradni sistem za digitalno komunikacijo z zdravnikom na daljavo.

Največja sprememba do zdaj?

Do zdaj so ambulante uporabljale različne pristope: od telefonskih linij, ki so pogosto preobremenjene, do individualnih e-poštnih naslovov zdravnikov ali internih portalov zdravstvenih domov. Digitalizacija tako prinaša poenotenje in poenostavitev postopkov, ki bodo zbrani na eni platformi.

Z uvedbo zVEM kot enotne komunikacijske točke se bo pacient lahko na enem mestu naročil na termin obiska pri osebnem zdravniku, pridobil recept, zaprosil za napotnico ali delovni nalog, oddal zahtevo za bolniški list in pošiljal vprašanja medicinskemu osebju.

Do pomladi primarna raven, nato še sekundarna

Prvi zdravstveni dom, kjer so pacienti prek zVEM že začeli uporabljati sistem za komunikacijo z osebnim zdravnikom, je bil v začetku lanskega leta ZD Ilirska Bistrica. Sledila sta mu ZD Novo mesto in ZD Celje. Konec leta so o novem načinu komunikacije obvestili tudi paciente ZD Ljubljana.

Sprva bodo na nov sistem prešli vsi izvajalci na primarni ravni – družinski zdravniki, pediatri, ginekologi in zobozdravniki, med letošnjim letom pa se bo po napovedih ministrstva vanj vključevala tudi sekundarna raven.

Vstop z digitalnim potrdilom

V portal zVEM je mogoče vstopati prek SI-PASS, ki omogoča dostop do strani zVEM z uporabo mobilne aplikacije eOsebna, osebno izkaznico s čitalnikom kartic, smsPASS, kvalificiranim potrdilom, Halcom One, Rekonom in drugimi digitalnimi potrdili.

Portal zVEM ima po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 560 tisoč aktivnih uporabnikov, skupnost pa mesečno ustvari približno 200 tisoč obiskov portala. Z obvezno vključitvijo vseh državljanov bo tako ključna stabilnost informacijske infrastrukture.

Osebam, ki še niso uporabniki zVEM, bodo v pilotnih zdravstvenih domovih v prvih tednih na voljo usposobljeni svetovalci na zVEM Digitočki. Svetovalci bodo pacientom zagotavljali vse potrebne informacije ter pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala zVEM, uporabi novih funkcij, aktivaciji zVEM in aktivaciji nove osebne izkaznice. Hkrati bo na teh lokacijah mogoče zaprositi za izdajo nove osebne izkaznice ali pridobiti digitalno identiteto smsPass, ki omogoča dostop do portala zVEM in tudi do drugih digitalnih javnih storitev.

Od sredine lanskega leta so na voljo tudi pooblastila zVEM, s katerimi je mogoče za dostop do portala zVEM pooblastiti drugo osebo. Namen pooblastil je olajšati uporabo storitev eZdravja predvsem ranljivejšim skupinam pacientov in starejšim osebam, ki so slabše digitalno pismene.